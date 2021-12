Cac 40 : Des nouvelles encourageantes sur le front sanitaire soutiennent le CAC 40

(BFM Bourse) - Au lendemain de sa plus forte hausse de l'année (+2,91%), l'indice phare tricolore évolue proche de l'équilibre, alors que les laboratoires BioNTech et Pfizer indiquent que des tests menés en laboratoire montrent qu'une troisième dose de rappel vaccinal neutralise efficacement le variant Omicron.

Le rally de soulagement entamé dès lundi sur le marché parisien avec de premières remontées au sujet du nouveau variant suggérant une moindre dangerosité s'est accentué hier, le CAC 40 enregistrant sa plus forte hausse de l'année (dix jours après sa plus forte baisse, ce qui n'a rien d'étonnant car historiquement les variations extrêmes se suivent souvent de près). Et le mouvement apparaît devoir se poursuivre mercredi, puisque le baromètre du marché parisien gagne 0,19% vers 13h00 à 7.078,76 points, encouragé par une communication de Pfizer et BioNTech.

Les deux laboratoires, à l'origine du vaccin Comrnaty, ont fait savoir qu'une troisième dose apparaissait capable de neutraliser le nouveau variant, alors qu'un cycle de deux injections semblait significativement moins efficace pour bloquer le virus. Entre les deux premières et la dose de rappel, la présence d'anticorps a été multipliée par 25, selon les tests menés par les chercheurs, qui planchent par ailleurs pour mettre au point un vaccin adapté à la nouvelle souche d'ici mars. Pour autant, le cycle initial de deux injections semble efficace pour empêcher les formes graves de la Covid-19, ont indiqué les labos partenaires.

Sur le marché parisien, un autre acteur de la lutte contre la pandémie, Eurofins (+1,85%), signe la meilleure performance de l'indice phare. Le groupe indique avoir réussi à identifier la présence du variant Omicron au Danemark dans le cadre d'un programme de surveillance des eaux usées, dès le 1er décembre. Le spécialiste de la bio-analyse a ainsi pu avertir très tôt les autorités danoises qui ont ensuite pu prendre rapidement les mesures nécessaires.

Hors de l'indice phare, Valneva bondit de 8% avec une commande de la part du Bahreïn pour la fourniture d'un million de doses, la première commande hors de l'Europe pour le vaccin VLA2001 en cours d'examen par les autorités.

Dans le reste de l'actualité, L'Oréal grappille 0,35% tandis que le groupe a annoncé le rachat à Nestlé d'une part de 4% de son capital détenue, soit 22,26 millions de titres au prix de 400 euros par action, pour un montant global de 8,9 milliards d'euros. Cette fraction du capital sera à terme annulée.

Gagnant plus de 7%, SII se rapproche du milliard d'euros de capitalisation à la faveur d'une forte progression de ses bénéfices semestriels (quadruplement du bénéfice net). L'action a inscrit un nouveau pic historique à 48 euros en cours de matinée.

Auteur d'un exercice boursier 2021 décevant, Ubisoft reprend 2,9% à l'annonce du lancement en mode beta d'Ubisoft Quartz, une plateforme de NFT dédiés à l'univers de Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint.

Airbus, qui entame son traditionnel sprint de fin d'année pour atteindre son objectif annuel de livraisons (il lui faudra en réaliser 82 pour remplir l'objectif 2021 de 600 livraisons, un nombre respectable mais pas non plus record) a indiqué avoir remporté 318 commandes en novembre grâce au salon de Dubaï. A titre de comparaison, l'avionneur européen a livré 58 jets sur le mois écoulé. Le cours progresse de 0,35%.

Sanctionné en matinée malgré l'annonce des meilleurs résultats de son histoire au cours de l'exercice 2020/2021, Derichebourg revient à proximité de l'équilibre (-0,26%).

Quadient recule de 6,6% après avoir prévenu qu'il n'attendait plus qu'une croissance "autour de" 4% cette année, au lieu d'un niveau "supérieur à" 4% jusqu'à présent, en raison des tensions actuelles sur la chaîne d'approvisionnement, qui contrarient la bonne tendance des prises de commandes.

Sur le marché du pétrole, le contrat sur le Brent évolue beaucoup plus timidement que la veille à 75,58 dollars (+0,19%). Du côté des devises, l'euro peine à relever la tête (1,1281 dollar, +0,12%) tandis que le Bitcoin reperd 3% sous les 49.000 dollars.