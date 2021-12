Sii : SII se rapproche du milliard d'euros de capitalisation après ses résultats semestriels records

(BFM Bourse) - L'entreprise de services du numériques atteint un nouveau plafond historique en Bourse et tutoie désormais le milliard d'euros de capitalisation boursière, à la faveur d'un bénéfice net semestriel multiplié par 4 sur un an, à près de 28 millions d'euros entre avril et septembre.

La (plus si) petite ESN qui monte, qui monte. Pénalisé, comme de nombreux acteurs, par des périodes de confinement dans de nombreux pays au premier semestre décalé de son exercice 2020-2021, le groupe de conseil en technologies (informatique, électronique et télécom) et de services numériques (informatique technique et réseaux) SII va mieux.

Entre avril et septembre 2021, le groupe créé par Bernard Huvé en 1979 a renoué avec sa dynamique de croissance d'avant-crise et enregistré un chiffre d’affaires record de 376,3 millions d'euros, en hausse de 25,6% sur un an et de 15,5% par rapport au premier semestre 2019-2020.

Portés par la totalité des secteurs dont l'Aéronautique-Spatial-Défense, gros contributeur qui se redresse après le creux marqué au cœur de la crise sanitaire, les revenus engrangés en France atteignent 176,3 millions d'euros sur cette première partie d’exercice (+25,8% sur un an, +4,2% sur deux ans). À l'international, l’activité de SII continue de croître semestre après semestre et atteint 200 millions d'euros de chiffre d’affaires sur la période, soit une progression de 24,2% par rapport à la même période de 2020-2021. "La Pologne, qui contribue à plus de la moitié du chiffre d’affaires international, affiche une croissance de près de 30% à taux constants [et] l’Espagne, deuxième pays à contribuer au chiffre d’affaires à l'international, montre des signes de reprise marqués avec une croissance de 43,2% sur ce premier semestre" se félicite le groupe. La part de la Pologne s'explique par le fait que c'est là où SII s'est établie dès 2006 en créant SII Pologne - première de ses 18 filiales actuelles.

"Les résultats du groupe SII de ce premier semestre de l’exercice 2021/2022 se situent au-dessus de nos attentes" se réjouit le président du directoire Eric Matteucci, cité dans le communiqué. "Plusieurs facteurs nous ont permis d’atteindre ce haut niveau de performance" explique-t-il. "Au-delà de la base de comparaison qui nous est favorable, de la dynamique de notre marché et de la confiance qui nous est accordée par nos clients, le travail accompli par toutes nos équipes durant cette période a été un élément déterminant de notre conquête. Nous abordons le second semestre avec confiance et enthousiasme, sans oublier le contexte délicat de la période actuelle" poursuit le dirigeant.

Les autres lignes des comptes de résultats dévoilés par SII sont également flatteuses, à commencer par un résultat opérationnel plus que triplé sur un an à 35,2 millions d'euros, traduisant une marge opérationnelle de 9,4%, contre 3,7% au premier semestre 2020-2021. Le bénéfice net part du groupe ressort enfin à 27,9 millions (x3,9 sur un an). Au 30 septembre, le bilan fait enfin ressortir une trésorerie nette renforcée à 101,0 millions d'euros, contre 88,4 millions six mois auparavant.

SII a par ailleurs intensifié sa politique de recrutement au premier semestre, embauchant près de 600 nouveaux salariés sur la période pour porter le total à plus de 9.300.

Et le groupe se veut résolument confiant pour l'avenir. Malgré les incertitudes liées à la pandémie qui rendent complexes les projections, même si la société indique à date ne pas avois observé de signaux de ralentissement, SII confirme qu’il réalisera, "a minima, pour l’exercice 2021-2022, ses objectifs de croissance déjà révisés à la hausse, à savoir une croissance organique du chiffre d’affaires d’au moins 15% (soit plus de 750 millions d'euros, NDLR)" avec un niveau de marge opérationnelle annuelle qui devrait rester, comme au premier semestre, supérieur à son niveau d'avant crise.

En Bourse, cette publication record s'accompagne d'une forte hausse du titre SII, qui s'adjuge 7,3% à 45,6 euros vers 12h30 dans un marché parisien qui rend une pette partie de ses gains de la veille - les plus importants de l'année. L'action de l'entreprise de services du numérique a même atteint un pic historique plus tôt dans la matinée, à 48 euros, ce qui conférait alors au groupe une capitalisation proche du milliard d'euros. À noter que s'il prend près de 90% depuis le début de l'année, le titre connaît un parcours boursier exceptionnel depuis bien plus longtemps, sa valeur ayant décuplé au cours des 10 dernières années.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse