CAC 40 : PMI et ADP au menu

(BFM Bourse) - Séance nerveuse pour achever le mois hier, à la Bourse de Paris où son baromètre de référence, le CAC 40, a perdu 0,11% à 6 680 points avec un écart significatif entre points bas et points hauts. Le marché a continué de digérer le ton particulièrement accommodant de la Fed, tout en devant faire face à une inflation en Zone Euro bien au-delà des attentes.

En toutes premières estimations pour le mois d'août, les prix, dans leur assiette la plus large, ressortent en hausse 3% en rythme mensuel et 1.6% hors éléments volatils, largement au-dessus de la cible, selon EuroStat. C'est essentiellement l'envolée des prix de l'énergie qui dope la première mesure.

Le marché n'a pas été aidé par l'interview de Robert Holzmann, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, à Bloomberg, le responsable s'étant déclaré favorable à une réduction des achats d'actifs dans le cadre du programme d'urgence de l'institution dès le trimestre prochain.

Pour rappel, en fin de semaine passée, dans le cadre du symposium de Jackson Hole, J. Powell, Président de la Fed, a adopté une posture particulièrement accommodante.

Doit-t-on parler d'une erreur de communication ou de complaisance de la part Jerome Powell dans la situation de reprise économique actuelle des États-Unis ? "C'est possible", juge Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France, pour qui l'emploi américain constitue également le point focal de la semaine. "Les chiffres de l'emploi américains cette semaine devraient donc permettre aux marchés de placer plus précisément le curseur et le timing du tapering."

Pour rappel, le FOMC de juillet était d'excellente facture, avec un taux de chômage tombé à 5.4% de la population active et des créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture) flirtant avec le seuil symbolique du million.

Côté valeurs, Arkema (+4,22% à 112,40 euros) était recherché. Le groupe profite de l'annonce du projet de rachat de l'activité "adhésifs de performance" d’Ashland pour 1,6 milliard de dollars. Une opération qualifiée par le groupe d'étape-clé dans le développement de sa filiale Bostik, et saluée par un nouveau record historique en Bourse. Valneva a amplifié sa flambée, en gagnant plus de 10% mardi, à 21,04 euros, mis sur orbite depuis l'annonce lundi dernier du début des démarches visant à faire homologuer son vaccin contre le coronavirus auprès de l'agence de santé britannique.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont clôturé légèrement dans le rouge la séance de mardi, à l'image du Dow Jones (-0,11% à 35 360 points) ou du Nasdaq Composite (-0,04% à 15 259 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 0,13% à 4 522 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1800$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 69.00$.

A l'agenda statistique ce mercredi, à suivre en priorité une batterie d'indicateurs d'activités (PMI industriel), par IHS Markit en Europe et ISM aux États-Unis. A suivre les résultats de l'enquête du cabinet privé en ressources humaines ADP, à 14h15, qui donnera un avant-goût partiel avant le dévoilement vendredi du rapport mensuel NFP. A suivre également les stocks de pétrole outre Atlantique à 16h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis la formation de deux gaps baissiers rapprochés (16/08, 19/08), l'entrée dans une phase volatile, beaucoup moins linéaire et moins inconditionnellement acheteuse est actée. A ce stade la divergence nette entre cours et volumes depuis le rebond du 20 août appelle à une certaine prudence pour les séances à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 6590.00 points.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 6759.00 / 7000.00 Support(s) : 6590.00 / 6350.00 / 6250.00

