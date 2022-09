CAC 40 : Paris aborde le FOMC de la Fed sous les 6 000 points

(BFM Bourse) - L'indice CAC 40 est repassé sous la barre symbolique des 6 000 points hier, dans des volumes importants (-1,35% à 5 979 points), le camp vendeur s'étant mobilisé tout au long de la séance, à la veille de l'issue d'un nouveau Comité de politique monétaire de la Fed. Un relèvement de 75 points de base des Fed Funds est assez majoritairement anticipé, sans exclure formellement l'option de 100 pdb, qui a pris corps dès la publication, la semaine passée, de l'inflation core américaine pour le mois d'août.

Au-delà des décisions proprement dite, ce sont les nouvelles prévisions économiques de la Reserve Fédérale qui seront scrutées, dans un contexte géopolitique pour le moins tendu. V. Poutine devrait prendre la parole ce matin, lors d'une allution télévisée. Par ailleurs, "le président Xi a déclaré que la Chine était «prête à collaborer avec la Russie en vue de défendre les intérêts fondamentaux des deux pays", relève César Perez Ruiz, Responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management. "Le découplage entre les Etats-Unis et la Chine semble ainsi s'accentuer, tandis que la polarisation du monde est de plus en plus nette." Une source supplémentaire de volatilité sur les actifs à risque...

Au chapitre statistique, les mises en chantier de logements aux Etats-Unis pour le mois d'août ont largement dépassé les attentes. La semaine se densifiera ce soir (20h00) avec l'issue du FOMC et vendredi avec une batterie d'indicateurs PMI, en données préliminaires pour le mois en cours.

Côté valeurs, l’opérateur boursier Euronext termine en baisse de 5,5%. Le titre pâtit de l’influence de Crédit Suisse qui a abaissé son conseil de "surperformance" à "neutre", car la banque voit des vents défavorables affecter les volumes du groupe sur les marchés actions tandis qu’elle ne perçoit pas de catalyseur à court terme. Groupe Gorgé de son côté a chuté de 6% après avoir publié des résultats semestriels dégradés, pénalisés par certaines activités non poursuivies. A contrario, FDJ a limité son avance à 1,3%, le marché saluant l’annonce de l’acquisition de ZeTurf qui permet à l’opérateur de jeux d’argent d’ajouter une corde à son arc en entrant dans la course aux jeux hippiques en ligne.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont poursuivi leur décrue, à l'image du Dow Jones (-1,01% à 30 706 points) ou du Nasdaq Composite (-0,95% à 11 425 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 1,13% à 3 855 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 0,9940$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 84,40$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce mercredi, pour les Etats-Unis, les ventes de logements anciens à 16h00, les stocks de brut à 16h30, la décision de politique monétaire de la Fed à 20h00 et la conférence de presse consécutive, à 20h30.

L'ensemble des gains de la semaine 36 ont été retracés en semaine 37. Si nous évitons de peu la structure en bougie hebdomadaire englobante, l'allure de la bougie de la semaine passée, à ombre haute et sans ombre basse, alerte. L'élan haussier du rebond de contestation amorcé le 02 septembre est cassé, et l'effet d'aspiration du gap du 22 août ne se fait plus sentir. Certes la bougie de lundi 19/09 arbore une ombre basse très significative, mais le positionnement relatif de son corps par rapport à la bougie précédente ne laisse que peu de place au scénario d'un rebond durable. D'autant que l'englobante du 20 septembre, sur passage sous les 6 000 points symboliques, est nette. Avis négatif maintenu.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6143.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6143.00 / 6364.00 / 6550.00 Support(s) : 5858.00 / 5785.00

