Groupe gorge : L'abandon de certaines activités plombe pour l'instant les comptes du Groupe Gorgé

(BFM Bourse) - Groupe Gorgé est contraint d'annoncer des résultats semestriels dégradés, ternis par des ajustements comptables liés aux activités abandonnées. Depuis 2018, la société se recentre sur les métiers porteurs des technologies de pointe dans la défense, l'aérospatial et les opérations maritimes. Le groupe confirme ses objectifs annuels notamment pour son dynamique pôle Défense & Systèmes. Le rapprochement entre ECA et iXblue devrait être finalisé à la fin du mois en cours.

Le recentrage en cours de Groupe Gorgé sur les métiers porteurs des technologies de pointe dans la défense, l'aérospatial et les opérations maritimes, laisse quelques traces sur ses comptes semestriels.

Déjà publié en juillet, Groupe Gorgé a réalisé un chiffre d'affaires semestriel en croissance organique de 7% pour ressortir à 96,6 millions d'euros. Avec des revenus de 62,9 millions d'euros sur le semestre, le pôle Drones & Systèmes contribue à hauteur des deux tiers aux ventes globales de Groupe Gorgé, dans un contexte de hausse des budgets de défense à l’échelle mondiale. D'ailleurs, plus de 200 millions d'euros d’appels d’offres sont en cours pour des programmes de chasse aux mines sous-marines sur lesquels le groupe est positionné et qui devraient être décidés dans les 18 prochains mois.

Un recentrage qui a un coût

L'Ebitda (résultat avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements) courant s'établit en revanche à 14 millions d'euros, soit à un niveau équivalent à celui observé au 1er semestre 2021, faisant une marge sur Ebitda courant en baisse à 14,4% contre 15,8% un an plus tôt. Les autres éléments non courants du résultat opérationnel augmentent de 1 million d'euros et comprennent en quasi-totalité des coûts d'acquisition de la société iXblue. La société a surtout dévoilé une perte nette part du groupe de 5,8 millions d'euros au premier semestre 2022, les profits ont été pénalisés par les activités non poursuivies et les impôts différés.

En mars dernier, Groupe Gorgé a signalé se séparer de sa filiale Baumert, spécialisée dans la fabrication et la pose de portes techniques pour le secteur nucléaire. Cette division n'était plus considérée comme stratégique pour la société. Baumert ne réalisait quasiment pas de synergies avec les autres activités du groupe et connaissait des difficultés depuis plusieurs années. Le dernier résultat net de cette filiale structurellement déficitaire, témoigne de ces difficultés puisqu'elle accuse une perte nette de l'ordre de 3 millions d'euros.

Groupe Gorgé a également été pénalisé par la sortie à venir de la société ECA Group du périmètre de l'intégration fiscale de Groupe Gorgé. Cette opération est la conséquence du rapprochement en cours avec le spécialiste de la navigation sous-marine iXblue et "réduit significativement les perspectives d'utilisation des déficits reportables du groupe d'intégration fiscale" explique le groupe dans son communiqué.

L'émergence d'un acteur majeur de la défense

Le savoir-faire de ce spécialiste des systèmes inertiels de navigation était convoité par différents acteurs de la défense dont Safran, Wendel ou surtout Thales (Naval Group). C'est finalement la proposition de Groupe Gorgé qui a su convaincre les actionnaires d'iXblue en vue de l'acquisition de la totalité du capital de cette dernière sur la base d'une valeur d'entreprise de 410 millions d'euros.

Fondée en 2001, iXblue est une société française inconnue du grand public mais reconnue par les spécialistes comme l'un des rares acteurs mondiaux maîtrisant la technologie des centrales inertielles, des instruments permettant de diriger un véhicule ou un projectile même en cas de brouillage. L'opération valorise le nouvel ensemble iXblue-ECA Group (la filiale dédiée de Gorgé) près de 800 millions d'euros. La dernière autorisation administrative étrangère a été obtenue et l'opération devrait être réalisée à la fin du mois de septembre, conformément au calendrier.

Le rapprochement de ECA Group et iXblue donnera naissance à un acteur majeur de la base industrielle et technologique de défense (BITD) française qui se classera d'emblée parmi les tout premiers acteurs mondiaux dans les systèmes autonomes maritimes, en particulier pour la lutte contre les mines sous-marines. A ce sujet, la quasi-totalité des marines sont concernées par un renouvellement de leur flotte vieillissante. Sur plus de 300 navires chasseurs de mines en service en Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient/Afrique du Nord, plus de 70% sont âgés de plus de 20 ans et arrivent rapidement en fin de vie, rappelle Groupe Gorgé.

Ainsi, les marines devraient avoir lancé des programmes de modernisation ou de remplacement complet pour s'équiper de systèmes robotisés d'ici à 2030, représentant ainsi un marché de plusieurs milliards d'euros. ECA Group, leader dans ce domaine, est d'ores et déjà identifié comme un acteur de 1er plan sur les appels d'offres à venir et bénéficie d'une reconnaissance importante grâce au programme avec les marines belge et néerlandaise, références de l'OTAN dans ce domaine.

Le nouveau groupe sera également un acteur important dans les solutions de navigation inertielle à très haute performance ainsi que les solutions photoniques, quantiques et spatiales, la robotique terrestre, l'acoustique sous-marine, la simulation, les équipements navals ainsi que les équipements aéronautiques.

En combinant les croissances soutenues attendues pour les deux entreprises ainsi que les synergies, qui pourraient représenter plusieurs dizaines de millions d'euros d'Ebitda à horizon 2025, l'ensemble ECA Group-iXblue a l'ambition de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions d'euros et une marge d'Ebitda d'environ 25% à horizon 2025-2026.

Des perspectives annuelles confirmées

Concernant les perspectives de l'ensemble Groupe Gorgé pour 2022, la société réitère sa feuille de route annoncée en début d'année, au regard "de la bonne tenue des opérations". La société confirme ainsi son objectif d'une croissance des revenus du pôle Drones & Systèmes comprise entre +10% et +20% en 2022 et le maintien d'un bon niveau de profitabilité. Par ailleurs, pour le pôle Ingénierie & Systèmes de Protection, le groupe vise toujours "une poursuite de la trajectoire actuelle." Le compte de résultat 2022 sera cependant transformé par l'opération de rapprochement avec iXblue, tient à prévenir Groupe Gorgé dans son communiqué.

La confiance renouvelée de la direction de Groupe Gorgé n'empêche pas le titre de céder 9% à 18,38 euros. L'action accuse sa plus forte baisse depuis le 20 décembre 2021 et limite ses gains à 11% depuis le 1er janvier dernier.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse