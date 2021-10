CAC 40 : Ouverture du bal des trimestriels dans un climat de prudence

(BFM Bourse) - Malgré des gains engrangés en cours de séance, l'indice CAC 40 ne sera pas parvenu à combler son retard hier, l'ouverture en gap baissier majeur ayant été trop pénalisante. L'indice phare parisien a perdu 0,34% à 6 548 points, dans une ambiance toujours aussi nerveuse, sur fond de craintes inflationnistes, et alors que s'ouvre la saison de publications des résultats trimestriels. LVMH vient d'ouvrir le bal

"L’évolution de l’inflation préoccupe de plus en plus les investisseurs qui ne voient pas son reflux se mettre en place aussi rapidement que prévu", pour Vincent Guenzi, stratège de Cholet Dupont. "Effectivement, les conditions actuelles militent pour que l’inflation ne recule sensiblement qu’au premier semestre 2022. Cette hausse temporaire ne devrait pas alimenter une spirale inflationniste prix-salaire ni provoquer de réaction épidermique des Banques Centrales américaine ou européenne mais l’incertitude à ce sujet pourrait se prolonger quelque temps."

Les chiffres de l'inflation, au sens de l'indice des prix la consommation aux États-Unis, seront scrutés, à 14h30 ce mercredi.

Les investisseurs seront attentifs mercredi également à la publication du procès-verbal (les "minutes") de la dernière réunion de la Fed, qui pourraient selon Vincent Boy, analyste marchés chez IG, "confirmer un début de réduction des achats d'actifs au cours des prochains mois, voire suite à la prochaine réunion de politique monétaire le 3 novembre". Un scénario toujours privilégié par les opérateurs malgré les derniers chiffres décevants sur l'emploi américain.

Pour rappel, sur l'ensemble du mois de septembre, l'économie n'a créé que 194 000 postes, contre une cible (le consensus) à 490 000. Pour rappel en août, l'économie américaine avait créé 366 000 postes. Le taux de chômage - et c'est la surprise - fond à 4,8% de la population active. Les États-Unis restent loin du plein emploi visé par la Fed. Le "stock" actuel est inférieur d'environ 5 millions à celui d'avant crise sanitaire.

Hier au chapitre statistique, les opérateurs ont pris connaissance avec un peu de nervosité, de l'indice ZEW allemand de confiance des investisseurs dans la première économie de la Zone Euro. A 22,3 ce mois-ci l'indice se contracte un peu plus que le consensus ne le laissait augurer. Achim Wambach, Président de l'Institut, a commenté: "Les perspectives économiques de l'économie allemande se sont sensiblement assombries. La nouvelle baisse de l'indicateur ZEW du sentiment économique est principalement due aux goulets d'étranglement persistants pour les matières premières et les produits intermédiaires. Les experts des marchés financiers s'attendent à une baisse des bénéfices, en particulier dans secteurs très dépendants des exportations, tels que la construction automobile et la chimie."

"Les difficultés d’approvisionnement se prolongent du fait de la fermeture de capacités de production lors des phases de recrudescence de la pandémie (en Chine ou au Vietnam par exemple) mais aussi de la rareté de l’offre de composants (semi-conducteurs, composants électriques ou mécaniques) qui ralentit les chaines de production. Enfin, la capacité de transport maritime n’a pas été intégralement reconstituée et les délais de livraison peuvent s’allonger également lorsque des ports chinois doivent fermer pour réduire la propagation de la contagion.", étaie M. Guenzi.

Côté valeurs, outre les nombreuses à profiter des annonces du plan d'investissements de 30 milliards d'euros dévoilé par Emmanuel Macron mardi matin, parmi lesquelles on peut citer EDF (+2,81% à 12,42 euros), McPhy Energy (+16,29% à 19,20 euros) ou Vergnet (+11,21% à 0,2580 euro), peu de mouvements significatifs sont à signaler. Au sein du CAC, Eurofins rebondit de 1,5% après avoir subi de gros dégagements depuis son intégration dans l'indice phare, tandis que Safran accuse la plus forte chute (-2,6%). Parmi les "smallcaps", Abionyx s'est détaché avec un bond de 31% après l'annonce de l'ouverture de discussions avec Iris Pharma, une société de recherche clinique sous contrat (CRO) figurant parmi les leaders mondiaux de la spécialité, en vue d'un rapprochement stratégique.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de mardi légèrement dans le rouge, à l'image du Dow Jones (-0,34% à 34 378 points) ou du Nasdaq Composite (-0,14% à 14 465 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a reculé de 0,24% à 4 350 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1550$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 80,50$.

A suivre à l'agenda statistique ce mercredi, à suivre en priorité les différents indices des prix à la consommation aux États-Unis. Ils sont attendus, dans leur assiette la plus large, à +0,3% en rythme mensuel pour le mois de septembre.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le très mince corps de la bougie de mercredi 29/09 est intégralement dessiné dans l'amplitude du corps de la bougie précédente, dans des volumes bien plus faibles, montrant l'absence de reprise en main durable des acheteurs, encore peu motivés à l'idée de reprendre une stratégie d'achats massifs inconditionnellement. Cette bougie a été immédiatement suivie d'une englobante baissière.

L'indice est toutefois parvenu à clôturer à bonne distance de ses points bas hebdomadaires, touchés quasiment dès l'ouverture vendredi 01er/10. Deux conséquences qui éloignent momentanément la perspective d'une accélération baissière: la formation d'une ombre basse sur la bougie de la semaine, et un comblement du gap du 21 septembre, ce qui balaye toute structure traversante.

L'ombre haute de la bougie hebdomadaire de la semaine passée existe, sans être hautement signifiante. Intéressant à noter: la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) s'impose de plus en plus comme un niveau dynamique de résistance. Elle constitue la partie haute d'un triangle symétrique dont une sortie par le bas libérerait un surplus d'énergie vendeuse.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6590.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6590.00 / 6720.00 / 6960.00 Support(s) : 6384.00 / 6270.00 / 6000.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime