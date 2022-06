CAC 40 : Les yeux braqués vers Francfort

(BFM Bourse) - Tourmenté par une inflation chronique en plateau, soutenu en particulier par une fermeté récurrente des cours du brut, le marché parisien a clôturé la séance de mercredi en territoire rouge, à la veille de l'issue d'un nouveau Conseil des Gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Les opérateurs auront donc ce jeudi à 13h45 les décisions de politique monétaire proprement dite, et devront composer avec la conférence de presse très attendue à 14h30. Le CAC 40 a perdu mercredi 0,80% à 6 448 points.

Si un statu quo sur les taux proprement dits est acquis, les opérateurs vont immanquablement vouloir en savoir davantage sur les intentions et le degré d'agressivité pour l'échéance de juillet.

Pour Frederik Ducrozet, Directeur de la Recherche macroéconomique, et Nadia Gharbi, Economiste Senior, de Pictet Wealth Management, "le scénario d'un relèvement de 50 points de base restera sur la table. Alors que nous nous attendons à ce que la BCE opte pour l'option plus sûre d'une hausse de 25 points de base en juillet, les données récentes sur l'inflation ont augmenté la probabilité d'un mouvement de 50 points de base. Mme Lagarde n'a pas explicitement exclu cette option, pas plus que Philip Lane, bien que l'économiste en chef ait soutenu un processus de normalisation "progressif" sous la forme d'un "rythme de référence" de hausses trimestrielles de 25 points de base."

Pour César Perez Ruiz, Responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management, il est difficile de trancher: "nous prévoyons un relèvement de 25 pb en juillet, sachant qu’une hausse de 50 pb en septembre paraît plus probable. Afin de contrer un risque majeur lié à son cycle de normalisation monétaire, la BCE pourrait introduire un mécanisme visant à limiter l’élargissement des spreads des obligations périphériques."

Côté valeurs, Danone a accusé la plus forte baisse de l'indice parisien (-2,72% à 53,98 euros), suivi de Pernod Ricard, le groupe de spiritueux cédant 2,5% malgré un ajustement vers le haut de ses objectifs au sein de la fourchette précédemment indiquée. Orange, Air Liquide et Legrand perdent plus de 2% à la clôture. Le secteur des maisons de retraite était encore une fois sous pression à la Bourse de Paris. Le groupe Korian (-9,51%) est visé par plusieurs plaintes déposées par des familles de résidents tandis que des perquisitions ont été réalisées au siège et dans les directions régionales d'Orpea (-3,13%), révèle Le Parisien.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de mercredi dans le rouge, le Dow Jones perdant 0,81% à 32 910 points et le Nasdaq Composite 0,73% à 12 086 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 1,08% à 4 115 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0710$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 122,00$.

A l'agenda ce jeudi, à suivre en priorité la décision de politique monétaire européenne à 13h45 et la conférence de presse de la BCE à 14h30. Aucun écart au consensus n'est à noter sur la progression mensuelle des salaires horaires moyens, publiés à 07h30 ce matin.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le test majeur que nous évoquions en fin de semaine passée, à savoir la confrontation des cours avec une oblique baissière, n'est toujours pas terminé, dans le sens où nous n'avons encore confirmation, soit d'un pullback, soit d'une réintégration. Encore une fois, la séance du jour sera à ce titre riche d'enseignements. La combinaison de bougies en "étoile du soir" (27, 30 et 31 mai) invite toutefois à rester sur ses gardes. Elle ne s'est pas cumulée jeudi - c'était notre crainte - avec une combinaison en trois soldats noirs. Cela laisse augurer dans l'immédiat une courte dérive, pendant laquelle la dynamique des volumes sera scrutée. Notons que l'échec de franchissement des 6 600 points lundi, renforce ce niveau technique dans son rôle de résistance graphique. Nous l'avons représenté en gras.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6600.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6600.00 / 6792.00 Support(s) : 6330.00 / 6086.00 / 5826.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime