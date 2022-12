Cac 40 : Miné par le discours de la BCE, le CAC 40 plonge de 3,1% et signe sa pire séance depuis mars

(BFM Bourse) - La Bourse de Paris termine en forte baisse en réaction aux hausses de taux des banques centrales et à des indicateurs américains fortement dégradés. Le CAC 40 plonge de 3,1% ce jeudi soir, accusant son plus fort repli en clôture depuis le 4 mars.

NB: dans une première version de cet article, nous avions indiqué par erreur qu'il s'agissait de la pire séance depuis février.

Les banques centrales ne font pas de cadeaux aux marchés. La Bourse de Paris clôture en forte baisse de 3,09%, de retour à un plancher d'un mois à 6.522,77 points. L'indice vedette parisien accuse ainsi son plus fort repli depuis le 4 mars en clôture (-4,97% ce jour là). Il s'agit de la 5eme plus forte baisse de l'année pour l'indice vedette parisien.

Si la Banque centrale européenne (BCE) a, comme anticipé par le marché, relevé ses taux directeurs de 0,5 point de pourcentage, ce sont les annonces de l'institution qui ont refroidi les marchés. Par la voix de sa présidente, Christine Lagarde, la BCE a indiqué que les anticipations du marché sur les futurs relèvements de taux de la banque centrale n’étaient pas assez conséquentes.

"La BCE prévoit que le taux d'inflation ne baissera que très lentement et que, même en 2025, il sera encore supérieur à la valeur visée par la BCE. Comme les prévisions sont toujours basées sur les attentes du marché (et non sur les attentes de la BCE elle-même) concernant de nouvelles mesures de taux d'intérêt, cela ne signifie pas que la BCE ne peut pas convaincre les marchés de sa détermination. Aujourd'hui, elle en a déjà pris le chemin, ce dont témoignent les fortes réactions du marché" Martin Moryson, Chef économiste Europe chez DWS.

Les marchés européens évoluaient déjà dans le rouge mais de façon nettement moins prononcée, déjà pénalisés par la Réserve fédérale américaine. La Fed a, mercredi soir, relevé ses taux de 50 points de base, un mouvement là encore anticipé par le marché. Mais ses membres ont nettement révisé à la hausse leurs projections de taux pour 2023 et 2024. Et Jerome Powell, son président, a fait preuve d’une grande fermeté sur la volonté de la Fed de lutter contre l’inflation.

Par ailleurs, plusieurs indicateurs américains, publiés cet après-midi, ont déçu, notamment les ventes de détail pour le mois de novembre et l’activité manufacturière dans la région de Philadelphie. La fournée de statistiques au programme du jour témoigne donc d'une dégradation de la santé de l'économie américaine. A la clôture des Bourses européennes, le Dow Jones plongeait de 2,1%, le Nasdaq très sensible aux politiques monétaires chutait pour sa part de 2,9% à la Bourse de New York.

Les valeurs du luxe déclassées

Sur les valeurs, le luxe souffre particulièrement en réaction à la baisse des ventes au détail en Chine, LVMH perdant plus de 3,5%, Hermès 5% et Kering plus de 5,6%. JPMorgan a réduit son objectif de cours sur la valeur à 620 euros contre 690 euros précédemment, maintenant son conseil à "neutre" sur le dossier, ce qui peut contribuer à tirer le titre vers le bas. SMCP exposé au marché chinois a perdu 5,1%

Les valeurs technologiques, très sensibles à l’évolution des taux, évoluent également en nette baisse. Atos a abandonné 8,6% Worldline a cédé 6,8% et STMicroelectronics a reculé de 4,9%.

bioMérieux n'a pas échappé à la baisse et a perdu 2,6% malgré le relèvement de ses objectifs pour 2022, ses ventes de panels respiratoires étant portées par l’épidémie actuelle de grippe.

Sur les plus petites capitalisations, l’équipementier automobile Plastivaloire a abandonné 11,2% après avoir publié une perte nette au titre de son exercice 2021-2022 clos en septembre dernier.