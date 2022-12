Plast.val loire : Le groupe Plastivaloire déçoit le marché en publiant une perte nette annuelle

(BFM Bourse) - Le plasturgiste et équipementier automobile a dévoilé ses résultats annuels faisant notamment ressortir une dégradation de la rentabilité et une perte nette. Le marché est déçu un mois après avoir été conquis par la solidité du chiffre d'affaires annuel de Plastivaloire dans un contexte de pénurie de composants.

Les publications se suivent mais ne se ressemblent pas pour Plastivaloire....Un mois après son point d'activité annuel qui avait suscité beaucoup d'enthousiasme (+8,30% le 15 novembre), les résultats annuels détaillés du fabricant de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation déçoivent grandement. L'exercice 2021-2022 clos fin septembre se solde ainsi par une perte nette pour le groupe tourangeau, ce dernier ayant souffert de l'inflation sur les matières premières et l'énergie.

La réaction a été immédiate en Bourse. À 10h30, le titre Plastivaloire plonge de 9% à 3,66 euros, au plus bas depuis le 10 novembre dernier.

Tout commençait pourtant bien pour Plastivaloire. Le mois dernier, il avait fait état de ventes 2021-2022 "très solides", avec à la clef "le deuxième chiffre d’affaires le plus élevé de son histoire, à 704,2 millions d'euros". Le groupe était parvenu à dépasser son propre objectif de chiffre d'affaires annuel fixé à 680 millions d'euros après une activité estivale marquée par une croissance à deux chiffres.

Au quatrième trimestre 2021-2022, Plastivaloire avait réalisé des revenus en hausse de +29,7% (+27,3% à taux de change constant), pour s'élever à 185,4 millions d'euros. La fin d'année a donc été favorable pour un groupe qui avait accumulé les difficultés en première partie d'exercice. Il était tributaire du ralentissement de la production lié aux "stop & go" des constructeurs automobiles.

Un contexte inflationniste pénalisant

Pour le reste des comptes de la société, la rentabilité opérationnelle de Plastivaloire a été pénalisée par la forte augmentation du coût des matières premières ainsi que de l'énergie et du transport. Ainsi, la marge d'Ebitda (excédent brut d'exploitation) ressort "en ligne avec son objectif" à 7,4% soit une baisse de 2,6 points par rapport à 2020-2021. Le groupe avait d'ores et déjà prévenu que sa rentabilité allait être dégradée compte tenu de l'inflation sur les matières premières et sur l'énergie. "La marge a cependant amorcé un rebond au second semestre à 7,7%, après le point bas atteint au premier semestre (7,1%), grâce au bon niveau d'activité et aux premiers effets des actions engagées dont l'ajustement des prix de vente", signale Plastivaloire.

"L’Ebitda 2022 est en ligne avec nos attentes (52.3 millions d'euros, -23% sur un an) traduisant une compression de la marge à 7.4% (-260 points de base sur un an). Cette dernière a été affectée par l’inflation continue des coûts d’exploitation (matières premières, énergie et logistique) et n’a que partiellement rebondi durant le deuxième semestre avec l’enclenchement des hausses de prix de vente concédées par les clients constructeurs couplée à une gestion rigoureuse des charges fixes" explique TP ICAP Midcap dans sa note du jour consacrée à Plastivaloire.

Une perte nette annuelle

Dans ce contexte, Plastivaloire poursuit la rationalisation de ses capacités industrielles. Le fabricant français de pièces plastiques prévoit de fermer au premier trimestre 2023, le site de Creutzwald qui est structurellement déficitaire depuis 2016. En début d'année, le groupe avait procédé au regroupement des sites voisins de Mamers (Sarthe) et Bellême (Orne). La société a également décidé de céder sa participation de 40% dans la joint-venture avec BIA en Slovaquie, spécialisée dans le chromage de pièces, compte tenu de l'évolution du marché vers des véhicules de plus en plus "verts".

Plastivaloire a donc enregistré 15,1 millions d'euros de charges de restructuration qui aboutissent à une perte nette annuelle de 20.2 millions d'euros, soit 22,7 millions d'euros en part du groupe, contre un bénéfice de 8,8 millions d'euros, un an plus tôt.

Le groupe a brûlé 6,4 millions d'euros de trésorerie sur l’exercice. "A la pression sur la rentabilité, se sont ajoutés des réinvestissements (en actifs courants et non courants). En conséquence, la dette nette s’élève à 240,4 millions d'euros, soit un leverage élevé de 4.6x DN/EBITDA [la dette nette rapportée à l'Ebitda, NDLR]" , souligne TP ICAP Midcap. Le groupe indique travailler avec ses partenaires bancaires sur la mise en place de nouvelles ressources financières "pour accompagner son développement et préserver sa trésorerie disponible, en tenant compte des échéances de remboursement à venir".

La poursuite de l'adaptation à l'inflation : "un enjeu majeur" de 2022-2023

Pour 2022-2023 Plastivaloire anticipe grâce à son portefeuille de programmes une poursuite de la croissance en Europe et en Amérique du Nord et vise sur l'exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires autour de 730 millions d'euros. Plastivaloire vise également une marge d'Ebitda en légère amélioration par rapport à 2021-2022. "Le groupe entend compenser la hausse attendue des prix de l'énergie et des coûts de production par une amélioration du taux de marge brute grâce aux effets des négociations de prix avec les clients et au maintien d'une gestion rigoureuse de ses charges", explique la société.

Au-delà de 2022-2023, Plastivaloire indique disposer d'une bonne visibilité sur son activité à la faveur de très bonne prises de commandes de 884 millions d'euros lors de l'exercice 2021-2022 (+45,4% par rapport à 2020-2021 et proche du niveau historique de 2018-2019).

"Le groupe table sur une restauration progressive de la marge d'Ebitda par : i) l’intensification des encaissements de hausses de prix déjà négociées malgré une inflation toujours forte (notamment l’énergie) ; ii) une poursuite de la gestion rigoureuse de ses frais fixes et l’apport des restructurations opérées durant cet exercice" note TP ICAP Midcap. En somme, les chiffres annoncés mercredi soir après-Bourse par Plastivaloire sont en ligne avec les attentes du bureau d'études. L'analyste confirme ainsi sa recommandation à "conserver" assortie d'un objectif de cours de 6,3 euros.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse