Plast.val loire : En matière de pénurie de composants, le plus dur est passé pour l'équipementier auto Plastivaloire

(BFM Bourse) - Plastivaloire est parvenu à dépasser son objectif de chiffre d'affaires annuel après une activité estivale marquée par une croissance à deux chiffres. L'équipementier automobile tourangeau revient progressivement à un niveau d'activité plus normal après avoir été fortement perturbé depuis mi-2021 par la pénurie mondiale de composants électroniques.

Plastivaloire commence progressivement à retrouver un niveau d'activité plus normal après avoir été fortement perturbé depuis mi-2021 par la pénurie mondiale de composants électroniques. L'équipementier automobile tourangeau a pu mettre la gomme sur la période allant de juillet à septembre.

Plastivaloire a ainsi fait part d'une croissance très solide au quatrième trimestre 2021-2022 (clos fin septembre) avec un chiffre d'affaires de 185,4 millions d'euros, en hausse de +29,7% (+27,3% à taux de change constant). La performance du quatrième trimestre porte donc le chiffre d'affaires annuel 2021-2022 à 704,2 millions d'euros, soit une croissance de +4% (+3,7% à taux de change constant). Plastivaloire dépasse ainsi son objectif fixé autour de 680 millions d'euros et réalise le deuxième chiffre d'affaires annuel le plus élevé de son histoire.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Moins de périodes de "Stop&Go"

Sur le quatrième trimestre, Plastivaloire a confirmé sa dynamique de croissance dans les équipements dédiés à l’automobile, segment qui représente environ 80% de son chiffre d’affaires annuel. Les revenus ont ainsi fortement progressé de 29,5% à 147,2 millions d'euros entre juillet et septembre, après une hausse de 9,1% au troisième trimestre et des baisses respectives de 19,2% et 6% aux premier et deuxième trimestre. Cette branche a renoué symboliquement avec la croissance sur l'ensemble de l'exercice 2021-2022. Le chiffre d'affaires s'inscrit en hausse de 1,3% sur un an, pour des revenus portés à 556,2 millions d'euros à fin septembre 2022.

"Fortement perturbé en début d’exercice par la crise d’approvisionnement, ce secteur retrouve depuis le début du second semestre la croissance avec moins de périodes de Stop & Go . Le Groupe Plastivaloire tire notamment profit de ses actions commerciales qui lui ont permis de se positionner sur des programmes porteurs et de bénéficier du redémarrage de la production automobile mondiale" indique Plastivaloire.

Une rationalisation des coûts

Concernant ses perspectives, la société a confirmé viser sur l'ensemble de l'exercice 2021-2022 une marge brute d’exploitation (Ebitda) en légère amélioration par rapport à celle du premier semestre, où elle s’était inscrite à 7,1%.

Le groupe affiche des objectifs prudents compte tenu d'une inflation sur les matières et sur l'énergie. Plastivaloire indique également que la hausse des prix pèse toujours sur la rentabilité opérationnelle et qu'elle n'est "encore que partiellement atténuée par les hausses des prix de vente, au sujet desquelles les négociations avec les clients continuent".

Dans ce contexte, Plastivaloire entend ainsi "optimiser ses coûts" et va poursuivre "la rationalisation de ses capacités industrielles en France". Après le regroupement des sites voisins de Mamers (Sarthe) et Bellême (Orne) en début d'année, l'équipementier automobile a annoncé aux partenaires sociaux le projet de fermeture du site de Creutzwald, structurellement déficitaire depuis 2016. Les coûts relatifs à la fermeture du site de Creutzwald seront entièrement provisionnés en résultat non courant dans les comptes de l'exercice 2021-2022.

Pour la suite, Plastivaloire indique anticiper une poursuite de la tendance favorable de son activité au titre des premiers mois de son exercice 2022-2023. Le groupe précisera ses objectifs annuels lors de la publication de ses résultats complets pour l'exercice 2021-2022 le 14 décembre 2022.

L'action Plastivaloire est pied au plancher dans le sillage de ce point d'activité annuel. Le titre de l'équipementier tourangeau s’adjuge en effet 8% à 4,16 euros vers 10h15.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse