Biomerieux : L'épidémie de grippe soutient les ventes de bioMérieux et l'amène à relever ses objectifs pour 2022

(BFM Bourse) - Le spécialiste du diagnostic in vitro table désormais sur des ventes stables hors effets de périmètre et de changes et un résultat opérationnel courant de plus de 660 millions d’euros. Les revenus devraient par ailleurs croître de 4% à 6% l’an prochain.

L’épidémie de grippe porte l’activité de certains acteurs. C’est le cas du spécialiste du diagnostic in vitro bioMérieux.

Le groupe basé près de Lyon a subi cette année la normalisation du Covid-19, et donc de la demande de tests, qui avait fortement tiré son activité lors des exercices 2020 et 2021.

La société tablait ainsi sur un repli de son chiffre d’affaires pour cette année. Jusqu’à ce jeudi matin. BioMérieux a en effet indiqué qu’en raison de la forte propagation de l’épidémie de grippe actuelle, conjuguée à "la prévalence élevée du virus respiratoire syncytial et du Covid-19", les ventes de panels respiratoires de sa marque Biofire s’avéraient plus élevées que prévu au quatrième trimestre.

Un résultat opérationnel plus important

En raison de ces ventes supérieures à ses propres prévisions, bioMérieux relève ses objectifs pour l’ensemble de 2022. Le groupe prévoit désormais un chiffre d’affaires stable hors effets de périmètre et de changes, alors qu’il anticipait auparavant un repli situé entre 6% et 3%. Le résultat opérationnel courant est désormais attendu à plus de 660 millions d’euros contre une fourchette allant de 580 millions à 625 millions d’euros auparavant.

Le bureau d’études TP ICAP Midcap a en conséquence rehaussé ses estimations, tablant sur un chiffre d’affaires stable en données comparables et sur un résultat opérationnel courant de 665,15 millions d’euros.

L’intermédiaire financier a relevé son objectif de cours sur le titre à 107,5 euros contre 102,5 euros auparavant, tout en maintenant sa recommandation à "conserver".

Premières perspectives pour 2023

BioMérieux a par ailleurs profité de l’occasion pour livrer des prévisions pour l’exercice 2023, tablant sur une progression organique de ses revenus comprise entre 4% et 6%. Le résultat opérationnel courant devrait, lui, se situer entre 600 et 630 millions d’euros. Cet indicateur intègrerait un impact négatif lié aux effets de changes qui devrait se situer à environ 40 millions d’euros, selon bioMérieux.

Dans le détail, le groupe table sur une progression de 15% des ventes de panels non-respiratoires de Biofire, une croissance de 8% à 9% pour les segments Microbiologie et Applications industrielles et un retour à la croissance pour les immunoessais.

Par ailleurs, "les ventes de panels respiratoires devraient ralentir, dans l’hypothèse d’une épidémie de grippe moyenne fin 2023, donc plus modérée que l’actuelle saison de grippe", prévoit l’entreprise.

"Ces perspectives 2023 sont susceptibles d’être révisées lors de la publication des résultats annuels le 8 mars 2023", a précisé la société.

Ces annonces permettent à l’action bioMérieux de résister. Alors que le SBF 120, cède 1,2%, la valeur s'adjuge 0,5%, signant l'une des rares hausses de l'indice élargi de la Bourse de Paris.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse