Cac 40 : Le marché parisien figé alors que la tension monte en Ukraine

(BFM Bourse) - Si l'ambiance se fait chaque heure plus pesante à la frontière ukrainienne, et même désormais sur le sol ukrainien dans les régions déclarées indépendantes par Moscou, les investisseurs ont profité de la nouvelle chute matinale pour revenir à l'achat par la suite. Le CAC 40 termine la séance à l'équilibre.

La séance du jour a été l'occasion de vérifier l'adage boursier "Acheter au son du canon, vendre au son du clairon", des termes guerriers -de rigueur- signifiant qu'il peut être intéressant de se porter à l'achat lorsque la situation est menaçante. Et elle l'est puisqu'au moment où ce point de clôture est rédigée, Vladimir Poutine vient de reconnaître la souveraineté des séparatistes sur l'ensemble des régions de Lougansk et Donetsk, ajoutant que "le mieux serait que l'Ukraine renonce à l'Otan" et que l'entrée de l'armée russe sur le sol ukrainien dépendra de la situation "sur le terrain". Des déclarations -et des menaces à peine voilées- qui se rapprochent encore un peu plus d'une déclaration de guerre.

Malgré le ton toujours plus belliqueux du Kremlin, le CAC 40 a donc repris jusqu'à près de 3% "intraday" -d'une ouverture en repli de 2,1% à une hausse de 0,7% vers 16h30- avant de finir la séance inchangé (-0,01% à 6.787,60 points). Après 5 baisses hebdomadaires sur les six dernières séances, et une chute supplémentaire de l'ordre de 4% entre la séance d'hier (-2,04%) et l'ouverture de ce mardi, les investisseurs ont visiblement décidé qu'il était temps de revenir sur certains dossiers, en dépit du bruit des bottes qui résonne de plus en plus fort aux portes de l'Europe.

Alors que la saison des publications annuelles suit parallèlement son cours, les opérateurs semblent se rappeler que, malgré les vents contraires (Ukraine, inflation, resserrement monétaire à venir), les fleurons de la cote s'apprêtent à collectivement exploser leur record de bénéfices. Ils semblent par ailleurs relativiser les retombées économiques et financières potentielles des derniers développements sur le front ukrainien.

L'ONU et une majorité de membres du Conseil de sécurité, États-Unis en tête, ont vigoureusement dénoncé la décision de Moscou de reconnaître l'indépendance des républiques sécessionnistes de l'Est de l'Ukraine et d'y "déployer des troupes russes". Même la Chine prend position en appelant les acteurs de la crise à "faire preuve de retenue".

Vers des sanctions "massives et robustes"

Et l'heure est désormais aux représailles économiques occidentales. Le chancelier allemand Olaf Scholz se dit "confiant" dans le fait que l'UE va adopter des sanctions "massives et robustes". Il suspend par ailleurs la certification du gazoduc Nord Stream 2 reliant la Russie à l'Allemagne. Le Royaume-Uni, centre financier essentiel aux milieux d'affaires russes, a promis de "frapper la Russie très fort" mardi avec "une première série" de sanctions économiques qui seront suivies d'autres "en cas d'invasion". Les Etats-Unis ont de leur côté promis une réponse "ferme" et "rapide".

De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé mardi dans une adresse à la nation une violation de "la souveraineté et l'intégrité territoriale", ajoutant que les Ukrainiens étaient "sur leurs terres", n'avaient "peur de rien ni de personne" et ne céderaient pas "une seule parcelle du pays". Joe Biden a de son côté réaffirmé lors d'un appel lundi avec son homologue ukrainien "l'engagement des Etats-Unis" au respect de cette intégrité territoriale. L’Élysée a pour sa part dénoncé "une sorte de dérive idéologique" de Vladimir Poutine.

Wall Street dans le rouge

Fermée la veille pour cause de "President's Day", la Bourse de New York recule légèrement ce mardi matin (entre -0,9% pour le DJIA et -1,1% pour le Nasdaq Composite) alors que les investisseurs tentent de jauger les conséquences de la crise géopolitique actuelle. "La volatilité est la seule chose qui semble être certaine sur les marchés à l'heure actuelle", commente Craig Erlam, analyste chez Oanda. Pour preuve, le VIX, aussi appelé "indice de la peur", décolle de plus de 7% à près de 30 points, nettement au-dessus de sa moyenne de long terme.

Encore de nombreux résultats annuels à Paris

Si tous les regards sont évidemment braqués vers le front ukrainien, les opérateurs trient malgré tout la nouvelle salve de publications du jour ce mardi. Celle du spécialiste français des paiements électroniques Worldline est particulièrement bien accueillie (+10,5%) grâce à une fin d'année convaincante qui sonne comme un "soupir de soulagement" pour Jefferies. Bryan Garnier évoque pour sa part "de solides résultats, supérieurs aux prévisions et au consensus au niveau de la croissance organique et du flux de trésorerie disponible". Le groupe a par ailleurs annoncé lundi être entré en négociations exclusives avec le fonds Apollo en vue de lui céder ses activités de terminaux de paiement valorisées 2,3 milliards d'euros.

La publication annuelle d'Eurofins Scientific reçoit un accueil bien plus frileux malgré le relèvement des perspectives 2022 et 2023 annoncées par le géant français des laboratoires d'analyse après un nouvel exercice en très forte croissance sous l'effet, notamment, de la demande de tests liée au Covid-19. Les revenus du groupe progressent de 24% à 6,72 milliards d'euros et son bénéfice net bondit de 45% pour atteindre 783 millions d'euros, des chiffres supérieurs au consensus. Il table désormais sur une croissance organique de 6,5% par an sur les deux prochains exercices, contre 5% auparavant. Seule valeur du CAC dans le vert lundi, Eurofins cède 0,3% après avoir chuté de plus de 4% en début de matinée.

L'équipementier automobile Plastic Omnium a publié mardi un Ebitda en baisse au second semestre à 310 millions d'euros contre 477 millions un an plus tôt après avoir vu son activité ralentir fortement au second semestre, entre fermetures d'usines et suspensions de commandes des constructeurs automobiles. Il dit prévoir sur une croissance de ses revenus supérieure à celle du marché en 2022. Le titre cède 2,3%.

Plusieurs sociétés très exposées à la Russie ont par ailleurs pâti des derniers développements, à l'instar de Renault (-3,3%), Société Générale (-1%) ou Alstom (-0,7%)

Vivendi (+0,1%) a fixé à 25,50 euros par action le prix de son OPA sur Lagardère, précisant que l'offre serait ouverte le 14 avril pour une durée de 25 jours de Bourse. Le titre de la cible s'ajuste en conséquence (+0,3% à 25,48 euros).

La maison mère de Ticket Restaurant Edenred a de son côté publié des bénéfices records (+31,4% à 313 millions d'euros), légèrement supérieurs à ceux de 2019. "Ces résultats sont le fruit de la transformation menée au cours des dernières années" s'est félicité le PDG Bertrand Dumazy. Le titre décolle de 4,7%.

EDF évolue peu (-0,2%) malgré l'abaissement, par l'agence de notation Standard and Poor's de sa note de crédit d'un cran, de "BBB+" à "BBB", en raison de la forte hausse de sa dette. Le groupe minier et métallurgique Eramet (+5%) a annoncé la signature d'un protocole d'accord en vue de la cession de sa filiale Aubert & Duval à un consortium composé d'Airbus, Safran et Tikehau Capital, sur la base d'une valeur d'entreprise de 95 millions d'euros.

Au rayon biotech, AB Science s'envole de 37% après avoir annoncé le feu vert des autorités règlementaires canadiennes pour le dépôt d’un dossier d’enregistrement du masitinib dans la sclérose latérale amyotrophique au Canada

Le pétrole repart nettement de l'avant

Au rayon énergétique, les tarifs pétroliers se sont envolés ce mardi matin sur fond d'escalade de la crise russo-ukrainienne, faisant craindre de nouvelles perturbations de l'offre. S'il réduit quelque peu ses gains matinaux, le baril de Brent gagne toujours 0,8% à 93,7 dollars vers 18h10.

Enfin, sur le Forex, la monnaie unique reprend 0,23% face au billet vert à 1,1337 dollar.