Ab science : La biotech peut demander une autorisation de mise sur le marché au Canada pour son produit phare

(BFM Bourse) - Le titre AB Science flambe de plus de 30% ce mardi à la Bourse de Paris après que la biotech a annoncé avoir reçu le feu vert de l'autorité de santé canadienne pour demander une mise sur le marché de sa molécule phare contre la sclérose en plaques.

Meilleure performance de l'ensemble de la cote tricolore ce mardi, AB Science s'envole de 34% à 9,85 euros vers 16h30 après avoir reçu l’autorisation de l’autorité de santé canadienne (Health Canada) de soumettre une demande de mise sur le marché de son produit phare, le masitinib, dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) sous le statut NOC/c (pour "Notice of Compliance with Conditions"). Celui-ci est accordé "à des produits éligibles qui ont démontré une efficacité clinique prometteuse lors d'essais cliniques, ceux-ci devant être de grande qualité et présenter un profil bénéfice-risque acceptable" précise la biotech.

Pour rappel, ce produit phare avait fait l'objet d'une interruption des études cliniques en juin dernier en raison d'un signal de risques accrus de cardiopathies - que la méta-analyse effectuée par AB Science n'avait pas confirmé, permettant la reprise des essais cliniques en question. L'action de la société avait par ailleurs lâché près de 10% entre la clôture du 11 février et celle du 14 février après que le collège de l'AMF a requis des amendes d'un montant total de six millions d'euros à l'encontre de la biotech AB Science, de son PDG et d'un conseiller financier pour divers manquements d'initiés remontant à 2017.

Pour en revenir à l'annonce du jour, le statut obtenu est "limité aux nouveaux traitements pour lesquels il n'existe aucune autre thérapie disponible sur le marché canadien et aux produits qui apportent une amélioration significative du profil bénéfice-risque par rapport aux traitements existants" poursuit AB Science.

Une maladie grave, mortelle et sévèrement handicapante

La biotech dispose désormais de 60 jours pour déposer son dossier d'enregistrement du mastinib dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) puis Health Canada disposera de son côté de 200 jours pour examiner la demande.

"Nous nous réjouissons de la décision de HealthCanada d'autoriser le dépôt du dossier d'enregistrement du masitinib dans la SLA" commente le PDG et co-fondateur d'AB Science Alain Moussy, cité dans le communiqué. "Nous nous engageons à travailler avec HealthCanada sur cette soumission, qui pourrait potentiellement aboutir à la disponibilité rapide du masitinib pour les patients atteints de SLA d’abord sous le statut NOC/c puis dans le cadre d’un enregistrement complet" avance-t-il. Avant de remercier tous les investigateurs et chercheurs qui ont soutenu le programme de développement "pendant plusieurs années", les patients inclus dans l'étude B10015, dont les données d'efficacité ont été envoyées à Health Canada dans le cadre du dossier de pré-soumission, étant en moyenne suivi depuis 75 mois à compter du diagnostic.

Actuellement, 3.000 personnes vivent avec la sclérose latérale amyotrophique (SLA) au Canada. Chaque année, environ 1.000 personnes en meurent et environ 1.000 nouveaux cas de SLA sont diagnostiqués au Canada, selon AB Science. La SLA est de fait une maladie grave, mortelle et sévèrement handicapante, avec une survie médiane de 2 ans après le diagnostic.

À noter que malgré son impressionnant rebond du jour, le titre de la biotech ne revient qu'à un plus haut d'un mois, loin de son pic à plus de 20 euros touché en décembre 2020. La valorisation d'AB Science (qui évalue par ailleurs sa molécule phare dans le traitement contre le Covid et celui de la mastocytose, une maladie hématologique potentiellement invalidante, ainsi que d'autres molécules, notamment dans la leucémie myéloïde aiguë) tutoie pour sa part de nouveau le seuil du demi-milliard d'euros.

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse