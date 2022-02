Ab science : L'AMF requiert une lourde amende contre AB Science et son patron pour manquement d'initiés

(BFM Bourse) - Lourdes amendes requises par le collège de l'AMF contre la biotech AB Science et son patron, ce vendredi, le gendarme financier ayant notamment requis trois millions à l'encontre de son PDG Alain Moussy pour manquement d'initiés.

Le collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a requis vendredi des amendes d'un montant total de six millions d'euros à l'encontre de la société biotechnologique AB Science, de son PDG et d'un conseiller financier pour divers manquements. Au cours d'une audience publique devant la commission des sanctions de l'AMF, la représentante du collège a requis un million d'euros d'amende à l'encontre de la biotech française pour n'avoir pas assuré la pleine information des investisseurs. Elle a aussi requis trois millions à l'encontre de son PDG, Alain Moussy, et deux millions à l'encontre d'un conseiller financier pour manquements d'initiés.

Les principaux faits reprochés remontent à 2017, au moment où la biotech française tentait d'obtenir une autorisation de mise sur le marché pour son candidat-médicament (masitinib) contre la mastocytose, une maladie orpheline. En avril de cette année-là, le comité du médicament à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne du médicament (EMA) avait rendu un avis négatif sur la demande d'autorisation de la molécule pour traiter la mastocytose systémique sévère.

Selon la représentante du collège de l'AMF, AB Science savait qu'il était probable qu'un tel avis soit rendu dès le 7 mars 2017, après une téléconférence de clarification sur l'étude clinique. Pourtant, la biotech n'a communiqué que le 17 mai à ce sujet, n'assurant ainsi pas la "pleine information des investisseurs", selon la représentante.

Entre mars et mai 2017, la biotech a procédé à deux levées de fonds (15 millions, puis 19 millions fin mars), suivies d'une cession de titres détenus par son PDG Alain Moussy pour plus de 5 millions d'euros. La représentante du collège de l'AMF estime que les levées de fonds n'auraient pas été aussi réussies - avec un préjudice de 10 millions d'euros - si les informations issues de la réunion avaient été communiquées. Selon le gendarme financier, le PDG a par ailleurs réalisé une économie de perte de 1,7 million d'euros en revendant ses titres.

AB Science s'est défendue en affirmant, qu'à ce moment, sa survie dépendait des levées de fonds et qu'elle avait espéré un avis favorable jusqu'à la dernière minute, arguant aussi que les avancées sur la commercialisation de ce médicament n'auraient pas eu d'influence majeure sur le cours du titre. Le PDG Alain Moussy, 491e fortune de France en 2021 selon le magazine Challenges, a lui affirmé qu'il avait pris la décision de céder ses titres dès décembre 2016 pour rembourser un emprunt.

En Bourse, le titre AB Science cède 2,8% à 9,08 euros, proche de son creux annuel touché le 31 décembre dernier.

(avec AFP)

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse