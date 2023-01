Cac 40 : La BCE juge l'inflation encore beaucoup trop élevée, le CAC 40 se grippe

(BFM Bourse) - L’indice parisien évolue en net repli à la mi-séance jeudi alors que la présidente de la Banque centrale européenne a indiqué que l’inflation en zone euro était beaucoup trop élevée.

Après une série de six hausses consécutives, le CAC 40 accuse le coup. L’indice phare de la Bourse de Paris abandonne 1,4% à la mi-séance repassant sous les 7.000 points à 6.986,27 points.

Dès l’ouverture la tendance était négative pour le marché, les places européennes étant lestées par la clôture dans le rouge foncé mercredi de Wall Street. Le S&P 500 a ainsi terminé en baisse de de 1,6%.

Lagarde prend le marché à revers

"Les marchés américains ont été impactés par des statistiques économiques jugées "trop" mauvaises par les investisseurs et qui laissent craindre que la récession ne soit "plus très loin", note John Plassard, de Mirabaud. La production industrielle et les ventes de détail ont notamment accusé des baisses notables en décembre.

Le repli du CAC 40 s’est accéléré peu avant midi, à la suite des déclarations de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, qui a pris la parole lors du Forum économique mondial de Davos.

Selon des propos rapportés par Reuters, la banquière centrale a déclaré que l’inflation en zone euro était beaucoup trop élevée et que l’institution maintiendrait le cap des hausses de taux pour ramener cette inflation à 2% dans un délai raisonnable. Ces propos ont été perçus comme restrictifs par le marché. A la suite des déclarations de Christine Lagarde, le rendement sur l’obligation allemande à 10 ans est remonté, et prend actuellement 0,02 point à 2,046%. Rappelons que la valeur des obligations évolue en sens inverse des rendements.

Virbac qui rit, Vetoquinol qui pleure

Du côté des valeurs, les actions cycliques et les pétrolières souffrent. C’est le cas d’ArcelorMittal (-3,4%), Alstom (-2,8%), Vallourec (-2%) ou encore TotalEnergies (-2,35%). A contrario, plusieurs valeurs défensives, comme Thales (+0,5%), Danone (+0,4%) ou Sanofi (+0,4%) tirent leurs épingles du jeu.

Accor surnage et avance de 2,2% après avoir finalisé son désengagement au sein du chinois H World Group. Plusieurs analystes pensent que la société pourrait utiliser le produit de cession de 460 millions de dollars pour procéder à des rachats d’actions.

Les laboratoires vétérinaires connaissent des destins opposés. Virbac s’adjuge 4,8% après avoir publié un chiffre d’affaires en forte hausse, de près de 16%, au quatrième trimestre. Vetoquinol plonge lui de 10,6%, alors que ses revenus ont accusé une baisse de 0,8% à taux de changes constants sur la même période.

Sur les autres marchés, l’euro prend 0,3% face au dollar à 1,0825 dollar. Les cours du pétrole se replient. Le contrat sur le Brent de mer du Nord pour livraison en mars avance de 0,7% à 84,39 dollars le baril tandis que celui sur le WTI coté à New York à 78,77 dollars le baril.