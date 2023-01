Accor : Après avoir vendu des actifs en Chine, que va faire Accor de son trésor de guerre?

(BFM Bourse) - Le groupe hôtelier a vendu le reliquat de sa participation au capital de la société H World Group Limited, empochant 460 millions de dollars supplémentaires. Le groupe devrait retrouver prochainement une notation "investment grade" de la part des agences de notations. Et pourrait procéder à des rachats d’actions.

Accor tourne une page qu’il avait commencée à écrire en 2016. Le groupe hôtelier a annoncé mardi soir avoir cédé 3,3% de son homologue chinois H World Group Limited, pour un produit de cession de 460 millions de dollars, soit environ 425 millions d’euros, achevant son désengagement.

Accor était entré il y a sept ans au capital de cette société qui s’appelait alors Huazhu Group, le groupe étant alors en pleine expansion dans le marché chinois. L’entreprise française avait alors pris une participation de 10,8%. Le groupe dirigé par Sébastien Bazin a ensuite voulu cristalliser de la valeur avec une sortie progressive du capital à compter de 2019.

Avec la dernière transaction annoncée mardi soir, le groupe hôtelier a dégagé au total 1,2 milliard de dollars depuis 2019 en cédant l’intégralité de sa participation. L’investissement initial ne s’élevait qu’à 200 millions de dollars.

Stratégie "asset-light"

"Ceci contribue à la stratégie 'asset-light' de simplification du bilan du groupe", a fait valoir l'entreprise. Cette stratégie initiée en 2018 a conduit le groupe à abandonner progressivement les murs de ses hôtels, regroupés dans l'ex-filiale AccorInvest. Accor possède encore 30% dans cette société, une participation que l’exploitant hôtelier se doit de conserver…jusqu’en mai prochain (ce qu’on appelle une clause de ‘lock-up’).

Maintenant qu’Accor est sorti de H World Group, la question reste de savoir comment le groupe hôtelier pourrait utiliser le produit de la cession annoncée mercredi soir. Accor ne l’a pas encore précisé.

"La première étape à passer pour Accor est de retrouver une note de crédit 'investment grade' (en catégorie non spéculative) ce qui au regard de la reprise de leur activité aurait déjà dû arriver et devrait donc se produire dans les prochaines semaines", considère un analyste financier.

Accor est pour l’heure noté "BB+" par S&P, un cran en dessous du seuil "investment grade" (BBB-). Cependant, selon Jefferies, avec le produit de cession de H World Group, la dette nette (hors loyers) d’Accor passerait de 557 millions d’euros à 131 millions d’euros, et le ratio d’endettement (dette nette rapportée à l’excédent brut d’exploitation, Ebitda) de 0,8 à 0,2. Ces niveaux d’endettement n’ont pas grand-chose à voir avec ceux d’émetteurs notés en catégorie spéculative, même si les agences peuvent avoir une méthodologie différente pour calculer le levier d’endettement.

Vers des rachats d'actions

Une fois cette note "investment grade" retrouvée, "Accor pourra se poser la question de savoir quoi faire avec des obligations hybrides [le groupe a émis deux emprunts de ce type en 2019 avec des échéances en 2024 et 2025] dont la société n’a plus réellement besoin. Ils pourraient très bien à la fois réduire ces emprunts hybrides, et, de l’autre côté, procéder à des rachats d’actions", juge l’analyste précédemment cité. Ce d’autant "que le ‘lock-up’ sur le solde du capital d’AccorInvest tombe en mai prochain, ce qui pourrait potentiellement se traduire par 600 millions d’euros de produits de cessions supplémentaires", ajoute-t-il.

La banque Barclays est sur une ligne similaire. L’établissement britannique a, mercredi soir, relevé son conseil sur la valeur de "sous-pondération" à "pondération en ligne" , avec un objectif de cours relevé à 29 euros contre 21 euros précédemment.

Barclays estime que le groupe aura une marge de 1 milliard d’euros de liquidités cette année pour respecter un ratio d’endettement compatible avec une note de crédit "investment grade". La banque britannique juge en conséquence qu’Accor pourrait au cours des prochains mois, consacrer environ 500 millions d’euros à des rachats d’actions.

Par ailleurs, la banque a révisé à la hausse sa prévision de croissance du revenu par chambre disponible (RevPAR), indicateur phare du secteur hôtelier, tablant désormais sur une progression de 5,4% en 2023 contre une stagnation précédemment. Barclays a intégré la réouverture économique qui sera "significativement positive" pour la société.

Une nouvelle marque

"Le marché récompenserait des rachats d’actions, mais les fusions et acquisitions sont également une possibilité compte tenu des décisions historiques en matière d'allocation de capital", considère de son côté Jefferies.

Accor pourrait donner davantage d’indications sur sa politique d'allocation du capital lors de la publication de ses résultats annuels qui aura lieu le 23 février prochain.

A la Bourse de Paris, le marché apprécie les annonces de la société. L'action Accor prend 2% vers 11h20 alors que le SBF 120 perd 0,9% au même moment.

A noter que le groupe a également annoncé ce jeudi le lancement d’une nouvelle marque, Handwritten Collection, décrite comme un "portefeuille international d’établissements au charme singulier et offrant une expérience hôtelière aussi intime que raffinée". "Accor enregistre plus de 110 prospects pour Handwritten à travers le monde, totalisant plus de 11.500 chambres, dont 12 adresses déjà signées, parmi lesquelles 5 qui devraient faire leurs débuts dès le premier trimestre 2023", a également indiqué la société.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse