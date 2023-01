Virbac : Le marché vétérinaire ralentit, mais le labo Virbac s'en sort beaucoup mieux que Vetoquinol

(BFM Bourse) - Les laboratoires vétérinaires négocient différemment le ralentissement du marché de la santé animale et les différents risques (géopolitiques et économiques) qui se présentent à eux. Virbac dépasse légèrement son objectif de revenus annuels après une fin d'année supérieure aux attentes. Pour Vetoquinol en revanche, 2022 sera une année de transition.

Les laboratoires vétérinaires cotés affichent une santé bien différente en 2022. Virbac a réalisé une fin d'année dynamique lui permettant de dépasser légèrement son objectif de chiffre d'affaires annuel. Quant à Vétoquinol, la cadence de ses ventes de fin d'année est moins flamboyante, la société évoquant un marché moins bien orienté en 2022.

En Bourse, les investisseurs ont clairement fait leur choix. Virbac progresse de 4,6%, après avoir gagné plus de 6% en début de séance tandis que Vetoquinol plonge de près de 10% effaçant au passage son avance accumulée depuis le début de l'année.

Une fin d'année étonnamment dynamique pour Virbac

Virbac a réalisé une fin d'année en trombe. Le laboratoire vétérinaire maralpin a déjoué le ralentissement du marché de la santé animale à la faveur d'une "exceptionnelle performance" au quatrième trimestre. La société a en effet publié un chiffre d'affaires en hausse de 15,9% sur un an (à taux et périmètre constants) entre octobre et décembre 2022 à 294,9 millions d'euros. TP ICAP Midcap explique cette fin d'année plus soutenue que prévu par une "base de comparaison plus clémente" alors que Virbac a par ailleurs bénéficié par "du lancement des nouvelles gammes aux Etats-Unis et d’achats par anticipation de hausses de prix pouvant de fait pénaliser la teneur du premier trimestre 2023 à venir".

Cette performance "inattendue" en fin d'année permet ainsi à Virbac de dépasser légèrement sa propre projection de chiffre d'affaires qui avait alors été resserrée mi-octobre. Le laboratoire vétérinaire a vu ses revenus annuels portés à 1,216 milliard d'euros, en hausse de 14,3% dont 9,6% à taux et périmètre constants, là où la société s'attendait à une progression de ses ventes comprise entre 6 à 9%, rappelle TP ICAP Midcap.

Fort de cette réalisation supérieure à ses attentes, le groupe Virbac relève plusieurs de ses objectifs financiers. Il anticipe à présent un ratio de résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions sur chiffre d’affaires autour de 15% à taux de change constants et un désendettement autour de 35 millions d'euros hors dividendes, à périmètre et taux de change constants. En octobre, la société avait resserré le premier indicateur dans une fourchette comprise entre 14% et 15% à taux de change constants. L'objectif de désendettement de la société avait quant à lui été abaissé un mois plus tôt, à 30 millions d'euros hors dividendes, à périmètre et taux de change constants.

TP ICAP Midcap salue ce relèvement d'objectifs, jugés "honorables dans le contexte inflationniste et permis par une bonne anticipation des stocks fin 2021 et une bonne gestion de l’inflation salariale". Pour 2023, Virbac a confirmé sa prévision de marge de résultat opérationnel courant retraité entre 13% et 14% à taux de changes constants ainsi qu’une croissance organique dans une fourchette de 4 à 6%. La société maintient également ses prévisions d'investissements en recherche et développement, tels qu’énoncés en décembre dernier.

"Le momentum de court-terme est moins soutenu dans un contexte de normalisation du marché sous-jacent, d’inflation et de volonté du groupe d’accélérer ses investissements pour bâtir la croissance & la rentabilité future" explique Sarah Thirion, Equity Strategist chez TP ICAP Midcap.

Pour éviter de se laisser distancer par ses concurrents, le laboratoire vétérinaire Virbac est contraint de mettre la main à la poche mais à long terme, l'analyste rappelle que le "groupe évolue sur un marché plutôt défensif en croissance (4-5% en historique) qu’il va adresser avec des installations industrielles renforcées et un pipe de lancements consistant sur la période 2021-2024, lequel consacre les priorités stratégiques du groupe et permettra de bonifier le mix, de surperformer le marché et d’améliorer sa profitabilité pour tendre à un objectif de l’ordre de 20% entre 2025 et 2030".

"La société est insensible à l’évolution des taux et dispose d’une situation financière saine permettant de soutenir le développement", ajoute l'analyste qui est à l'achat de Virbac avec un objectif de cours néanmoins ajusté à 283 euros, contre 293 euros précédemment.

"Un exercice de transition" pour Vetoquinol

Pour Vetoquinol, l'année 2022 sera bien une année difficile. Bien qu'évoluant sur le secteur porteur de la santé animale, l'autre laboratoire vétérinaire coté en Bourse n'est pas pour autant immunisé contre les tensions géopolitiques et inflationnistes. Publication après publication, ces risques se manifestent sur les performances financières de Vetoquinol.

En 2022, la société a ainsi enregistré un chiffre d'affaires de 540 millions d'euros. Si en données publiées, la progression est positive de 3,6%, à changes constants en revanche, les revenus se sont contractés de 0,8%. Les performances de Vetoquinol ont été pénalisées par un effet de comparaison défavorable par rapport aux années précédentes, "l'effet Covid-19 a entraîné une croissance exceptionnelle des marchés de la santé animale en 2020 et en 2021. Cette tendance à long terme demeure, malgré un marché moins bien orienté en 2022. Notre stratégie centrée sur des segments ciblés du marché nous permettra de poursuivre une croissance rentable tirée par nos produits essentiels".

Les ventes de produits stratégiques, dits "essentiels" chez Vetoquinol, considérés comme les principaux moteurs de croissance, ont une nouvelle fois soutenu l'activité du groupe. En 2022, elles s’élèvent à 304 millions d’euros en croissance de +4,5% à données publiées, grâce au lancement en Europe de Felpreva, un produit antiparasitaire pour chats. Les revenus issus de cette branche représentent 56,3% des ventes du laboratoire sur l'ensemble de l’exercice 2022 (55,8% en 021).

"Vetoquinol livre un chiffre d'affaires annuel en transition dans un contexte de normalisation du marché, de tensions induites par le conflit à l’Est en Europe et de décroissance des activités pour animaux de production" souligne Sarah Thirion, Equity Strategist chez TP ICAP Midcap.

"Comme d'habitude, le communiqué de presse est succinct et laisse peu de place à l'interprétation", poursuit de son côté Stifel. Le bureau d'analyse voit cependant deux points principaux à retenir de cette publication: "Vetoquinol souffre plus que ses pairs en Europe, mais la direction n'indique pas de raison spécifique pour cette sous-performance à ce stade. Les produits essentiels (56,3% des ventes sur l'exercice) ont tout de même augmenté de 4,5% par rapport à l'exercice précédent, ce qui démontre leur pertinence".

Pour l'année 2023, la direction ne s'est pas aventurée à livrer la moindre perspective. La publication des résultats annuels 2022, le 23 mars prochain, donnera éventuellement quelques indications sur la visibilité ou non du groupe pour l'année en cours. Au titre de 2023, supposant un ralentissement économique et une inflation encore consistante, le bureau d'analyste table sur un chiffre d'affaires en croissance de 4% et une marge avant amortissement des actifs issus d’acquisitions de 15.3% en baisse de 100 points de base (1 point de pourcentage, NDLR) par rapport à notre estimation 2022, ce qui reviendrait aux standards de 2019" .

L'analyste de TP ICAP Midcap reste "dans l’attente de la présentation détaillée du plan 2026", qui lui permettra d’affiner son objectif entre 2023-2026. Sarah Thirion tient à "rappeler qu’en amont d’une probable récession en 2023, la santé animale reste un secteur défensif puisque essentiel dès lors que 60 % des maladies infectieuses humaines sont zoonotiques". "Nous ne parlons pas d’un détail" insiste-t-elle.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse