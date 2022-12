Virbac : Alors que sa croissance ralentit, le laboratoire vétérinaire Virbac accélère sur la R&D

(BFM Bourse) - Le laboratoire vétérinaire dévoile ses objectifs financiers pour le prochain exercice, qui seront globalement inférieurs à ceux de 2022. En cause: des investissements et des dépenses en R&D qui vont pénaliser la rentabilité opérationnelle de Virbac en 2023.

Pour éviter de se laisser distancer par ses concurrents, le laboratoire vétérinaire Virbac doit mettre la main à la poche. Et ces nombreux investissements, notamment en recherche et développement vont peser sur les comptes de Virbac, le conduisant à être moins ambitieux pour 2023. Le laboratoire vétérinaire vise pour 2023 une marge de résultat opérationnel courant retraité entre 13% et 14% à taux de changes constants ainsi qu’une croissance organique dans une fourchette de 4 à 6%.

Les perspectives dévoilées ce lundi matin par Virbac ne sont pas favorablement perçues par les investisseurs. Le titre du laboratoire vétérinaire Virbac plie de 6% à 217,50 euros et accuse la plus forte baisse du SBF 120 vers 14h00. La déception est palpable d'autant plus que Virbac a affiné en octobre dernier plusieurs de ses objectifs pour 2022 après une activité ralentie au troisième trimestre.

Pour l'année en cours, la croissance du chiffre d’affaires à taux et périmètre constants est ainsi attendue dans une fourchette comprise entre 6% et 9%. Le ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions" sur "chiffre d’affaires" devrait se resserrer dans une fourchette comprise entre 14% et 15% à taux de change constants.

Deux dimensions clés: la R&D et les investissements

Pour 2023, c'est une tendance bien inférieure qui est donc au programme de Virbac. Le laboratoire justifie ces perspectives plus modestes par la décision "d'accélérer en 2023 sur deux dimensions clés: la R&D et les investissements", conformément à l'exécution de son plan stratégique pour 2030.

Le groupe a ainsi pour objectif d'augmenter en 2023 son investissement en recherche et développement à environ 8,5% de son chiffre d'affaires, afin de "maximiser la valeur à long terme de [son] portefeuille de projets R&D particulièrement et conformément à [ses] priorités stratégiques. En parallèle et afin de préparer son avenir, Virbac entend porter ses investissements en 2023 à environ 100 millions d'euros. La société précise également que sa position de trésorerie "restera constante" à fin 2023 par rapport à fin 2022.

À moyen terme, Virbac maintient son objectif d'atteindre 20% de ratio d’EBIT ajusté d'ici 2025-2030 avec l'hypothèse d'un "ratio R&D sur chiffre d'affaires" d'environ 6,5%.

