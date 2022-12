Cac 40 : En recul, la Bourse attend la publication d'une statistique clef sur l'inflation américaine

(BFM Bourse) - Le CAC 40 évolue en baisse à la mi-séance, en attendant la publication de l’indice PCE, l’indicateur préféré de la Fed pour mesurer la hausse des prix.

A deux jours de Noël, espérons que le marché ne recevra pas un cadeau empoisonné cet après-midi. Le CAC 40 pour l’heure recule de 0,2% à la mi-séance, à 6.503,91 points. Sur l’ensemble de la semaine, l’indice parisien s’adjuge 0,8% pour le moment.

Les investisseurs attendent la publication cet après-midi du dernier grand indicateur de l’année, à savoir l’indice PCE, la jauge préférée de la Reserve fédérale (Fed) pour mesurer l’inflation. Les économistes sondés par le Wall Street Journal tablent sur un indice "core", qui exclut les prix de l’énergie et alimentaires, en hausse de 4,6% sur un an.

Ce chiffre pourrait alimenter les spéculations sur les prochaines hausses de taux de la banque centrale américaine, dont le président, Jerome Powell, a récemment affiché sa détermination dans sa lutte contre la forte inflation.

"Les investisseurs prennent de plus en plus conscience que la Réserve fédérale américaine ne sera pas 'dovish' [accommodante, NDLR] ces prochains trimestres à cause de la persistance de la vigueur économique américaine. Mais est-ce vraiment une surprise?", souligne John Plassard, conseiller en investissement chez Mirabaud.

DBV en forte hausse

La Bourse de Paris, tout comme Wall Street, prendra ensuite une pause de trois jours, rouvrant mardi 27 décembre.

Du côté des valeurs, DBV Technologies offre un beau cadeau de Noël à ses actionnaires avec une hausse de 30%. Le père Noël est passé en avance, apportant dans sa hotte la levée de la suspension de l’autorité sanitaire américaine de l’essai de phase III évaluant son patch anti-allergies.

Valneva de son côté est stable après avoir finalisé sa demande auprès de la même autorité sanitaire américaine pour commercialiser son candidat-vaccin contre le chikungunya.

De son côté, HRS a annoncé un partenariat avec Engie dans l’hydrogène, ce qui permet au titre de progresser de 4,4%.

Sur les autres marchés, l’euro avance de 0,1% à 1,0614 dollar. Les cours du pétrole évoluent en nette hausse. Le Brent de mer du Nord pour livraison en février prend 1,7% à 83,05 dollars le baril, tandis que le WTI coté à New York de même échéance avance de 2,1% à 79,12 dollars le baril.