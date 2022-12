Hrs : Engie signe un partenariat dans l'hydrogène avec HRS, qui décolle en Bourse

(BFM Bourse) - Le spécialiste des stations d’avitaillement en hydrogène a annoncé ce vendredi avoir conclu un partenariat commercial et technologique avec le groupe énergétique qui s’étendra jusqu’en 2026, avec l’objectif de réaliser 15 projets.

Hydrogen refueling solutions (HRS) s’offre un allié de poids. Le groupe fondé en 2004 et introduit à la Bourse de Paris l’an dernier a annoncé ce vendredi avoir noué un accord commercial et technologique avec le groupe énergétique Engie et plus exactement avec Engie Solutions, la branche de l’entreprise du CAC 40 dédiée aux solutions d’efficacité énergétique bas carbone.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Les deux sociétés comptent réaliser une offre de stations d'avitaillement hydrogène adaptée aux besoins d'Engie Solutions. "Dans un premier temps, une architecture modulable selon les projets sera envisagée, tout en visant la standardisation des solutions, puis une montée en gamme, passant d'unités de plusieurs centaines de kilogrammes par jour de capacité à rapidement une tonne par jour puis deux tonnes par jour", expliquent les deux sociétés.

Cette offre doit permettre aux deux groupes de développer "des écosystèmes de mobilité hydrogène" centrés sur la mobilité lourde (camions, bus, véhicules de collectivités comme des camions poubelles) ou encore sur les flottes captives (des véhicules d'entreprises).

Une action électrisée

Les deux sociétés visent un objectif de 15 projets d’ici à 2026 dont quatre d’ici à la fin de 2024. Dans le cadre de cette collaboration, Engie Solutions a déjà passé une commande d’une première station de d’avitaillement en hydrogène auprès de HRS. "Cette première station associée à la capacité de production croissante de HRS permettra un déploiement rapide des premiers projets identifiés par les partenaires", ont indiqué les deux entreprises.

"En s'adressant à des flottes captives à usage intensif ou de la mobilité lourde, nos projets communs permettront la démocratisation de la mobilité hydrogène sur un secteur difficilement "électrifiable" vers des batteries électriques", a souligné Hassen Rachedi, PDG de HRS, cité dans le communiqué.

Les deux entreprises collaborent déjà dans certains projets communs, notamment HyGo à Vannes qui doit approvisionner le site local de Michel en hydrogène vert - c’est-à-dire produit par électrolyse de l'eau à partir d'électricité renouvelable - ou encore la "Zero Emission Valley" en Auvergne-Rhône-Alpes qui vise à créer dans cette région une filière dédiée à la mobilité décarbonée via des infrastructures d’hydrogène vert et la mise à disposition de véhicules à hydrogène.

A la Bourse de Paris l’annonce de ce partenariat électrise le cours de l’action HRS, qui prend 7,5% à 22,06 euros vers 11h30. L’action reste toutefois sous son cours d’introduction de février 2021, qui avait été fixé à 25,30 euros.

L’arrivée sur la cote du spécialiste de l’hydrogène – secteur en vogue dans les récentes introductions à la Bourse de Paris – avait été accueillie avec enthousiasme par le marché, permettant au titre de tutoyer les 50 euros avant de chuter depuis. L’ensemble du secteur a connu d’importants dégagements, puisque McPhy, spécialiste des équipements pour la production et la distribution d’hydrogène vert, plonge de plus de 60% sur la même période. L’américain FuelCell Energy, spécialisé dans les piles à combustible, a lui vu son cours être divisé par près de huit.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse