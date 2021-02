Hrs : L'introduction de HRS enflamme le secteur de l'hydrogène en Bourse

(BFM Bourse) - Le groupe isérois, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité, vient de signer la plus grosse introduction jamais réalisée sur Euronext Growth (Alternext) et voit sa capitalisation atteindre jusqu'à un demi-milliard d'euros mardi dans les premiers échanges.

Présentant des perspectives de croissance clairement balisées, grâce aux investissements d'ores et déjà programmés au niveau européen, le marché de l'hydrogène galvanise les investisseurs. Après McPhy Energy -introduit dès 2014 mais qui n'a réellement décollé que l'an dernier avec plus de 800% de gains- la Bourse de Paris accueille donc avec enthousiasme Hydrogen-Refueling-Services, ou HRS, qui s'offre pour l'occasion le record historique pour une introduction réalisée sur le segment Euronext Growth, précédemment appelé Alternext.

Malgré la taille record de cette opération, qui devrait approcher la barre des 100 millions d'euros, celle-ci est loin d'avoir rassasié les investisseurs. Ces derniers avaient demandé près de six fois le montant des titres proposés à la souscription, en conséquence de quoi le titre bénéficie d'un flux d'achats massifs pour son premier jour de cotations. Vers 10h30, l'action HRS s'envole de 25,3% à 31,70 euros - traduisant une capitalisation d'un peu plus de 500 millions d'euros.

Démocratiser l’hydrogène dans les transports

"Nous sommes très heureux et fiers du formidable engouement autour de notre introduction en Bourse et nous souhaitons remercier vivement de leur confiance, les investisseurs institutionnels français et étrangers, ainsi que les actionnaires individuels. Cette levée de fonds va nous permettre d’accélérer notre développement et de jouer un rôle majeur pour la démocratisation de l’hydrogène dans les transports. Disposant de l’offre la plus avancée du marché en matière de stations de ravitaillement en hydrogène, nous sommes prêts à capter le très fort potentiel de croissance de ce marché. Notre ambition est claire : jouer un rôle clé dans la filière hydrogène européenne", ont indiqué le PDG et fondateur, Hassen Rachedi, le directeur général délégué Philippe Bottu et le directeur du business development Olivier Dhez, dans une déclaration collégiale citée dans le communiqué de HRS.

L'introduction en Bourse a donc suscité une demande globale de 16.466.661 titres, c'est-à-dire... 5,7 fois le nombre de titres offerts. Constatant cette très forte demande, le conseil d'administration de HRS, a fixé le prix définitif de l'action à 25,30 euros, le haut de la fourchette indicative qui débutait à 22,85 euros, et a constaté l'exercice intégral de la clause d'extension de 11 millions d'euros, portant à ce stade le montant de l'opération à 84,6 millions d'euros.

Le fondateur de HRS a par ailleurs consenti aux banques introductrices une option de surallocation, exerçable jusqu'au 8 mars pour un montant pouvant aller jusqu'à 12,7 millions d'euros, qui porterait donc à 97,3 millions d'euros la taille définitive de cette introduction hors norme.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse