CAC 40 : Un nouveau variant du coronavirus provoque une onde de choc sur les marchés

(BFM Bourse) - En l'absence de repères en provenance de Wall Street, resté fermé en raison des fêtes de Thanksgiving, le marché parisien a grignoté quelques points: dans des volumes maigres, le CAC 40, essentiellement porté par le luxe et la technologie, a progressé de 0,48% à 7 075 points. La conférence de presse d'Olivier Veran, ministre de la Santé, n'aura pas constitué en soi un fardeau pour les marchés, dans le sens où, dans l'immédiat et en l'état actuel des choses, l'hypothèse d'un nouveau confinement est écarté. Mais la découverte d'un nouveau "variant" du coronavirus a glacé le sang de la communauté financière dans les échanges asiatiques. Tokyo a perdu plus de 2,50% en clôture ce vendredi. Le CAC, le DAX et l'ensemble des indices européens sont attendus en forte baisse à l'ouverture.

Côté politique monétaire hier, le compte-rendu de la dernière réunion de la BCE a montré que la l'Institution de Francfort ne s'attendait pas à disposer dès décembre de suffisamment de données pour arrêter une position définitive sur l'évolution de l'inflation. L'institution entend donc donc conserver des marges de manœuvre au-delà de cette échéance. Du côté de la Fed, plusieurs responsables sont prêts à envisager un resserrement accéléré des mesures de soutien aux marchés ainsi qu'un relèvement plus rapide des taux d'intérêt en cas de persistance des prix élevés, d'après le procès-verbal ("minutes" en anglais) de la réunion de novembre, publié mercredi soir.

Contrairement à la veille, le programme statistique de jeudi était beaucoup plus maigre. A noter tout de même la révision en légère baisse du PIB allemand au T3, à +1,7% d'un trimestre sur l'autre.

Côté valeurs, on signalera les hausses de valeurs dites de croissance, du type Hermès (+1,69% à 1 656,50 euros), Dassault Systèmes (+1,92% à 53,11 euros), ou Worldline (+2,45% à 213,0 euros). On suivra tout particulièrement dès l'ouverture les dossiers liés au tourisme, à l'aérien, aux services aéroportuaires, à la construction aéronautique, à l'image d'Accor, Air France, ADP, Airbus ou Safran.

Rappelons qu'outre Atlantique, Wall Street est resté fermé jeudi (Thanksgiving). La place n'ouvrira ce vendredi que pour une séance tronquée, en l'absence de surcroit d'une très grande frange d'opérateurs.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1230$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 75,60$.

A suivre à l'agenda ce vendredi, en priorité la masse monétaire M3 en Zone Euro à 10h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'événement technique de vendredi dernier ne menace pas à ce stade le biais haussier de fond. L'indice est en phase de définition de l'amplitude d'une figure de consolidation légitime à venir, dont les mouvements qui la composeront pourront être volatile. L'entrée dans une phase hachée et plus technique est le scénario privilégié à ce stade. L'enjeu de court terme va être d'identifier la forme de cette consolidation le plus tôt possible. A ce stade, la formation d'un très ample gap baissier est envisagé. Une des questions à éclaircir est l'attitude des cours ce vendredi face au gap haussier du 1er novembre.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7185.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7185.00 / 7500.00 Support(s) : 6960.00 / 6748.00 / 6485.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

