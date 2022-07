CAC 40 : Sortie de la tête hors de l'eau

(BFM Bourse) - Dans des volumes faibles en raison de l'absence de repère en provenance de Wall Street, fermé pour la Fête de l'Indépendance, le marché parisien a terminé en légère hausse lundi, de 0,40% à 5 954 points pour le CAC 40, effaçant désormais complètement le gap baissier du 30 juin. Une dérive autour des 6 000 points - l'enjeu technique de la semaine - est l'option privilégiée ce mardi, dans une matrice de marché qui au fond ne change pas: les inquiétudes sur une possible entrée en récession des principaux pôles économiques de la planète se renforcent, quant les prix ne cessent de monter.

"Les craintes d’un ralentissement marqué viennent même faire baisser les anticipations de remontée de taux directeurs à horizon de la fin d’année 2022 d’environ 40 pbs pour les Fed funds et le taux de dépôt de la BCE par rapport à mi-juin 2022", remarquent les stratégistes d'Ecofi, expliquant en partie la pause dans le reflux, et surtout l'absence de mouvement d'abdication. "L’amélioration de la situation sanitaire en Chine, et donc une meilleure fluidité dans les chaînes de production, est porteuse d’espoir. Cependant, la persistance du conflit en Ukraine, avec l’épée de Damoclès sur l’Europe d’une coupure de l’approvisionnement en gaz, constitue un risque majeur à la fois en termes de croissance et d’inflation" poursuivent ils.

Des informations du Wall Street Journal selon lesquels Joe Biden pourrait réduire certains droits de douane à l'importation de produit chinois soulage également la cote à ce stade.

Au chapitre statistique, l'indice Sentix de confiance des investisseurs en Zone Euro s'est davantage détérioré, de -15,8 à -26,4, manquant les attentes. Et l'indice des prix à la production en Zone Euro est ressorti à +0,7% en mai, en rythme mensuel.

Côté valeurs, TotalEnergies a terminé la séance en tête du CAC 40 à la faveur d'une hausse de 4,55% à 12,35 euros dans le sillage du rebond de l'or noir. Technip Energies progressait de 4,8% alors que le groupe a remporté un contrat d'ingénierie et de fourniture pour l'unité de stockage de carbone de la centrale de valorisation des déchets de Klemetsrud, à Oslo, la première et plus grande usine de ce type au monde. Sodexo a progressé pour la troisième séance d'affilée dans le sillage de sa récente publication trimestrielle, en ajoutant encore 4% à ses précédents gains, tandis que les analystes refont le tour du dossier avec un biais plus positif à l'image d'Oddo BHF qui donne un léger coup de pouce à son objectif (de 80 à 82 euros). Elior cette fois n'a pas suivi, clôturant en baisse de 4,3%.

Rappelons que Wall Street est resté fermé lundi (4th of July, Independence Day). Vendredi, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de vendredi dans le vert, à l'image du Dow Jones (+1,05% à 31 097 points) ou du Nasdaq Composite (+0,90% à 11 1217 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 1,06% à 3 825 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0430$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 110,2$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce mardi, une batterie d'indicateurs d'activité dans les services en Europe ce matin (données synthétiques pour la Zone Euro à 10h00) et les commandes à l'industrie américaine à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le tableau (la toile de fond en tous cas) est sombre.

Les signaux vendeurs se sont multipliés depuis la combinaison de bougies en "étoile du soir" (27, 30 et 31 mai). Les ouvertures successivement en gap baissier des deux dernières séances de la semaine 23, puis de la première séance de la semaine 24, ont été accompagnées d'une mobilisation continue du camp vendeur en cours de séance et de clôture sur les points bas de séance. Le tout dans des volumes en nette hausse. La dynamique de la participation aura suivi celle des dégagements, alors même que le CAC aura réintégré la partie inférieure à une oblique baissière qui garde ses attributs de résistance.

Le rebond technique amorcé en semaine (S25) reste à ce stade anecdotique au regard des volumes de transactions l'accompagnant et au regard des pertes initiales. Il s'est précocement arrêté, et la reprise des pressions vendeuses, sur gap, sur rupture de seuil symbolique (les 6 000 points), et dans de forts volumes, laisse augurer une poursuite des dégagements.

Dans l'immédiat pour autant et à l'échelle d'une poignée de séances, l'avis est neutre.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 5860.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6000.00 / 6156.00 / 6602.00 Support(s) : 5860.00 / 5360.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime