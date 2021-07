CAC 40 : Semaine sous le signe de la nervosité

(BFM Bourse) - A l'issue d'une séance marquée par une grande nervosité, le CAC 40 a lâché 0,91% à 6 507 points mercredi, dans une ambiance de marché alourdie par la progression du variant dit "Delta" du SARS-Cov2. "L'humeur des marchés n'est pas si joyeuse en ce début de semaine. Les nouvelles de l'augmentation des cas de Covid, de nouvelles mesures de confinement et de restrictions rétablies concernant les voyages ont jeté un froid sur les marchés actions mondiaux lundi, à l'exception du secteur technologique américain", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste chez SwissQuote. Pour rappel lundi le CAC 40 perdait déjà près d'1%. "Concernant la pandémie, bien que de nombreux pays semblent sur la voie de la guérison, la propagation du variant Delta, découvert en Inde, inquiète de plus en plus de pays en Asie-Pacifique" note Vicent Boy, analyste de marché IG France.

Au chapitre statistique dès demain, la Fed va pouvoir alimenter davantage sa réflexion stratégique avec le rapport NFP (Non Farm Payrolls) vendredi. Le taux de chômage y est attendu, au sens du consensus d'analystes et d'économistes, en baisse à 5.6% de la population active. Dans l'immédiat, quelques repères avec les conclusions de l'enquête ADP. Et les signaux sont bons: dans le secteur privé (hors agriculture), le cabinet en RH estime à près de 700 000 le nombre de créations de postes, à comparer à une cible à 555 000. L'inflation en Zone Euro, en toutes premières estimations pour le mois de juin, est ressorti à 1.9% en rythme annuel, à proximité immédiate de l'objectif de la BCE.

Côté valeurs, le compartiment automobile est en souffrance, tant du côté des constructeurs (-2,8% pour Renault, dont la nouvelle stratégie électrique n'a visiblement pas enflammé les investisseurs, et -1,5% pour Stellantis) que des équipementiers (-4,6% pour Valeo, -3,4% pour Plastic Omnium, -2,6% pour Faurecia et -2,2% pour Michelin). Les valeurs du luxe subissent de leur côté des prises de bénéfices après un parcours boursier impressionnant sur les six premiers mois de l'année (-2,3% pour Kering, -1,9% pour LVMH et l'Oréal), ce qui a sensiblement pesé sur la tendance.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé en ordre dispersé la séance de mercredi, sur des niveaux de grande fermeté, à l'image du Dow Jones (+0,61% à 34 502 points) ou du Nasdaq Composite (-0,17% à 14 503 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté 0,13% à 4 297 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1840$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 73,60$.

A l'agenda statistique ce jeudi, à suivre en priorité une batterie d'indicateurs PMI manufacturier pour le mois de juin en données finales: à 10h00 pour la Zone Euro (IHS Markit) et à 16h00 pour les Etats-Unis (ISM). A suivre également le taux de chômage en Zone Euro à 11h00, attendu stable à 08% de la population active.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

En huit séances, l'indice phare de la Bourse parisienne, le CAC 40, aura clôturé à quatre reprises sur les points bas de séance, preuve comme nous le mentionnions plus haut, d'un regain de nervosité. La mobilisation du camp vendeur, certes pour l'instant ponctuelle, s'est répétée les 18 juin, 23 juin, et 28 juin, avec des tests de plus en plus pressants de la moyenne mobile à 25 jours. A la création aisée de nouveaux points hauts du 19 mai au 17 juin (un mois sans interruption) vient succéder un épisode de reflux légitime, pas encore amplifié par un sentiment de peur.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6710.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6445.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6710.00 / 6944.00 Support(s) : 6445.00 / 6220.00 / 6000.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

