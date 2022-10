CAC 40 : Risque d'isolement de quatre séances par un gap traversant

(BFM Bourse) - L'indice CAC 40 (-1,17% à 5 866 points vendredi) a terminé dans le rouge une semaine marquée par une grande volatilité, les émotions des opérateurs ayant connu des hauts et des bas, avec en particulier deux rendez-vous statistiques: l'ISM manufacturier lundi dont la composante "prix payés" a provoqué une détente des taux, et un rapport fédéral sur l'emploi vendredi, qui par ses tensions palpables et chroniques, a milité pour une poursuite sans pause de la politique belliqueuse de la Fed.

En ce qui concernent les principaux enseignements de ce NFP (Non Farm Payrolls), la dynamique de hausse des salaires ne s'est pas emballée (+0,3% en rythme mensuel en septembre), mais la hausse des créations de postes dans le secteur privé (hors secteur agricole) a surpris par son rythme, à +263 000. Le taux de chômage - ce n'était pas non plus dans les plans de la Fed- s'est vivement contracté à 3.5% de la population active, contre un consensus à 3.7%. La variation de l'emploi salarié non agricole total pour juillet a été révisée à la hausse de 11 000, passant de +526 000 à +537 000, et la variation pour août est restée à +315 000. Après révision, les gains d'emploi en juillet et en août combinés étaient de 11 000 plus élevés que précédemment signalés.

Or "une poursuite suffisamment rapide de la tendance à la baisse de ces offres d’emplois fait partie des conditions nécessaires souvent citées par la Fed pour la maitrise des salaires", pour les stratégistes de DORVAL AM, qui notent "cependant que, lissée sur les derniers mois, la hausse des salaires horaires semble stabilisée autour de +4,5% annuels. C’est certes plus que les +3%-3,5% de hausse d’avant Covid, mais c’est aussi nettement moins que les +6% du début d’année. Ces chiffres ne sont pas suffisamment rassurants pour conduire la Fed à changer de discours, mais ils suggèrent qu’il ne sera peut-être pas nécessaire de rendre la politique monétaire ultra restrictive avec, par exemple, des taux d’intérêt de 5% ou plus pour obtenir la normalisation espérée", tempèrent-ils.

Sur le front des valeurs, Renault a accéléré à la hausse (+4,91% à 30,68 euros), soutenu par Oddo BHF qui relève son opinion sur le constructeur au losange de neutre à surperformance avec un objectif de cours porté de 35 à 55 euros. TotalEnergies a terminé en hausse de 2,6%, Technip Energies 0,3% alors que le Brent se négocie à plus de 97 dollars et le WTI à près de 92 dollars après la décision de l'Opep + de sabrer sa production de 2 millions de barils par jour pour le mois de novembre. Eramet a limité ses gains à 0,6% au lendemain d'une lourde chute de 20%.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont perdu un terrain significatif à l'image du Dow Jones (-2,11% à 29 296 points) et surtout du Nasdaq Composite (-3,80% à 10 652 points), particulièrement sensible à la question monétaire et obligataire. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est déprécié de 2,80% à 3 639 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 0,9730$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 91.20$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce lundi, l'indice Sentix de confiance des investisseurs en Zone Euro à 10h30. On rappellera le caractère férié du jour outre Atlantique (Columbus Day); Wall Street restera ouvert néanmoins, dans des conditions habituelles d'horaires et de cotation.

La réaction de contestation amorcée le 30 septembre a vidé son réservoir d'énergie, le harami du 05 octobre ayant été confirmé par une clôture vendredi sur le niveau d'ouverture du 04 octobre. Le "danger" consécutif, à ce stade, est l'ouverture sous le gap du 04 octobre, isolant graphiquement quatre séances, sous réserve de préservation du gap en clôture ce lundi.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6000.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6000.00 Support(s) : 5640.00 / 5360.00

