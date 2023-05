CAC 40 : Retour des repères tranchants dès ce mardi

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

Dans un niveau de participation famélique, le CAC 40 s'est contracté de 0,21% lundi à 7 303 points, l'accord de principe trouvé entre Biden et Mc Carthy sur le plafond de la dette ne suffisant aucunement à aiguiser un quelconque appétit pour le risque. De toute façon, les initiatives ne pouvaient être qu'extrêmement limitées, en raison du caractère férié de ce lundi en France (Pentecôte) et de la fermeture de Wall Street (Memorial Day).

Un accord de principe vient donc d'être trouvé, ce weekend, entre Joe Biden et le chef de l'opposition, le républicain Mc Carthy. Un accord forcément imparfait, qui a pour contrepartie des coupes budgétaires importantes. Il reste une poignée de jours désormais pour voter le texte dans les deux Chambres.

Aucun chiffre macroéconomique n'est venu animer la séance hier. Pour rappel vendredi, les investisseurs ont relégué au second plan la publication des chiffres des revenus et des dépenses des consommateurs pour le mois d'avril, dont ceux de l'indice PCE, la jauge préférée de la Réserve fédérale américaine (Fed) pour mesurer l'inflation. Cet indicateur a augmenté de 4,4% sur un an contre 4,2% le mois précédent. L'indice sous-jacent "core PCE", qui exclut les données volatiles comme l'alimentation et l'énergie, a accéléré à 4,7% sur un an contre 4,6% le mois précédent. De leur côté, les dépenses des ménages américains ont augmenté plus que prévu, de 0,8% en avril, tandis que leurs revenus ont eux aussi progressé (+0,4%).

Côté valeurs, des dossiers à fort effet Bêta actuel ont perdu un terrain significatif hier, à l'image de Soitec (-2,46%), Wordline (-2,72%) ou Faurecia (-3,54%). Casino Guichard a perdu 1,98% supplémentaire (-6,43% vendredi), en pleine négociation avec ses créanciers sur une restructuration de sa dette. Enfin, Orpea a reculé de 2,6% après avoir annoncé que l'Autorité des marchés financiers avait accordé une dérogation à un groupement mené par la Caisse des Dépôts sur l'obligation d'effectuer une offre publique obligatoire (OPA). Ce groupement doit prendre le contrôle de l'entreprise à l'issue de la restructuration financière prévue par le groupe.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont gagné du terrain vendredi, à l'image du Dow Jones (+1% à 33 093 points), mais surtout du Nasdaq Composite (+2,19% à 12 975 points). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 1,30% à 4 205 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0680$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 72,30$.

A l'agenda macroéconomique ce mardi, le très suivi indice de confiance des consommateurs américains (Conference Board) à 14h30, attendu à proximité immédiate des 99 points.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nous mettions sous surveillance rapprochée le seuil des 7 310 points, qui a été enfoncé, sur gap ample, dans une forte volatilité, et dans un niveau de volumes en hausse. Une courte réaction s'est opérée en fin de séance à partir de la borne haute du mince gap du 30 mars, niveau qui reste menacé. Prochaine cible baissière: les 7 088 points, avant une réaction de contestation significative.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7585.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7585.00 / 7740.00 Support(s) : 7234.00 / 7088.00 / 7015.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime