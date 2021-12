CAC 40 : Resserrer le robinet monétaire, oui, mais avec quelle vigueur ?

(BFM Bourse) - A la veille de l'issue du dernier FOMC de l'année pour la Fed et à l'avant-veille de l'issue du Conseil des Gouverneurs de la BCE, le CAC 40 a traduit la frilosité des opérateurs, dans l'attente de repères monétaires. L'indice phare tricolore a perdu 0,69% à 6 895 points, venant recouvrir en cours de séance un gap traversant. A suivre donc, ce mercredi, en priorité, la réunion de politique monétaire de la Fed, avec le verdict sur les taux et le programme de rachats d'actifs à 20h00 et la conférence de presse à 20h30. Un éclairage qui sera riche d'enseignement en réaction aux derniers chiffres d'inflation.

La Fed a déjà annoncé qu'elle ne décrirait plus cette hausse des prix comme étant "transitoire", et les observateurs s'attendent désormais à ce que l'institution "annonce une réduction plus rapide" des rachats d'actifs sur les marchés, et "peut-être à une allusion au fait que la première hausse des taux directeurs aux États-Unis pourrait intervenir plus tôt que prévu", avance Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote.

Pour rappel, publiés vendredi, dans l'assiette de produits la plus large, les prix ont augmenté davantage qu'anticipé en novembre (+0,8% en rythme mensuel), contre +0,9% en septembre. En données corrigées des éléments volatils (alimentation et énergie), les prix ont progressé de 0,5%, conformément aux attentes, selon les toutes dernières données de l'US Bureau of Labor Statistics. Un nouveau marqueur inflationniste vient par ailleurs d'être publié hier avec l'indice des prix à la production aux États-Unis, en hausse mensuelle de 0,8% pour le panier le plus large, montrant un échauffement supérieur à celui que laissait augurer la cible (le consensus de marché).

La question du nombre de relèvement des taux fédéraux est au cœur des débats. [Les opérateurs ] "entrevoient désormais trois hausses de taux l'an prochain, tout en maintenant celles anticipées pour 2023. pour Mabrouk Chetouane, directeur Recherche et Stratégie de BFT Investment Managers.

L’équipe Capital Markets Stratégies chez Tikehau Capital voit pour sa part, et à ce stade, deux relèvements des taux l'année prochaine. "Alors que le Président Powell a cessé de qualifier de « transitoire » la tendance inflationniste actuelle, cet indicateur des prix à la consommation pourrait sceller le sort du programme d’achat d’actifs (Quantitative Easing), et probablement accélérer sa fin d’ici à mars 2022. La Fed s’offrira vraisemblablement une marge de manœuvre pour remonter ses taux, s’il le fallait, dès le 2eme trimestre 2022."

Côté valeurs, ArcelorMittal a bondi de 8,05% à 27,72 euros, aidé par les cours de l'acier, alors qu'Eurofins Scient. (-5,31% à 101,98 euros) terminait en "lanterne rouge". Entre ces deux extremums, pas de grande variation à signaler pour les composantes du CAC.

Le rouge a une nouvelle fois dominé de l'autre côté de l'Atlantique. Mardi, le Dow Jones a perdu 0,30% à 35 544 points et le Nasdaq Composite, à forte "coloration" technologique, 1,14% à 15 237 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 0,75% à 4 634 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1270$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 69,60$.

A suivre à l'agenda ce mercredi, les prix à la consommation en France à 08h45, les ventes au détail et l'indice manufacturier Empire State à 14h30 et les rendez-vous monétaires en point d'orgue: verdict à 20h00 et conférence de presse de la Fed à 20h30. L'occasion d'analyser la moindre inflexion dans les éléments de langage permettant d'affiner davantage le calendrier de normalisation monétaire.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Omicron aura eu l'effet d'un révélateur de l'hypersensibilité du marché parisien, en particulier de ses dossiers "Growth" (de croissance, dont les multiples de valorisation sont élevés), principalement dans le luxe et la technologie. Résultat: la reprise d'un rally acheteur inconditionnel n'est plus à l'ordre du jour. Une poursuite d'oscillations nerveuses en bande large est à envisager. Bande dont l'amplitude est désormais définie, entre 6 650 et 7 185 points. Entre ces deux bandes, des oscillations nerveuses et hachées sont à anticiper. La forme que prendra la consolidation sera riche d'enseignements.

Le gap traversant du 26 novembre est désormais intégralement retracé. Attention à la formation ce mardi d'une potentielle combinaison de bougies dite en trois corbeaux noirs. Nous mettons sous surveillance cette formation éventuelle. Avis négatif proposé.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7185.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7185.00 / 7500.00 Support(s) : 6656.00 / 6485.00 / 6270.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime