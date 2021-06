CAC 40 : Powell lève le voile sur ses intentions, sans durcir le ton

(BFM Bourse) - L'indice CAC a poursuivi son ascension hier (+0,20% à 6 652 points), sans stress majeur à l'approche de l'issue d'une réunion du Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), dont le verdict à été rendu à 20h00, bien après la clôture de Paris. Comme c'était largement anticipé, la puissante institution monétaire dirigée par J. Powell n'a pas actionné de levier monétaire mais a révélé davantage de précision sur ses intentions. Concernant le calendrier de relèvement des taux directeurs, 2023 est évoquée, avec probablement 2 resserrement du robinet sur l'année... Quant au relèvement de ses prévisions économiques, elles intègrent une reprise solide post-Covid.

La question, désormais, est de savoir dans quelle mesure cette inflexion dans la communication, vers davantage de "fermeté", avec les guillemets qui s'imposent toutefois, peut influer sur la marche en avant des marchés d'actions. Wall Street a légèrement reflué hier, le Dow Jones perdant 0,77% à 34 033 points et le Nasdaq Composite 0,24% à 14 039 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 0,54% à 4 223 points.

Aucun chiffre macroéconomique d'importance majeure ne figurait à l'agenda hier. Citons tout de même la production industrielle chinoise en hausse (en rythme annuel) de 8.8% pour mai, en-deçà des attentes (+9.2%).

Côté valeurs, Worldline (+2,04% à 80,65 euros) finit la séance en tête du CAC après que Goldman Sachs a ajouté le titre à la liste de ses plus fortes convictions, soit les valeurs les plus chaudement recommandées. Air Liquide avance encore de 1,43% à 146,60 euros. La veille, le titre phare de la cote parisienne avait bénéficié d'un relèvement de conseil de HSBC. LVMH (+0,66% à 682,30) et Google Cloud annoncent un partenariat stratégique qui permettra d'améliorer la prévision de la demande et l'optimisation des stocks, mais aussi l'expérience client au sein du groupe de luxe.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1990$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 71,80$.

A l'agenda statistique ce jeudi, à suivre en priorité l'indice des prix à la consommation en Zone Euro à 11h00, et pour les États-Unis: l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie (Philly Fed) et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage à 14h30.

La bougie en "pendu" tracé mercredi laisse entrevoir une phase de reflux, dont la forme, associée aux volumes, en dira davantage sur sa durabilité. Deux scénarios sont à ce stade sur la table: celui d'une courte correction tout d'abord, aubaine pour les investisseurs pressés de renforcer leurs positions, ou celui de l'engagement dans une phase de consolidation large et volatile. Avis négatif à l'échelle de la séance de ce jeudi, avec mise sous surveillance des volumes et du niveau de clôture en particulier.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6710.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6710.00 / 6944.00 Support(s) : 6445.00 / 6220.00 / 6000.00

