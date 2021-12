CAC 40 : Mutation du cadre technique

(BFM Bourse) - L'indice CAC 40 a consolidé (-0,72% à 7 014 points) mercredi, au lendemain d'une hausse de près de 3%. Il s'était alors appuyé sur des informations "rassurantes" sur le degré de dangerosité du nouveau variant Omicron.

Anthony Fauci, le Monsieur Santé de la Maison Blanche, s'appuyant sur les informations remontées par les médecins sud-africains s'était déjà montré lundi relativement optimiste sur le degré de dangerosité d'Omicron, le nouveau variant du coronavirus. Le scientifique -nommé dès janvier 2020 à la cellule de crise formée par Donald Trump contre le coronavirus, et confirmé par son successeur Joe Biden en tant son principal conseiller en la matière- s'est montré encore plus affirmatif ce mardi lors d'un entretien téléphonique à l'AFP. S'il faudra au moins deux semaines pour le déterminer avec précision, "il est quasiment certain" désormais qu'Omicron "n'est pas plus grave que Delta". Mieux, quelques signes suggèrent "qu'il se pourrait même qu'il soit encore moins sévère". Inversement, Anthony Fauci estime que le nouveau variant est "clairement hautement transmissible", sans doute davantage que Delta.

Au chapitre statistique, les opérateurs se sont contentés des chiffres des nouvelles offres d'emplois (JOLTS) aux États-Unis, dont la cible a été battue, à la veille de la publication des inscriptions aux allocations chômage.

Côté valeurs, Ubisoft a repris 3,1% à l'annonce du lancement en mode beta d'Ubisoft Quartz, une plateforme de NFT dédiés à l'univers de Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint. Valneva a gagné 5,6% avec une commande de la part du Bahreïn pour la fourniture d'un million de doses, la première commande hors de l'Europe pour le vaccin VLA2001 en cours d'examen par les autorités.

De l'autre côté de l'Atlantique, séance de transition mercredi, dans des volumes modérés. Le Dow Jones a grappillé 0,10% à 35 754 points et le Nasdaq Composite a gagné 0,64% à 15 786 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté 0,31% à 4 701 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1330$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 72,90$.

A suivre à l'agenda ce jeudi, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux États-Unis à 14h30. Le grand rendez-vous demain concernera l'inflation avec les différents indices des prix à la consommation aux États-Unis, matière première de choix pour la Fed dans l'alimentation de sa réflexion stratégique. Le but des intervenants étant d'affiner le nombre escompté de relèvements des taux fédéraux sur l'année 2020, dans le cadre d'un échauffement des prix qui n'a plus rien, de l'aveu même de J. Powell, de transitoire.

Car c'est bien la question du rythme du durcissement monétaire en 2022 qui va constituer un déterminant puissant. "La question du nombre de relèvement des taux est au cœur des débats. [Les opérateurs ] "entrevoient désormais trois hausses de taux l’an prochain, tout en maintenant celles anticipées pour 2023. La possible modification de la trajectoire de la politique monétaire de la Fed a déclenché une brutale augmentation de la volatilité des marchés", pour Mabrouk Chetouane, directeur Recherche et Stratégie de BFT Investment Managers. Or ce nombre de relèvements escomptés peut être amené à évoluer rapidement...

Omicron aura eu l'effet d'un révélateur de l'hypersensibilité du marché parisien, en particulier de ses dossiers "Growth" (de croissance, dont les multiples de valorisation sont élevés), principalement dans le luxe et la technologie. Résultat: la reprise d'un rally acheteur inconditionnel n'est plus à l'ordre du jour. Une poursuite d'oscillations nerveuses en bande large est à envisager. Bande dont l'amplitude est désormais définie, entre 6 650 et 7 185 points.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7185.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6656.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7185.00 / 7500.00 Support(s) : 6656.00 / 6485.00 / 6270.00

