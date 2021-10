CAC 40 : Menu très copieux pour les quatre jours à venir

(BFM Bourse) - A l'aube d'une semaine chargée, tant sur les plans microéconomiques que macroéconomiques et monétaires, le marché parisien a achevé la première séance de la semaine dans le rouge (-0,31% à 6 712 points), dans des volumes timides.

Hier c'est la déception après la publication de l'indice IFO des affaires en Allemagne qui a retenu l'attention côté statistiques. L'indice s'est contracté, sous les attentes, à 97,7. L'Institut a apporté les éclairages suivants:

Dans le secteur manufacturier, l'indice du climat des affaires a de nouveau chuté. Les entreprises sont un peu moins satisfaites de leurs activités actuelles. Les attentes s'assombrissent également davantage. Les goulots d'étranglement de l'offre ont entraîné une baisse de l'utilisation des capacités de production de 2,1 points de pourcentage à 84,7%. Dans le secteur des services, le climat des affaires s'est à nouveau dégradé après une reprise le mois précédent. Les entreprises sont nettement moins optimistes pour les mois à venir. Cependant, leurs appréciations sur la situation actuelle des affaires sont légèrement améliorées.

Les dossiers chinois constitueront également, en cas de nouvelles actualités chaudes, de puissants drivers de marché. Vincent Boy (IG France) nous invite à garder dans le champ de vision "Evergrande, dont le mois de délai pour trouver une solution sur sa dette est arrivé à terme le weekend dernier. Le groupe coté à Hongkong, fait défaut depuis plusieurs semaines sur le paiement des intérêts de sa dette en dollars et pourrait ne pas avoir de solution à court terme, en revanche ce dernier a annoncé qu’il se focaliserait sur les véhicules électriques dans la prochaine décennie."

"Par ailleurs, alors que la Chine voit sa croissance ralentir et que ses perspectives pour 2022 semblent également de moins en moins bonnes, le parti travaille sur une taxe sur le patrimoine immobilier, qui pourrait ajouter à la pression déjà existence sur le secteur au sein de la seconde puissance mondiale."

Sur la BCE, qui achèvera jeudi une réunion de son Conseil des Gouverneurs, dans leur dernière dernière Flash Note de Pictet Wealth Management « Future of QE », Frederik Ducrozet, stratégiste, et Nadia Gharbi, économiste, estiment que "les achats de la BCE dans le cadre du PEPP seront réduits à 50 milliards d'euros par mois au premier trimestre de 2022 avant d'être entièrement arrêtés en mars de la même année. Ils s'attendent à ce que la BCE double son programme régulier d'achat d'actifs pour le porter à 40 milliards d'euros par mois à partir d'avril 2002, mais son engagement en faveur d'un QE illimité devrait s'affaiblir. Frederik et Nadia prévoient que la BCE révisera le rythme des achats d'actifs tous les trimestres et les ramènera à 20 milliards d'euros par mois d'ici 2023."

Côté valeurs, le compartiment aéronautique a été affecté par les interrogations liées à la résurgence de cas de Covid en Chine (-2,5% pour Safran, plus forte baisse du CAC, et -1,5% pour Airbus). De l'autre côté, Stellantis prend 3,7%, possiblement soutenu par une information des Echos selon laquelle il voudrait remettre à plat ses partenariats bancaires, tandis qu'ArcelorMittal décolle de 4,6% dans un contexte favorable aux spécialistes des métaux - Eramet a ainsi relevé sa perspective annuelle d'Ebitda ce lundi. Sanofi grignote 0,5% après avoir obtenu des résultats positifs dans un deuxième essai de phase III de son médicament Dupixent pour le traitement de l'œsophagite à éosinophiles chez des patients de 12 ans et plus.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont gagné du terrain, tout particulièrement grâce aux valeurs de croissance. Le Dow Jones a grappillé lundi 0,18% à 35 741 points, et le Nasdaq Composite, à forte "coloration" technologique, a gagné 0,90% à 15 226 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a progressé de 0,47% à 4 566 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1600$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 84,50$.

A suivre à l'agenda statistique ce mardi, à suivre en priorité pour les États-Unis, à l'indice S&P CS des prix de l'immobilier à 15h00, l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board) et l'indice de la Fed de Richmond à 16h00.

A noter, pour les détenteurs de positions au RD: la liquidation mensuelle interviendra à la clôture de la séance de ce mardi 26 octobre.

Nous notions en fin de semaine passée, qu'en l'absence in extermis de formation d'un harami baissier, un test des 6 760 points se profilait. C'est ce qui s'est passé formellement avec passage en deçà en fin de séance, laissant une ombre haute très significative sur la bougie correspondante. Le test de lundi s'est soldé de nouveau par un échec, avec formation d'une bougie en englobante baissière, dont la validation n'est toutefois pas totale en l'absence de volumes suffisamment nourris.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6748.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6485.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6748.00 / 6960.00 Support(s) : 6485.00 / 6384.00 / 6270.00

