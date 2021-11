CAC 40 : Menu statistique très copieux ce mercredi

(BFM Bourse) - Quatrième séance dans le rouge en clôture mardi, pour le CAC 40, qui a abandonné 0,85% à 7 044 points, à l'issue d'une séance nerveuse, marquée par une volatilité soutenue, avec le retour du spectre de nouvelles mesures de restriction pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, et à la veille d'une journée très riche en publications majeures américaines. Et ce avant la trêve de Thanksgiving.

Au chapitre sanitaire, l'Autriche a appliqué lundi matin le confinement généralisé décidé la semaine dernière. Le ton est particulièrement durci en Allemagne, où le Ministre de la Santé, Jens Spahn, qui n’excluait pas la semaine dernière d'avoir recours à des décisions de confinement, allait beaucoup plus loin dans les éléments de langage. Il a résumé en une formule glaçante la situation sanitaire de son pays, confronté à une recrudescence de l'épidémie: les Allemands seront "vaccinés, guéris ou morts" d'ici la fin de l'hiver en raison de la flambée actuelle des infections au Covid-19 dans le pays, qui n'exclue désormais plus une vaccination obligatoire.

Ce jour, seront concentrés les principaux rendez-vous de la semaine, que la Fed ne manquera pas d'analyser avec le plus grand soin: inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, PIB trimestriel et PCE, mesure de prédilection de l'inflation. Seront publiées également les traditionnelles Minutes de l'Institution. Et ce avant le Black Friday, coup d'envoi traditionnel des achats de fin d'année au pays de la consommation reine.

Hier, les opérateurs ont pris connaissance des toutes premières estimations (données flash) des indicateurs d'activités PMI (enquêtes auprès des directeurs des achats). Pour les services comme pour l'industrie, ont dépassé les attentes, à respectivement 56,6 et 58,6. Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente ainsi les derniers chiffres de l’enquête PMI Flash: «Si, contrairement aux attentes des économistes, la croissance de l’activité s’est renforcée en novembre dans le secteur privé de la zone euro, un ralentissement de l’expansion sur l’ensemble du quatrième trimestre paraît inéluctable, compte tenu notamment de la montée des cas de Covid-19 et du risque que cette recrudescence de la pandémie fait peser sur l’économie en décembre."

Par ailleurs, la reconduction de J. Powell à la tête de la Fed, si elle n'a pas constitué une mauvaise nouvelle en soi, a apporté un peu de lourdeur momentanée. Considéré comme légèrement moins accommodant que l'autre candidate à la présidence Lael Brainard, Jerome Powell a assuré que la banque centrale agirait pour que l'inflation ne "s'enracine pas". Pour les marchés, cette nouvelle est donc synonyme d'un durcissement à venir de la politique monétaire de l'institution après 18 mois de soutien sans faille, d'autant que plusieurs responsables (Richard Clarida, Christopher Waller, etc.) plaident depuis des semaines pour réduire plus rapidement que prévu le rythme des rachats d'actifs.

Côté valeurs, comme outre Atlantique au demeurant, les valeurs technologiques de croissance ont subi des dégagements, à l'image, sur le compartiment A de la cote (grosses capitalisations), de Dassault Systèmes (-3,76% à 53,25 euros), Solutions 30 (-3,77% à 6,64 euros), Soitec (-3,78% à 224,0 euros), ou STMicroelectronics (-3,96% à 43,90 euros). Par ailleurs, l'action du spécialiste des véhicules de loisirs Trigano a lâché 10,48% à 155,50 euros, après un avertissement sur sa croissance. Retrouvez tous les détails ici.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont une nouvelle fois terminé la séance en ordre dispersé mardi, le Dow Jones parvenant à gagner 0,55% à 35 813 points, et le Nasdaq Composite perdant 0,50% à 15 775 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, est parvenu à grappiller 0,17% à 4 690 points. Rappelons que Wall Street restera clos jeudi, et que la séance de vendredi sera amputée de moitié.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1240$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 78,70$.

A suivre à l'agenda statistique ce mercredi, à suivre en priorité pour les États-Unis les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, le PIB trimestriel et l'indice PCE, mesure de prédilection de l'inflation. A suivre également, à 10h00, l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne, première économie de la Zone Euro.

A noter, pour les détenteurs de positions au RD: la liquidation mensuelle interviendra à la clôture de la séance du jeudi 25 novembre.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'événement technique de vendredi ne menace pas à ce stade le biais haussier de fond. L'indice est en phase de définition de l'amplitude d'une figure de consolidation légitime à venir, dont les mouvements qui la composeront pourront être volatile. L'entrée dans une phase hachée et plus technique est le scénario privilégié à ce stade. L'enjeu de court terme va être d'identifier la forme de cette consolidation le plus tôt possible.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7185.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6960.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7185.00 / 7500.00 Support(s) : 6960.00 / 6748.00 / 6485.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime