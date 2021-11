Trigano : Malgré la forte demande en camping-cars, Trigano avertit sur sa croissance

(BFM Bourse) - Au sortir d'un excellent exercice où le camping-car, perçu comme une "bulle sanitaire", a fait l’objet d’une très forte demande, permettant au leader européen d'enregistrer une très forte progression de ses résultats, Trigano déplore les difficultés d’approvisionnement qui limiteront fortement la croissance du chiffre d’affaires au premier semestre 2021-2022 "et peut-être au-delà". L'action chute.

La frustration au sein des équipes et à la direction de Trigano n'est pas difficile à imaginer. Tandis que d'un côté le premier constructeur européen de camping-cars peut compter sur une demande quasiment inédite de la part des consommateurs pour ce type de véhicules, de l'autre les tensions sur les approvisionnements, déjà évoquées en septembre, se confirment. Au point que le groupe, contraint de ralentir voire d’arrêter plusieurs lignes de fabrication, n'exclut pas désormais un retard de production jusqu'à 5000 unités au premier semestre, contre 2000 évaluées précédemment, ce qui limitera "fortement" la croissance sur la période. Le titre chute de 11% à 154,60 euros vers 10h20.

Comme annoncé en septembre, Trigano a poursuivi en 2020/2021 (exercice clos fin août) son développement à un rythme soutenu avec une progression de 34,3% de son chiffre d'affaires à 2,934 milliards d'euros, un record. En volume, cela représente 52.637 véhicules vendus sur le segment des camping-cars (de loin le premier marché du groupe, même s'il est aussi présent dans les caravanes, les remorques, les résidences mobiles ainsi que les accessoires et équipements de jardin), contre 38.929 l'année précédente.

L’activité a été tirée par la forte dynamique du marché du camping-car en Europe (+28,1% sur la saison): "les populations, confinées pendant plusieurs mois et à plusieurs reprises en 2020 et 2021, aspirent à sortir de chez elles dans des conditions leur permettant de limiter les interactions avec des personnes potentiellement contaminées. Le camping-car, considéré comme une "bulle sanitaire", a ainsi été l’objet d’une très forte demande dès la sortie du premier confinement", rappelle l'entreprise. Pour y faire face, Trigano a poursuivi ses programmes d’investissement destinés à augmenter sa production et a vu ses effectifs augmenter d’un peu plus de 1000 personnes (à comparer à 8595 salariés à la fin du précédent exercice).

Une marge qui s'envole

Le détail des résultats, publié lundi soir, montre logiquement que cette progression de l'activité a profité à tous les postes, d'autant que le groupe, à travers ses marques Chausson, Challenger, Autostar ou encore Notin, a amélioré sa productivité et ses marges en maîtrisant l’évolution des coûts, les frais de personnel (+21,8%) et les charges externes (+17,8%) augmentant à un rythme bien plus faible que celui des ventes (+34,3%).

Le bénéfice opérationnel courant s’est élevé à 357,9 millions d'euros, atteignant ainsi 12,2 % du chiffre d’affaires (8,3 % en 2019/2020 et 9 % en 2018/2019).

Le résultat financier (-80,5 millions d'euros) comprend en particulier une charge de 75,2 millions d'euros correspondant à la revalorisation des engagements de rachat d’intérêts minoritaires liés à la forte amélioration des résultats des sociétés concernées. Compte tenu d’une charge d’impôt sur les sociétés de 58,3 millions d'euros et d'une légère la contribution des sociétés mises en équivalence (+3,7 millions), le bénéfice net consolidé s’établit à 222,9 millions d'euros, en hausse de 59,7%, soit 11,56 euros par action.

Ces résultats ont permis à Trigano de maintenir un bon niveau d’investissement (42,7 millions d'euros) tout en renforçant à nouveau sa structure financière : les capitaux propres (part du groupe) s’élèvent à 1.176,4 millions d'euros (992,7 millions au terme de l'exercice précédent) et la trésorerie nette bondit à 348,4 millions (contre 120 millions d'euros un an plus tôt).

Des carnets de commandes saturés

Relativement prudent au niveau du dividende, le directoire proposera à l’assemblée générale du 7 janvier 2022 un dividende brut de 3,20 euros par action ordinaire au titre de l’exercice écoulé, ce qui implique qu'il n'y aura pas de solde versé par rapport à l’acompte de ce montant versé fin septembre 2021.

Se tournant vers l'exercice 2021-2022, entamé en septembre, Trigano souligne que les nouvelles gammes de camping-cars ont été particulièrement bien appréciées par la clientèle des premiers salons nationaux où l'entreprise a enregistré des niveaux de ventes record. Les carnets de commandes saturent les capacités de production de la saison 2022, tandis que les évolutions des prix des produits rendues nécessaires par l’augmentation des coûts des matières premières, des composants et des bases roulantes ont "globalement été bien acceptées" par la clientèle.

Malheureusement, "la forte progression de la demande ne se traduira cependant pas par une augmentation proportionnelle des ventes en raison des difficultés d’approvisionnement qui limiteront fortement la croissance du chiffre d’affaires au premier semestre et peut-être au-delà", prévient le constructeur.

En effet, les tensions sur les approvisionnements perdurent, les difficultés les plus pénalisantes concernent l’insuffisance de la production de bases roulantes liée à la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Trigano est ainsi contraint de ralentir voire d’arrêter plusieurs lignes de fabrication de camping-cars pendant plusieurs semaines. Ces décalages de production pourraient concerner un volume de l’ordre de 5000 véhicules au premier semestre, déplore Trigano, qui assure mettre en œuvre des programmes d’actions qui lui permettront d’augmenter sa production dès que la situation de pénuries sera résolue.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse