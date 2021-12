CAC 40 : Manque de fédération après les rendez-vous monétaires

(BFM Bourse) - Globalement rassuré par la prise de virage jugée maîtrisé des banquiers centraux dans l'entrée en normalisation monétaire, de part et d'autre de l'Atlantique, le marché a plutôt bien passé le cap du coeur de la semaine. Jeudi, le CAC 40 gagnait 1,12% à 7 005 points, en terminant toutefois très loin de ses sommets de séance. La phase de forte volatilité entamé le 19 novembre n'est pas achevée.

Hier c'était au tour de la BCE, après la Fed mercredi, de passer sur le grill, en achevant un Conseil des Gouverneurs. L'institution monétaire dirigée par Christine Lagarde a indiqué qu'elle maintenait ses taux directeurs inchangés tout en annonçant une réduction graduelle du rythme de rachat d'actifs : les achats nets de dette dans le cadre de son programme d'achat d'urgence contre la pandémie (PEPP), forts de 1.850 milliards d'euros, seront encore réduits au premier trimestre 2022 et expireront comme prévu fin mars.

Pour rappel la veille la Fed achevait le dernier FOMC de l'année, particulièrement attendu après une batterie de repères statistiques montrant une inflation n'yant plus rien de "transitoire". Le mot n'apparait même plus dans les communications de la Federal Reserve. Le ton "faucon" (hawkish) de la Fed aura finalement rassuré les marchés, dans le sens où le curseur aura été déplacé suffisamment finement par J. Powell pour apporter un message clair de lutte contre l'inflation, sans brutalité. Autrement dit, la prise de virage monétaire vers un durcissement accru était largement anticipée par les salles des marchés.

Concrètement la Fed envisage un arrêt du programme de rachats obligataires dès le mois de mars, et une progression de trois quarts de point de ses taux, en trois fois, sur l'année à venir. Et ce dans un but de lutte contre une inflation qui n'a plus rien de temporaire. Associée aux nouvelles projections économiques, cet engagement stratégique de la Fed n'a pas été jugé plus "faucon" que prévu. Ce virage (pas trop serré) était anticipé. "Plusieurs anciens membres de la Fed, comme William Dudley, Dennis Lockhart et plus récemment Narayana Kocherlakota, ont publié des tribunes appelant la Fed à durcir rapidement sa politique monétaire pour ramener l'inflation sur une trajectoire plus acceptable", notait Alexandre Baradez (IG France) avant l'issue du FOMC.

Finalement, "une décision assez en ligne avec les attentes" pour Ronan Blanc, Gérant analyste chez Financière Arbevel. "La Fed essaie de redevenir acteur de sa politique monétaire avec une certaine réussite (faute avouée à moitié pardonnée ?). Et heureusement pour elle , le pic d'inflation conjoncturel semble proche. La question à plus long terme est de savoir sur quel niveau elle pourrait atterrir passé ce pic. C'est sans doute là où elle sera attendue. Pour l'instant elle gagne du temps et le fait plutôt bien." Une décision "courageuse", pour John Plassard, (Mirabaud), pour qui la Fed "s'attaque enfin à la hausse de l‘inflation avant qu'elle devienne potentiellement incontrôlable. Les investisseurs ont salué cette décision en pariant que la Fed ne se retrouvera pas «behind the curve» en adoptant un ton largement plus hawkish (faucon) et en prévoyant 3 hausses de taux en 2022.

Au chapitre statistique, l'indice manufacturier Empire State, tout comme les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, ont manqué les attentes.RAS sur le rapport industriel fédéral globalement conformes aux attentes, tant sur le volumes de production que sur celui du taux d'utilisation des capacités productives.

Côté valeurs, la Value était à l'honneur hier, à l'image de dossiers emblématiques: Société Générale (+2,00% à 29,33 euros), Vinci (+2,13% à 86,40 euros), Renault (+2,22% à 29,505 euros), Stellantis (+3,25% à 16,834 euros), et ArcelorMittal (+5,07% à 28,81 euros). A l'inverse, EDF a plongé de 15,46% à 10,035 euros, après avoir détecté des défauts sur des réacteurs, contraignant l'opérateur à une révision à la baisse de son objectif d'EBITDA.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1330$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 71,60$.

A suivre à l'agenda ce vendredi, à suivre en priorité l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne à 10h00, les prix à la consommation en Zone Euro à 11h00, toujours en Zone Euro. Rien à se mettre de consistant sous la dent côté américain ce vendredi.

Nous ne sommes pas sorti d'une phase volatile en large bande. La reprise d'un rally acheteur inconditionnel n'est plus à l'ordre du jour depuis le 19 novembre. Une poursuite d'oscillations nerveuses en bande large est à envisager. Bande dont l'amplitude est désormais définie, entre 6 650 et 7 185 points. Entre ces deux bandes, des oscillations nerveuses et hachées sont donc encore à anticiper. La forme que prendra la consolidation sera riche d'enseignements.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7185.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7185.00 / 7500.00 Support(s) : 6892.00 / 6656.00 / 6485.00

