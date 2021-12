Edf : Contraint d'arrêter plusieurs réacteurs, EDF révise légèrement ses objectifs et plonge en Bourse

(BFM Bourse) - Le titre du producteur et fournisseur d'électricité chute très lourdement en Bourse après avoir détecté des défauts sur des réacteurs, incitant EDF à en mettre deux autres à l'arrêt dans une centrale de même modèle, et le contraignant à réviser légèrement à la baisse son objectif d'Ebitda.

Il ne fait pas bon émettre un "profit warning", quand bien même celui-ci est mineur, dans un marché parisien au rebond ce jeudi. EDF en fait les frais avec un plongeon de 10,4% à 10,64 euros vers 9h45, ce qui correspond à sa plus forte chute depuis celle du 25 janvier dernier, lorsqu'il avait lâché 15% face à l'enlisement du projet Hercule visant à une profonde réorganisation du groupe.

Ce jeudi, l'énergéticien paye son annonce de l'arrêt, par précaution à partir de jeudi, des deux réacteurs de la centrale nucléaire de Chooz dans les Ardennes pour vérification d'éventuels défauts sur son circuit de refroidissement de secours, après la détection de défauts dans une autre centrale de même modèle, celui de Civaux dans la Vienne.

"Lors de contrôles de maintenance préventive sur le circuit primaire du réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Civaux (Vienne), programmés dans le cadre de sa visite décennale, des défauts ont été détectés à proximité de soudures des tuyauteries du circuit d’injection de sécurité (RIS, qui permet d’injecter de l’eau borée -un liquide de refroidissement à base de bore- dans le cœur du réacteur afin de stopper la réaction nucléaire). L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée dès leur détection" indique EDF dans un communiqué publié mercredi soir. "Des contrôles initiés sur les mêmes matériels du réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Civaux ont fait apparaître des défauts similaires" est-il ajouté.

Perte de production et Ebitda prévu en berne

Dans le cadre d’une instruction technique en lien avec l’ASN, le remplacement des pièces concernées a été décidé sur les deux réacteurs de Civaux, ce qui conduit EDF à prolonger les arrêts des deux réacteurs.

"Les quatre réacteurs des centrales de Chooz (Ardennes) et de Civaux sont de même technologie et constituent le palier N4 du parc nucléaire français. En tant qu’industriel responsable et par mesure de précaution, EDF a donc pris la décision d’arrêter les deux réacteurs de la centrale de Chooz afin de procéder à titre préventif à ces mêmes contrôles sur le circuit RIS, ces contrôles ne pouvant être réalisés que lorsque les réacteurs sont à l’arrêt" peut-on lire dans le communiqué. "Le réacteur n°2 de la centrale de Chooz sera mis à l’arrêt le jeudi 16 décembre et le réacteur n°1 de la centrale de Chooz sera mis à l’arrêt le samedi 18 décembre" précise EDF.

Cette mise à l'arrêt forcée de deux réacteurs, ajoutée à la prolongation de l'arrêt des deux réacteurs de Civaux, entraîne une perte de production d’environ 1 TWh sur la fin de l’année 2021 et amènent EDF à revoir son estimation d’Ebitda (résultat avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements). Aux prix de marché actuels, le groupe vise désormais un Ebitda compris entre 17,5 et 18 milliards d'euros, quand il tablait précédemment sur "plus de 17,7 milliards d'euros. EDF confirme en revanche son objectif de ratio d'endettement financier net sur Ebitda inférieur à 2,8.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse