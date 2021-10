CAC 40 : La BCE sur le grill

(BFM Bourse) - Alourdi par Wordline (-15,93% à 55 euros), qui a rendu une copie trimestrielle décevante, le CAC 40 a terminé en légère baisse mercredi (-0,19% à 6 753 points), traçant un doji d'indécision sur une zone de résistance, à la veille de l'issue d'une nouvelle réunion du Conseil des Gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Verdict à 13h45 pour les décisions proprement dites et à 14h30 pour la conférence de presse.

Si un statu quo sur les taux est très largement attendu, des précisions sur le calendrier d'allègement des rachats d'actifs sont attendus, du moins entre les lignes.

Dans leur dernière dernière Flash Note de Pictet Wealth Management « Future of QE », Frederik Ducrozet, stratégiste, et Nadia Gharbi, économiste, estiment que "les achats de la BCE dans le cadre du PEPP seront réduits à 50 milliards d'euros par mois au premier trimestre de 2022 avant d'être entièrement arrêtés en mars de la même année. Ils s'attendent à ce que la BCE double son programme régulier d'achat d'actifs pour le porter à 40 milliards d'euros par mois à partir d'avril 2002, mais son engagement en faveur d'un QE illimité devrait s'affaiblir. Frederik et Nadia prévoient que la BCE révisera le rythme des achats d'actifs tous les trimestres et les ramènera à 20 milliards d'euros par mois d'ici 2023."

Cette réunion sera probablement l'occasion de "préparer le terrain pour la grande réunion de décembre", pour Charlotte de Montpellier, économiste d'ING, qui décèle "un fossé grandissant entre les « faucons » et les « colombes » au sein de la BCE ; soit entre les membres de la BCE favorables à une sortie des mesures d'urgence et ceux qui craignent encore davantage une inflation à moyen terme trop faible plutôt que trop élevée."

Au chapitre statistique, les opérateurs ont pris connaissance hier des commandes de biens durables aux États-Unis. Hors équipements de transports, ces commandes ont progressé de 0.4% en rythme mensuel, en ligne avec les attentes.

Pour rappel la veille, l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board) aux États-Unis, est ressorti en nette hausse à 113,8, alors même que le consensus laissait augurer une légère contraction.

"La confiance des consommateurs s'est améliorée en octobre, inversant une tendance à la baisse de trois mois alors que les inquiétudes concernant la propagation du variante Delta se sont atténuées", a déclaré Lynn Franco, directrice principale des indicateurs économiques au Conference Board. "La proportion de consommateurs prévoyant d'acheter des maisons, des automobiles et des gros appareils électroménagers a augmenté en octobre, signe que les dépenses de consommation continueront de soutenir la croissance économique au cours des derniers mois de 2021. De même, près de la moitié des répondants (47,6 %) ont déclaré ils ont l'intention de prendre des vacances au cours des six prochains mois – le niveau le plus élevé depuis février 2020, reflet de la résurgence continue de la volonté des consommateurs de voyager et de dépenser"

Côté valeurs, Wordline (-15,93% à 55 euros) a alourdi l'ambiance, et a pesé à elle seule sur la dynamique du CAC. Car d'un autre côté, les publications étaient plutôt de facture satisfaisante. Vous en trouverez les détails ici, pour Schneider Electric, Nexity, SEB, Sodexo, Bic, Scor, M6, Elis et DBV Technologies.

De l'autre côté de l'Atlantique, si le Nasdaq Composite est parvenu à clôturer à l'équilibre, à la faveur d'une poursuite satisfaisante du bal des trimestriels des GAFAM, le Dow Jones a lâché 0,74% à 35 490 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 0,51% à 4 551 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1600$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 81,60$.

A suivre à l'agenda statistique ce jeudi, outre les rendez-vous monétaires évoqués plus haut, les premières estimations du PIB américain au troisième trimestre, à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nous notions en fin de semaine passée, qu'en l'absence in extermis de formation d'un harami baissier, un test des 6 760 points se profilait. C'est ce qui s'est passé formellement avec passage en deçà en fin de séance, laissant une ombre haute très significative sur la bougie correspondante. Le test de lundi s'est soldé de nouveau par un échec, avec formation d'une bougie en englobante baissière, dont la validation n'est toutefois pas totale en l'absence de volumes suffisamment nourris. Le doji d'indécision tracé mercredi a confirmé cette psychologie de marché à très court terme.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6960.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6485.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6960.00 Support(s) : 6485.00 / 6384.00 / 6270.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

