Worldline : Résultats plus faibles que prévu, plan stratégique décevant... Worldline dévisse en Bourse

(BFM Bourse) - Le spécialiste des paiements électroniques a coup sur coup dévoilé ses résultats trimestriels puis son plan stratégique sur la période 2022-2024, et accuse le coup en Bourse, malgré l'annonce attendue d'un désengagement à venir de son activité de terminaux de paiement

Il ne fait décidément pas bon décevoir le marché à l'occasion de cette grande session de résultats trimestriels à haut risque, où les investisseurs scrutent les publications et perspectives des groupes dans un environnement dégradé. Or pour Worldline, les attentes du marché sont toujours élevées, comme en témoigne le plongeon de près de 9% subi fin juillet après une publication tout juste conforme aux attentes.

Ce mercredi, le titre du groupe de services de paiement et de transactions lâche de nouveau 5,7% à 61,7 euros peu après 9h30, dans le sillage d'un "3e trimestre 2021 plus faible que prévu" pointent les analystes d'Oddo BHF dans leur note matinale.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Sur la période, Worldline a enregistré une croissance organique de ses revenus de 8,3% sur un an à 960 millions d'euros, une progression jugée "particulièrement robuste et en ligne avec notre scénario central pour l’année" par son directeur général Gilles Grapinet, mais qui ressort donc légèrement en-deçà des attentes des analystes. En données publiées, le chiffre d'affaires a bondi de près de 70% sur un an entre juillet et septembre, en raison de la consolidation des comptes d'Ingenico, dont l'acquisition a été finalisée en octobre dernier.

Cession complète des terminaux dès 2021

"Worldline a bénéficié d’une dynamique régulière des volumes de transactions domestiques" précise Gilles Grapinet, selon qui "ces tendances devraient se poursuivre, ouvrant la voie à une nouvelle accélération au quatrième trimestre". "Dans ce contexte, nous confirmons nos objectifs pour 2021, qui excluent désormais ceux de l’activité "Terminaux"" ajoute-t-il.

Dans le cadre de la revue des activités de terminaux de paiement, le Conseil d’administration du groupe a de fait validé l’orientation stratégique de désengagement de l'activité TSS (Solutions & Services de Terminaux de paiement). Après avoir annoncé en juillet dernier qu'il ne restait que deux options sur la table pour l'avenir de TSS (une cession complète dès cette année ou un maintien "temporaire" dans le groupe), le CA a donc tranché en faveur du premier scénario.

Le groupe a par ailleurs énoncé de nouveaux objectifs pour les trois exercices à venir, sur lesquels il prévoit d'enregistrer entre 9 et 11% de croissance annuelle de ses revenus. "Nos multiples moteurs de croissance, dont notre positionnement auprès des commerçants et des banques [...] vont nous permettre d'accélérer notre rythme de croissance organique vers un taux à deux chiffres", affirme Gilles Grapinet. "Cette accélération de la croissance associée à un levier opérationnel solide [...] nous permettra d'augmenter notre profitabilité vers les 30%", ajoute-t-il. L’excédent brut opérationnel (EBO) du groupe avait atteint 700 millions d’euros en 2020, soit 25,5% du chiffre d’affaires

Par ailleurs, comme annoncé lors du rachat d'Ingenico, Worldline a mis en place une nouvelle gouvernance composée d'un directeur général et d'un président du conseil d'administration. Gilles Grapinet, jusqu'alors PDG, est devenu directeur général du groupe et l'administrateur indépendant Bernard Bourigeaud, assure désormais la fonction de président du conseil d'administration. "Forts de notre identité européenne et de notre positionnement compétitif différentiant, nous sommes pleinement engagés pour exécuter notre vision : faire de Worldline une Paytech internationale de premier plan" conclut le nouveau directeur général.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse