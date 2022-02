CAC 40 : Des marchés face à une inflation chronique

(BFM Bourse) - Les papiers à 10 ans (rendements des obligations d'Etat américaines LT) ont subi un nouveau coup de chaud hier en venant flirter avec les 2% (1,995) dans la foulée de la publication, très attendue, des chiffres de l'inflation américaine.

Les indices des prix à la consommation, très attendus, sont ressortis en hausse marquée, au-delà des attentes, et laissant craindre ainsi un tour de vis plus rapide et fort de la part de la Fed. Hors alimentation et énergie (éléments jugés volatils), les prix ressortent en hausse mensuelle de 0,6% sur décembre, contre un consensus à +0,5%. Déjà en novembre, ces prix progressaient de 0,6%. En rythme annualisé, les prix s'échauffent de 6%, du jamais vu depuis août 1982. En y incluant l'énergie et l'alimentation, l'inflation annuelle est de 7,5%.

De quoi relancer le scénario d'un "double" relèvement des taux fédéraux dès le mois prochain, à savoir une hausse de 50 pdb d'un coup. Au risque de peser lourdement sur les dossiers de croissance. Vincent Boy, analyste de marché chez IG France, nous prévenait en début de semaine: "Une lecture plus haute qu’anticipée pourrait conduire à de nouvelles secousses sur le marché, car cela pourrait impliquer un resserrement encore plus rapide de la politique monétaire américaine, surtout après les NFP la semaine dernière, ressortis en forte accélération."

Sans surprise, ce sont les dossiers de croissance, sensibles par nature aux tensions sur les marchés obligataires, qui ont subi des pertes importantes. Citons à Paris, sur les secteurs du luxe et des technologies, Wordline (-2,44% à 43,26 euros), Kering (-2,51% à 628,8 euros), Christian Dior (-3,35% à 663,50 euros), ou encore Hermès (-3,60% à 1 246 euros). A noter que l'Oreal (-1,99%) n'aura pas séduit les investisseurs en dépit d'une progression de près de 30% de son résultat net part du groupe. Retrouvez ici un point complet sur les principales publications d'entreprises jeudi.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont perdu du terrain dans la foulée de la publication de l'inflation. Le Dow Jones a perdu 1,47% à 35 241 et le Nasdaq Composite, riche en dossiers de croissance, a perdu 2,10% à 14 185 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a reculé de 1,81% à 4 504 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1400$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 90,10$.

A suivre en priorité, à l'agenda ce vendredi, l'indice de confiance du consommateur (U-Mich) en données préliminaires.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Une droite oblique de soutien a cédé lundi sous les assauts fédérés sectoriellement du camp vendeur, dans un niveau de participation très nourri. Cette libération d'énergie vendeuse à ce stade, sur une seule séance (24/01), constitue un fait technique majeur qui caractérise l'hypersensibilité d'un marché qui s'interroge davantage et de façon continue sur les niveaux de valorisation des actions. L'entrée en bear market n'est pas formellement caractérisée, mais la situation appelle à la plus grande vigilance sous cette oblique. Elle a été réintégrée en toute fin de semaine. Nous la mettons sous surveillance rapprochée.

Dans l'immédiat, le tracé d'un biseau (wedge) en données horaires est peu engageant. L'indice phare tricolore en est sorti jeudi, par le bas, dans des volumes en accélération, avant de repartir à la hausse.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7120.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6884.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7120.00 / 7390.00 / 7605.00 Support(s) : 6884.00 / 6745.00 / 6555.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

