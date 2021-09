CAC 40 : Aucune fédération, ni directionnelle, ni sectorielle

(BFM Bourse) - Séance sans relief mardi à la Bourse de Paris, qui a vu son indice phare, le CAC 40, se contracter légèrement de 0,26% à 6 726 points, dans des volumes relativement discrets. La poursuite du rebond du secteur du luxe, sur fond d'anticipation d'une attitude encore accommodante de la BCE jeudi, aura permis à l'indice baromètre de faire de la résistance. LVMH a gagné 0,66% à 653 euros, Kering 0,91% à 700,60 euros et Hermès 1,33% à 1 294 points. Les yeux se tournent progressivement vers demain et l'issue d'un nouveau Conseil des Gouverneurs de la Banque Centrale Européenne.

Si les éléments de langage seront naturellement surveillés, "peu de surprises sont attendues, alors que la BCE devrait attendre une modification au niveau de la Fed avant de changer sa propre politique monétaire", selon Vincent Boy, analyste de marché IG France.

Au chapitre statistique, à noter la révision à la hausse du Produit Intérieur Brut (PIB) en Zone Euro, à +2.2% en rythme trimestriel contre +2.0% pour la précédente estimation. Pour être complet sur le plan macroéconomique, l'indice ZEW allemand, de confiance dans l'économie est ressorti en nette contraction ce mois-ci, à 26,5, sous les attentes. Le président du ZEW, (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung pour les germanophones), le professeur Achim Wambach, a commenté: "Les attentes ont de nouveau nettement baissé en septembre 2021. Bien que les experts des marchés financiers s'attendent à de nouvelles améliorations de la situation économique au cours des six prochains mois, l'ampleur et la dynamique attendues des améliorations ont considérablement diminué. Pénurie mondiale de puces dans le secteur automobile et pénurie de matériaux de construction dans le secteur de la construction ont entraîné une réduction significative des attentes de bénéfices pour ces secteurs, ce qui a pu avoir un effet négatif sur les attentes économiques".

Côté smallcaps, Mediantechnologies a flambé de 24,60% à 15,60 euros. Une étude sur 1.700 patients montre que la technologie mise au point par le spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée à l'imagerie médicale permet de caractériser les nodules pulmonaires avec une précision exceptionnelle (sensibilité et spécificité de plus de 95%). Côté midcaps, les résultats semestriels de SES Imagotag ont été salués par un bond de 14,6%, amenant le titre à un nouveau sommet historique.

Après un weekend prolongé, en raison d'un jour férié (Labor Day lundi), Wall Street a vu ses principaux indices terminer la séance de mardi en ordre dispersé, avec une résistance tout à fait notable des valeurs de croissance face au dossiers Value. Le Nasdaq Composite, à forte "coloration" technologique, est parvenu symboliquement à clôturer dans vert (+0,07% à 15 374 points) tandis que le Dow Jones a perdu 0,76% à 35 100 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 0,34% à 4 520 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1830$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 68.70$.

A suivre à l'agenda statistique ce mercredi, les nouvelles offres d'emploi (JOLTS) aux États-Unis à 16h00 ainsi que le Livre Beige de la Fed à 20h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis la formation de deux gaps baissiers rapprochés (16/08, 19/08), l'entrée dans une phase volatile, beaucoup moins linéaire et moins inconditionnellement acheteuse est actée. A ce stade la divergence nette entre cours et volumes depuis le rebond du 20 août appelle à une certaine prudence pour les séances à venir. Dans l'immédiat, des oscillations nerveuses entre deux bornes (6 590 - 6 950), soit une bande relativement large, sont attendues. Dans l'immédiat, premier signe peu engageant avec l'effacement sans ménagement du reliquat de gap traversant du 1er septembre.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6944.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6590.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6944.00 / 7000.00 Support(s) : 6590.00 / 6350.00 / 6250.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime