CAC 40 : A un cheveu des sommets historiques

(BFM Bourse) - A noter tout d'abord que la Bourse de Paris ouvre ce lundi (1er novembre, jour férié de Toussaint), et ce dans des conditions habituelles d'horaires et de cotation. Vendredi, l'indice phare parisien, le CAC 40, achevait la semaine sur une tonalité positive (+0,38% à 6 830 points), dans le sillage d'une nouvelle salve encourageante de publications d'entreprises, venant rendre indolore de nouveaux indices inflationnistes.

L'indice des prix à la consommation tout d'abord, qui a montré une confirmation de l'échauffement des prix. En données corrigées des éléments volatils (alimentation, énergie, alcool et tabac), les prix ont progressé le mois dernier, en rythme annualisé, de 2.1%, dépassant désormais légèrement la trajectoire-cible de la BCE.

Pour rappel, la Banque Centrale Européenne achevait jeudi une nouvelle réunion de son Conseil des Gouverneurs. Une réunion de transition avant le rendez-vous primordial de décembre. Comme prévu, la BCE a maintenu jeudi toutes ses mesures de soutien à l'économie malgré la forte poussée de l'inflation en zone euro, ce qui renvoie à décembre la décision concernant une normalisation progressive de la politique monétaire. L'activité économique en zone euro continue de se redresser fortement mais "l'élan ralentit", a souligné la présidente de l'institution Christine Lagarde, qui a par ailleurs réaffirmé que les taux ne seraient pas relevés tant que la cible d'inflation de 2% à moyen terme n'est pas en vue.

La Fed achèvera pour sa part mercredi 03 novembre une réunion de son Comité de politique monétaire. Selon les prévisionnistes d'iBanFirst, "à partir de mi-novembre ou au plus tard début décembre, le volume des rachats d'actifs devrait diminuer chaque mois de 15 milliards de dollars. Ainsi, en décembre, il ne pourrait être que de 105 milliards de dollars, puis baisser à 90 milliards de dollars en janvier etc…A ce rythme, la banque centrale ne devrait plus effectuer de rachats d'actifs dès juin 2022. Cela lui permettra ensuite de remonter le taux directeur, actuellement situé entre 0% et 0,25%, si la situation économique l'exige, particulièrement si les pressions inflationnistes persistent. Le marché des changes anticipe à ce stade une première hausse du taux directeur en septembre 2022."

Côté valeurs, vous retrouverez ici les principales publications trimestrielles de vendredi, qui ont dans l'ensemble eu la faveur des investisseurs.

De l'autre côté de l'Atlantique, carton plein vendredi, avec trois records historiques à la clef (en données de clôture seulement pour le Dow Jones), pour les principaux indices actions de la cote. Le Dow Jones a gagné 0,25% à 35 819 points et le Nasdaq Composite 0,33% à 15 498 points, digérant les trimestriels décevants d'Amazon et d'Apple. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté 0,19% à 4 605 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1550$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 82,90$.

A suivre à l'agenda statistique ce lundi, à suivre en priorité le PMI manufacturier ISM américain à 15h00. On notera que le passage à l'heure d'hiver pour la côte Est des États-Unis ne se fera que le weekend prochain. Aussi, pendant toute la semaine, Wall Street ouvrira non pas à 15h30, mais à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

A noter, aucune construction d'harami vendredi, et une clôture sur les points hauts de séance, et de semaine. L'allure de la bougie hebdomadaire correspondante est sans équivoque. L'avis sera positif pour ce début de semaine, avec un premier objectif assez facilement caractérisable par la borne haute du gap baissier du 16 août, à 6 885 points. Plus haut, les sommets historiques à 6 90 se profileraient.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 6748.00 points.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 6885.00 / 6960.00 Support(s) : 6748.00 / 6600.00 / 6485.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime