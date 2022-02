Cac 40 : Prudent avant la réunion de la BCE, le CAC 40 recule légèrement

(BFM Bourse) - Le marché parisien marque provisoirement un coup d'arrêt, après trois progression consécutives, dans l'attente de la réaction de la BCE à la publication d'une inflation record en zone euro. Le plongeon de Facebook après des résultats décevants ajoute également à la morosité des opérateurs.

Revenu la veille à plus de 7100 points en clôture à la faveur d'un rebond du compartiment technologique, le CAC 40 affiche un recul de 0,39% à 7.087,72 points vers 12h20 ce jeudi, tiré vers le bas par ce même secteur. "Les indices européens devraient être sous pression ce matin après la publication en-dessous des attentes des résultats de Meta (Facebook) et de Spotify" expliquait le spécialiste des investissements de Mirabaud John Plassard dans sa note matinale. "Tous les yeux seront cependant rivés sur les commentaires de Christine Lagarde lors de la réunion de la BCE après la publication d’une inflation record en zone euro hier" prévenait-il également.

Celle-ci a en effet atteint un nouveau record en janvier, en hausse de 5,1% sur un an, un niveau largement supérieur aux attentes (consensus à +4,4%) et qui dépasse désormais largement celui ciblé par la Banque centrale européenne (BCE) d'"environ 2%". "La pression sera donc maximale sur les épaules de Christine Lagarde qui ne songe toujours pas à enlever le mot transitoire lorsqu'il s'agit de qualifier l'inflation", John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud. Et si aucun changement de politique monétaire n'est attendu de la part de la BCE, contrairement à la Fed, il est "étonnant de voir à quel point la perspective d'une évolution de langage de la BCE voire d'une hausse de taux de 0.25% en 2022 est "tétanisante"" pour les marchés, selon Alexandre Baradez, responsable de la recherche marchés chez IG. Le regain de prudence des opérateurs se révèle par un volume de transactions encore en repli, à peine supérieur au milliard d'euros vers 12h45.

La séance est par ailleurs émaillée de statistiques économiques, avec notamment la publication des indices PMI d'IHS Markit qui ont révélé un nouveau tassement de la croissance de l'activité en zone euro en janvier, à 52,3 après 53,3 en décembre, soit son plus bas niveau depuis février. Ainsi que par la réunion de la banque d'Angleterre, qui pourrait décider de relever de nouveau ses taux cet après-midi.

À cet agenda macroéconomique chargé s'annonce un flot de publications annuelles des deux côtés de l'Atlantique, et c'est celle de Facebook qui retient l'attention du marché ce jeudi. Le réseau social, devenu Meta, a pour la première fois annoncé une baisse de son nombre d'utilisateurs actifs, assortie d'une prévision jugée décevante de ses revenus annuels. Dans les échanges avant-Bourse, le titre dévisse de près de 22% et entraîne avec lui le Nasdaq Composite, attendu en baisse de plus de 2% à l'ouverture.

Il provoque également un reflux de l'ensemble des valeurs du secteur à Paris, Capgemini (-2,8%) et Worldline (-2,7%) enregistrant les replis les plus prononcés de l'indice phare à la mi-journée. STMicro (-2,1%) recule aussi de 2,1%, pénalisé par les prévisions prudentes d'Infineon, tandis que Dassault Systèmes cède 2% après avoir dit anticiper un recul de sa marge en 2022 alors qu'il prévoit d'augmenter les salaires de ses employés en raison d'une "guerre des talents". Publicis gagne en revanche 1,4% en réaction à ses résultats records, et à sa confiance affichée pour l'exercice en cours. Engie domine le palmarès du CAC à ce stade avec un gain de 2,4%.

Hors de l'indice vedette, Atos reflue de 5,6% après avoir annoncé que sa division cybersécurité, sur laquelle lorgnerait Thales (+0,5%) selon Reuters, n'était pas à vendre. Valneva gagne de son côté 3,3% alors que ses revenus ont plus que triplé en 2021, grâce aux 250 millions d'euros versés par le gouvernement britannique malgré la résiliation du contrat qui portait sur la fourniture de 60 à 100 millions de doses de vaccins début septembre dernier.

Le spécialiste des outils de coupe et de perçage Tivoly fait l'objet d'une OPA de la part de la famille Peugeot, avec une prime de plus de 100% par rapport au dernier cours de Bourse. Le pro des services de ressources humaines pour de l'intérim Synergies, qui vise 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022 après avoir dépassé son record d'activité d'avant la crise sanitaire en 2021 (à près de 2,7 milliards d'euros de revenus), avance de près de 5,7%

Les tarifs pétroliers reculent légèrement sur fond de prises de bénéfices après les nouveaux records pluriannuels touchés la veille, le baril de Brent se traitant vers 13h10 à 84,3 dollars (-1,2%). Après quatre séances consécutives de rebond face au billet vert, la monnaie unique cède 0,11% à 1,1292 dollar.