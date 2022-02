Valneva : Valneva a plus que triplé ses revenus en 2021 et prévoit une nouvelle accélération en 2022

(BFM Bourse) - Le spécialiste des vaccins a enregistré près de 350 millions d'euros de revenus en 2021, ce qui correspond à une hausse de 216% sur un an. Valneva table par ailleurs sur une nouvelle flambée de ses ventes en 2022, notamment grâce à l'accord d'achat de la Commission européenne pour 60 millions de doses de son vaccin anti-Covid.

Dopés par les revenus initiaux de l’accord avec le gouvernement britannique (par la suite résilié) pour la fourniture de millions de doses de vaccins contre le Covid, le chiffre d'affaires de Valneva a plus que triplé en 2021, à 348,7 millions d'euros (+216%). Et la société de biotechnologies basée près de Nantes table sur une nouvelle flambée de ses revenus en 2022, qui devraient être compris entre 430 et 590 millions d'euros (soit entre +30% et +70% sur un an), dont 350 à 500 millions d'euros de ventes de son vaccin contre le Covid-19, "sous réserve des approbations réglementaires et des livraisons".

En 2021, les revenus hors Covid ont atteint 94,8 millions d'euros, ce qui correspond à la partie supérieure de la fourchette de 85 à 100 millions d'euros fournie à l'issue du 3e trimestre. Lâché mi-septembre par le gouvernement britannique avec qui il avait conclu un contrat portant sur la fourniture de 100 millions de doses de son vaccin expérimental contre le Covid, Valneva a malgré tout engrangé 253,3 millions de revenus liés à cet accord. La biotech franco-autrichienne avait pour rappel "vigoureusement contesté" la résiliation de celui-ci par le Royaume-Uni, l'argument invoqué par le ministre de la santé britannique n'entrant pas dans les (nombreuses) clauses (rejet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché de résiliation, problèmes de sécurité...) de résiliation.

Si Valneva pouvait espérer percevoir plus d'un milliard d'euros de revenus via la livraison de ces 100 millions de doses, ce quart de milliard d'euros de revenus supplémentaires constitue donc tout de même une jolie surprise pour les actionnaires de la biotech qui n'avait pas précisément communiqué sur les termes du divorce avec le gouvernement britannique.

Les investisseurs reviennent donc sur le titre, qui avait perdu 41% à l'annonce de la volte-face du Royaume-Uni le 13 septembre avant d'atteindre un nouveau sommet historique (à plus de 3 milliards de valorisation, un record pour une biotech tricolore) en novembre à l'annonce d'un contrat avec l'UE, portant jusqu'à 60 millions de doses, dont 22 millions en 2022. Vers 10h30, l'action reprend 6,4% à 16,25 euros ce jeudi.

La trésorerie de Valneva a simultanément progressé à 346,7 millions d'euros au 31 décembre 2021 contre 204,4 millions un an auparavant, ce qui inclut "209,6 millions de dollars de produits bruts combinés provenant des deux offres d’achat d'actions réussies que la société a réalisées en 2021 [via son introduction au Nasdaq le 10 mai 2021 (108 millions de dollars levés) puis l'émission de nouvelles actions sur les marchés français et américain (102 millions) début novembre, NDLR], ainsi que des paiements initiaux liés aux futures livraisons de vaccins contre la Covid-19 en Europe".

Cité dans le communiqué, le directeur financier de Valneva Peter Bühler se félicite d'une "année exceptionnelle, marquée par l'accord d’achat de notre candidat vaccin contre la Covid-19 signé avec la Commission européenne, notre introduction en bourse réussie au Nasdaq et les grands progrès réalisés dans tout notre portefeuille R&D". "Nous avons annoncé des résultats positifs de phase 3 pour deux candidats vaccins (Covid-19 et chikungunya) et nous nous attendons à ce que ces deux vaccins, s'ils sont approuvés, apportent un changement positif dans la vie quotidienne des gens" ajoute-t-il. "Avec près de 350 millions d'euros en trésorerie, nous avons abordé 2022 en position de force et nous continuerons à nous concentrer sur l'obtention des autorisations réglementaires et la préparation de l'entrée sur le marché des produits issus de nos programmes-clés en phase finale de développement" poursuit le dirigeant.

Valneva publiera ses résultats annuels détaillés le 24 mars prochain.

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse