Tivoly : La famille Peugeot rachète le pro des forets et de l'outillage Tivoly avec une coquette prime

(BFM Bourse) - Peugeot Frères Industrie, une des filiales non cotées du groupe familial Peugeot, va se renforcer dans l'outillage -le secteur d'origine de l'entreprise- en rachetant Tivoly, spécialiste des outils de coupe et de perçage. L'acquéreur offrira aux minoritaires environ 41,50 euros par action (ajustable à la marge), soit près de deux fois le dernier cours coté.

Deux dynasties industrielles à caractère familial se rapprochent: Peugeot Frères Industrie a annoncé jeudi matin le projet d'acquisition du groupe Tivoly, via le rachat à la famille fondatrice de la majorité des parts de cette société savoyarde, connue des bricoleurs pour ses forets, préalablement au lancement d'une OPA (offre publique d'achat) sur le solde du capital.

Peugeot Frères Industrie est une filiale non cotée (à la différence de Peugeot Invest, qui pèse près de 3 milliards d'euros sur Euronext) des Établissements Peugeot Frères, la holding de tête de la galaxie Peugeot, fondée en 1851. L'opération concerne d'ailleurs un secteur qui était celui d'origine de l'entreprise, l'outillage.

Créé en 1917 par Lucien Tivoly, affecté pendant la guerre aux aciéries d'Ugine, en vue de répondre aux besoins des usines d'armement en outils coupants, puis développé à partir de 1961 par son petit-fils Jean Michel Tivoly, le groupe Tivoly conçoit, produit et commercialise des outils de coupe destinés à l’industrie, aux professionnels et aux particuliers.

De l'aéronautique au médical

Basée à Tours-en-Savoie, la société est également implantée en Espagne, au Royaume-Uni, en Chine, au Mexique et aux Etats-Unis, et compte plus de 600 employés. Son savoir-faire reconnu et son champ de compétences étendu lui ont permis de devenir un acteur diversifié en France et à l’étranger. La marque Tivoly dispose d’une forte notoriété, due à la qualité et à la technicité de ses produits et sa capacité d’innovation. Sa large gamme est destinée à des industriels de rang mondial dans la haute technologie, en particulier dans l'aéronautique et le médical, mais aussi aux artisans et aux particuliers pour des produits moins complexes.

Peugeot Frères Industrie est donc entré en négociations exclusives pour prendre le contrôle de la Holding Tivoly (l'actionnaire majoritaire de Tivoly) et acquérir en direct la participation de certains membres de la famille, soit dans le détail 78,08% du capital de Holding Tivoly (elle-même détenant environ 70,15 % de Tivoly) l'équivalent de 3,26% des parts en direct, tandis que le PDG Jean-François Tivoly conserverait une part minoritaire de Holding Tivoly.

Une fois ces acquisitions réalisées, dans le courant du premier semestre si tout se passe comme prévu, Holding Tivoly déposera une offre publique d’achat simplifiée sur le reste des actions en circulation.

L’acquisition des actions Holding Tivoly et des actions Tivoly détenues en direct serait réalisée sur la base d’un prix provisoirement estimé entre les parties à 41,5 euros par action. Le prix final pourra pourra être ajusté, à la hausse comme à la baisse, en fonction de certains éléments de dette nette et de BFR (besoin en fonds de roulement) au 31 décembre 2021, avec en tout état de cause un plancher à 37,7 euros par action.

Une prime de plus de 100%

Le prix provisoirement estimé à 41,5 euros extériorise une prime de 103% par rapport à la dernière clôture, mais n'égale pas le plus haut historique du titre, atteint à l'été 2017 à plus de 57 euros.

Si les conditions réglementaires sont remplies à l'issue de l'offre publique (si l'initiateur se trouve à la tête d'au moins 90% des parts), Holding Tivoly demandera le retrait obligatoire des titres de Tivoly S.A de la cote, aux mêmes conditions financières que l'acquisition.

"La combinaison de la marque Tivoly, référence dans le secteur, et de la marque Peugeot, née dans l’outillage en 1810, contribuera à accélérer le développement de l’activité dans un marché de plus en plus concurrentiel. Leur ADN commun de technicité, de performance et d’ancrage familial, permettra au groupe de fournir des solutions toujours plus innovantes à ses clients", indiquent les deux sociétés. Peugeot Frères Industrie souligne la complémentarité avec Groupe Sigma, qui développe et commercialise notamment les outils stationnaires et électroportatifs Peugeot, dont la holding est actionnaire.

"Notre famille est engagée dans une démarche ambitieuse de développement de la marque Peugeot, une marque multi-métiers depuis les origines, dans ses domaines historiques et sur de nouveaux horizons, au-delà de l’univers automobile. Après avoir renforcé notre pôle cuisine en 2018 avec l’acquisition de Monbento et de Bretagne Céramique Industrie, nous poursuivons aujourd’hui cette stratégie dans l’outillage et au-delà. Nous nous réjouissons d’accompagner la croissance du groupe Tivoly, dans une dynamique entrepreneuriale et dans l’esprit de nos valeurs familiales communes, en entrant au capital de ce bel industriel français", a déclaré Christian Peugeot, l'actuel président de Peugeot Frères Industrie.

"Ces dernières années nous avons établi des bases solides pour le développement futur de notre groupe. Notre rapprochement avec Peugeot Frères Industrie nous permettra d’exploiter au mieux ce potentiel et d’accélérer notre croissance tant organique qu’externe. Mon père Jean Michel Tivoly et mes deux frères Marc et Edouard qui ont beaucoup œuvré à ce rapprochement, ainsi que moi-même, sommes très heureux de cette opération qui garantit la pérennité de l’entreprise au sein d’un actionnariat familial français et d’une culture partagée", a conclu Jean-François Tivoly, appelé à garder une responsabilité en tant que président du conseil d’administration une fois l'opération réalisée.

