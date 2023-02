Cac 40 : Les nouvelles prévisions de croissance en zone euro portent la Bourse de Paris

(BFM Bourse) - Le CAC 40 a terminé en hausse de 1,1% lundi débutant sur de bons auspices une semaine riche en résultats d'entreprises. Le marché attend néanmoins avec attention la publication de l'inflation aux Etats-Unis, mardi après-midi.

A l'instar des autres places mondiales, la Bourse de Paris a fait montre d'un certain optimisme ce lundi, journée relativement modeste en termes d'informations. Le CAC 40 a ainsi terminé sur une progression de 1,11%, repassant la barre des 7.200 points à 7.208,59 points. La tendance a été soutenue par l'ouverture dans le vert de Wall Street, qui est portée par les valeurs "tech", notamment Microsoft (+4% à la clôture du marché européen).

"Les marchés financiers restent incroyablement résilients face aux risques persistants. La poursuite du resserrement de la politique monétaire, l’inflation, les résultats et les perspectives décevantes des entreprises ou encore, les risques sur le marché de l’énergie, n’empêchent actuellement pas les marchés d’êtres euphoriques", souligne Vincent Boy, analyste de marché chez IG France.

La Commission européenne plus optimiste

Les investisseurs ont également intégré les dernières prévisions économiques de la Commission européenne, ce lundi. Bruxelles s'avère plus optimiste pour la croissance, tablant sur une progression du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro de 0,9% cette année contre 0,3% pour sa précédente prévision de novembre. Au niveau de l'inflation, la Commission anticipe un taux moyen de 5,6% en octobre, et de 2,5% en 2024, contre 6,1% et 2,6% respectivement, en novembre.

Le grand rendez-vous attendu par le marché reste toutefois la publication de l'inflation américaine, mardi après-midi, un chiffre âprement scruté par la Réserve fédérale américaine (Fed). Les économistes sondés par le Wall Street Journal tablent sur un taux d'inflation à 6,2% sur un an pour janvier contre 6,5% le mois précédent, et sur un taux "core" – hors prix alimentaires et de l'énergie" - de 5,4%, contre 5,7% en décembre.

"A première vue, le choc d’inflation semble résorbé. C’est l’avis de ceux qui attendent un rapide pivot baissier de la politique monétaire. La Fed est plus prudente. La désinflation est certes engagée, comme Jerome Powell l’a reconnu dans ses récents discours, mais elle n’est pas uniforme: très forte pour l’énergie, plus lente pour la plupart des biens, inexistante pour les services", souligne Bruno Cavalier, économiste chez Oddo BHF.

Vague de résultats

"Malgré le maintien des indices et de l’optimisme des investisseurs, le dollar et les taux obligataires progressent, montrant que certains intervenants de marché anticipent des temps moins roses à venir. Les perspectives de hausses de taux de la Fed progressent également depuis quelques séances, montrant la possibilité de voir 3 nouvelles hausses de taux (contre 1 auparavant), avant une potentielle pause", avance pour sa part Vincent Boy.

La semaine s'annonce par ailleurs riche en résultats d'entreprises avec la publication ce lundi soir des comptes annuels de Michelin qui sera suivi de bon nombre de pensionnaires du CAC 40 (Kering, Hermès, Safran, Airbus, Renault, Carrefour etc…) plus tard.

L'Oréal (+3,7%) a terminé en tête du CAC 40 regagnant en vigueur après un repli (-0,8%) vendredi à la suite de la publication de ses résultats annuels. Vinci a suivi (+2,95%) avec Barclays en soutien, la banque britannique ayant relevé son objectif de cours à 120 euros, contre 113 euros, tout en maintenant son conseil à surperformance.

Orpea a encore accusé une volatilité digne d'une penny stock, passant d'une hausse de plus de 15% en début de séance à une baisse de 16,3% à la clôture. Le groupe a une nouvelle fois prévenu qu'une dilution massive attendait ses actionnaires, à l'occasion de la publication de son activité sur l'ensemble de 2022. A noter que la première introduction en Bourse de l'année sur la place parisienne, celle de Lepermislibre, spécialiste de l'apprentissage à la conduite en ligne, n'a pas constitué un grand succès pour son premier jour de cotation, avec une baisse de 10% en clôture.

L'euro prend 0,37% face au dollar à 1,0716 dollar. Les contrats pétroliers cèdent du terrain. Le contrat d'avril sur le Brent de mer du Nord perd 0,51% à 85,94 dollars le baril tandis que celui de mars sur le WTI coté à New York perd 0,55% à 79,28 dollars le baril.