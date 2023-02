Lepermislibre : Les premiers pas en Bourse sont difficiles pour Lepermislibre

(BFM Bourse) - L'action du spécialiste de l'apprentissage de la conduite en ligne évolue en forte baisse pour sa première journée de cotation à la Bourse de Paris.

Lepermislibre a l'honneur de marquer la toute première introduction à la Bourse de Paris de cette année 2023. Mais les premières ne sont pas toujours garantes de grands succès.

Pour ses premiers pas sur Euronext Growth, compartiment de la Bourse de Paris dédié, aux petites capitalisations, moins contraignant en termes d’obligations réglementaires, la société accuse un repli de 6% à 3,60 euros vers 14h30, à comparer avec un prix d'introduction qui avait été fixé à 3,8 euros l'action.

Le pure-player de l'auto-école en ligne a levé au total 8 millions d'euros en faisant ainsi appel au marché. Dans ce cadre, 2,08 millions d'actions nouvelles ont été émises. Le règlement-livraison des actions est intervenu vendredi.

Présentée comme le pionnier de l’auto-école en ligne, la société entend révolutionner l’apprentissage du code de la route et de la conduite à l'ère du numérique. L'entreprise explique proposer une offre d'enseignement en "rupture avec les acteurs traditionnels", plus proche des nouveaux usages et modes de vie de la génération ayant grandi avec le développement du numérique. Lepermislibre est la première auto-école en ligne, agréée par l’Etat dès 2014.

Un doublement de la part de marché visé

Sur la base d'une étude réalisée par le cabinet Xerfi, elle estime le marché du permis de conduire à 2,2 milliards d'euros par an. Ses revenus ont été multipliés par neuf en l'espace de trois ans, passant de 1,6 million d'euros en 2019 à 14,8 millions d'euros en 2022, selon des données non auditées pour ce dernier exercice. Les deux-tiers environ des paiements des candidats souscrivant aux offres de la société se font via le compte personnel de formation (CPF).

Le groupe compte doubler sa part de marché à l'horizon 2025 pour la porter de moins de 1% actuellement à plus de 2% à cette date. Son chiffre d'affaires serait alors compris entre 45 et 50 millions d'euros, selon son document d'enregistrement.

Pour favoriser son essor, l'entreprise entend poursuivre "une stratégie offensive" articulée autour de trois grands axes qu'elle estime stratégiques. Lepermislibre compte accélérer sa notoriété sur le territoire national avec des campagnes d'affichages et des actions de communication dédiées.

Un point mort visé fin 2024

Elle prévoit également de densifier son maillage géographique en s'attaquant désormais aux villes de moins de 50.000 habitants où Lepermislibre n’est pas ou peu présent. L'entreprise compte aussi développer son réseau d’enseignants partenaires dans les villes de plus grandes tailles où la société est déjà implanté.

L'accélération de la croissance de Lepermislibre passe aussi par l'enrichissement et la diversification de l’offre. Depuis le second semestre 2022, la société accélère le déploiement de son offre de courtage et compte lancer fin 2023 une offre d’assurance en propre intégrant le potentiel de la data dans le ciblage des conducteurs, en partenariat avec un acteur majeur du secteur.

Reste que pour l'heure la société n'a pas encore atteint la rentabilité. Sa perte d'exploitation s'est établie à 605.000 euros en 2021 et 714.000 euros en 2020, la perte nette s'est inscrite à 632.000 euros et 867.000 euros pour ces deux exercices respectifs. Lepermislibre compte atteindre le point mort, c'est-à-dire le seuil de rentabilité au niveau du résultat brut d'exploitation (Ebitda) d'ici à fin 2024.

Pour rappel, les introduction en Bourse l'an passé ont connu un sacré coup de frein l'an passé, avec un nombre en baisse de 37% par rapport à 2021 et une valeur de fonds levés divisée par près de 10, selon un bilan réalisé par près Allegra Finance.

Par J.M. avec Sabrina Sadgui

Tradingsat Tradingsat - ©2023 BFM Bourse