Pour accélérer son développement, Lepermislibre s'engage sur la voie de la Bourse

(BFM Bourse) - Le pionnier de l’auto-école en ligne entend devenir à terme le leader de l’enseignement de la conduite sur une plateforme dématérialisée.

Lepermislibre en route pour devenir la première introduction en Bourse de l'année sur le marché parisien ? La société aurait alors la lourde tâche de redynamiser un marché sinistré en 2022.

Présentée comme le pionnier de l’auto-école en ligne, la société entend révolutionner l’apprentissage du code de la route et de la conduite à l'ère du numérique. L'entreprise explique proposer une offre d'enseignement en "rupture avec les acteurs traditionnels", plus proche des nouveaux usages et modes de vie de la génération ayant grandi avec le développement du numérique. Lepermislibre est la première auto-école en ligne, agréée par l’Etat dès 2014.

À lire aussi EURONEXT : Gros coup de froid sur le marché parisien des introductions en Bourse en 2022

La société revendique un chiffre d'affaires multiplié par 7 entre 2019 et 2021 et ambitionne de devenir le leader français de l’enseignement de la conduite en ligne. C'est pour financer l'accélération de sa croissance que Lepermislibre pilote actuellement son projet d’introduction en Bourse. L'Autorité des marchés financiers (AMF) vient d'enregistrer le document de référence de la société Lepermislibre, première étape en vue d'une introduction sur Euronext Growth Paris.

"L’auto-école traditionnelle, au même titre que d’autres secteurs avant, n’est plus adaptée aux nouveaux besoins de cette génération digital natives et doit impérativement se réinventer alors même que le permis de conduire est le premier examen de France devant le baccalauréat ! C’est ce constat qui a été au coeur de la création de notre entreprise à Lyon, il y a maintenant plus de 8 ans", expliquent Lucas Tournel et Romain Durand, co-fondateurs de Lepermislibre.

Le permis : premier examen de France, devant le bac

L'obtention du permis de conduire est un véritable rite de passage vers l'âge adulte et marque une étape vers l'autonomie. Cette étape de vie constitue pour certains une véritable épreuve vers l'intégration sociale et professionnelle, ce qui en fait le premier examen devant le baccalauréat. "Ce sésame est aujourd’hui jugé indispensable pour 86% des jeunes de 18 à 26 ans car il est à la fois un passeport pour l’emploi, facilite l’insertion sociale et économique et est synonyme d’autonomie et d’indépendance pour le lauréat", rappelle Lepermislibre.

Ce sont donc plus de 1,2 million de candidats se présentent chaque année pour obtenir le précieux sésame. La société estime ainsi ce marché à environ 2,2 milliards d’euros en France et compte sur sur sa plateforme propriétaire pour proposer une offre plus proche des nouveaux usages et modes de vie de la génération qui a grandi avec le développement du numérique.

Lepermislibre fédère une communauté de 900 enseignants et propose une formation flexible avec une "liberté inédite de consommation des heures de conduites, sept jours sur sept, de 6h à 23h, depuis plus de 500 villes en France et sur 1 480 points de rendez-vous, permettant de se détacher des contraintes de temps et de lieux".

"Ces atouts, conjugués à un prix 30 % moins cher qu’en auto-école traditionnelle, ont déjà séduit plus de 360.000 candidats inscrits sur la plateforme depuis la création pour suivre les formations au code de la route et à la conduite" ajoute la société.

Pour la seule année 2021, Lepermislibre indique avoir accompagné 110.000 candidats à l'examen du permis de conduire, représentant une hausse de 44% par rapport à 2020. Sur les trois dernières années, la société signale avoir réalisé une activité multipliée par 7 de façon "exclusivement organique". En 2021, Lepermislibre a ainsi vu son chiffre d'affaires s'établir à 12,1 millions d'euros, avec une croissance de 182% par rapport à l’exercice précédent et à 14,8 millions d'euros (en données non auditées) sur 2022.

Devenir le leader français de l'enseignement de la conduite

Lepermislibre s'estime à ce jour, prêt à franchir une nouvelle étape de son développement. Pour y parvenir, l'entreprise entend poursuivre "une stratégie offensive" articulée autour de 3 grands axes qu'elle estime stratégiques. Lepermislibre compte accélérer sa notoriété sur le territoire national avec des campagnes d'affichages et des actions de communication dédiées.

Elle prévoit également de densifier son maillage géographique en s'attaquant désormais aux villes de moins de 50.000 habitants où Lepermislibre n’est pas ou peu présent. L'entreprise compte aussi développer son réseau d’enseignants partenaires dans les villes de plus grandes tailles où la société est déjà implanté.

L'accélération de la croissance de Lepermislibre passe aussi par l'enrichissement et diversification de l’offre. Depuis le second semestre 2022, la société accélère le déploiement de son offre de courtage et compte lancer fin 2023 une offre d’assurance en propre intégrant le potentiel de la data dans le ciblage des conducteurs, en partenariat avec un acteur majeur du secteur.

La stratégie présentée par Lepermislibre doit lui permettre d’atteindre la rentabilité opérationnelle (au niveau du résultat brut d'exploitation, EBITDA) à fin 2024 et de parvenir à un chiffre d’affaires compris entre 45 et 50 millions d'euros dès 2025 avec une marge brute supérieure à 30%. L'objectif présenté par la société extériorise un taux de croissance moyen pondéré (CAGR) d’environ 40% par an entre 2021 et 2025.