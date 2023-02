Cac 40 : Avec les yeux rivés sur la Fed, la Bourse de Paris est en mode pause

(BFM Bourse) - L'indice parisien est quasiment stable à la mi-séance alors que la Réserve fédérale américaine livrera ce mercredi soir sa décision de politique monétaire.

Le calendrier s'accélère pour le CAC 40 et la première grande échéance de la semaine arrive dès ce mercredi soir, avec l'issue de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

En attendant, l'indice parisien évolue clairement en serrant le frein à main. Le CAC 40 est stable (+0,03%) à 7.084,47 points à la mi-séance. Selon l'outil FedWatch du CME Group, le marché table à 98,7% sur un relèvement des taux limités à 25 points de base, soit 0,25%. Toute la question sera de savoir quel ton adoptera Jerome Powell, au cours de sa conférence de presse.

"Alors que la Fed s'apprête à relever ses taux, Powell pourrait-il gâcher la fête du marché ?", s'interroge Michael Hewson de CMC Markets, jugeant qu'il existe une "déconnexion" entre les attentes du marché et les indications données par les membres de la Fed en matière de taux. "Alors que les responsables de la Fed ont insisté sur le fait que les taux resteront élevés pendant un certain temps encore, les marchés ne les croient tout simplement pas", développe-t--il.

Eramet en vedette

"L’inflation, comme la croissance des salaires, restent trop élevées par rapport à la cible d’inflation et la poursuite de leur ralentissement n’est pas garantie vu que le marché de l’emploi reste extrêmement tendu", expose de son côté Xavier Chapard de La Banque Postale Asset Management. "Dans ce contexte, nous pensons que la Fed va maintenir un discours dur en indiquant que la hausse des taux n’est pas encore finie et que les taux resteront élevés plus longtemps que le marché ne l’anticipe", poursuit-il.

En attendant, le marché prend acte du recul de l'inflation dans la zone euro à 8,5% sur un an en janvier contre 9,2% en décembre.

Du côté des valeurs, Eramet bondit de 12,6% porté par Oddo BHF, qui a relevé son conseil à "surperformance" contre "neutre" précédemment.

Orpea chute de 9,3% alors qu'un accord de principe a été trouvé pour restructurer les finances en berne de l'exploitant de maisons de retraite. Mais cet accord sera synonyme de lourde dilution pour les actionnaires.

Sur les autres marchés, l'euro prend 0,3% face au dollar à 1,0894 dollar. Les contrats pétroliers évoluent peu. Le Brent de mer du Nord pour livraison en avril recule de 0,3% à 85,24 dollars le baril tandis que celui sur le WTI coté à New York pour mars est stable à 78,84 dollars le baril.