CAC 40 : Une volonté de croître, mais sans terreau suffisamment riche

(BFM Bourse) - A noter tout d'abord qu'en dépit du caractère férié de ce lundi (Pentecôte), le marché parisien ouvre, et ce dans des conditions habituelles d'horaires et de cotation.

Les gains entrevus en début de séance vendredi sur le CAC se sont étiolés en cours de séance, puis annulés, avant une clôture dans le rouge (-0,23% à 6 485 points), sous l'influence de Wall Street qui a dû composer avec un rapport mensuel sur l'emploi sans relief. Certes le NFP (Non Farm Payrolls) n'aura pas trahi de signes supplémentaires de tension sur l'emploi (hantise de la Fed), mais son contenu n'aura pas permis de soutenir la cote. Dans le détail, Dans le détail, ce rapport NFP (pour Non Farm Payrolls), met en évidence 390 000 créations dans le secteur privé, bien au-delà des attentes, mais une dynamique de hausse mensuelle des salaires stable (+0,3% contre 0.4% attendu), et un taux de chômage stable à 3.6%, alors que de nombreux secteurs en particulier dans les services logistiques.

Pour être complet sur le front statistique, le PMI services en Zone Euro est ressorti, en données finales pour le mois de mai, à 56.1, très proches des premières estimations. Les données "composite", en y intégrant la composante industrielle publiée plus tôt dans la semaine sont donc disponibles. A 54,8, ces données marquent une expansion de l'activité, mais qui "commence à perdre de la vitesse".

Chris Williamson, Chief Business Economist à S&P Global Market Intelligence commente ainsi les dernierschiffres de l'enquête PMI :« Les perspectives de croissance pour les prochains mois semblent toutefois s'orienter à la baisse. Les pénuries de matières premières continuent en effet, de manière préoccupante, à limiter l'activité du secteur manufacturier,tandis que les entreprises comme les ménages restent confrontés à une envolée de leurs coûts. Le rebond économique lié au dégel de la demande de services après la levée des restrictions sanitaires montre en outre des signes d'essoufflement.

Le repli de la confiance à l'un de ses plus bas niveaux depuis le début de la pandémie et la mise en place des premiers confinements n'a donc rien de surprenant, de moins en moins d'entreprises anticipant une hausse de leur activité dans les douze prochains mois. L'évolution de la conjoncture économique de la région dépendra donc de la capacité du rebond actuel de la demande (qui semble déjà s'atténuer) à contrebalancer les forts vents contraires soufflant sur l'économie, à savoir l'incertitude géopolitique née de la guerre en Ukraine, les tensions d'approvisionnement et la hausse du coût de la vie, laquelle sera très certainement exacerbée par le resserrement de la politique monétaire. Les mois à venir s'annoncent donc très difficiles pour la région et il est pour l'heure, malgré le rythme de croissance encourageant du secteur des services, impossible d'exclure la possibilité d'une contraction prochaine de l'économie. »

Valeurs

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont clôturé en territoire rouge la séance de vendredi, à l'image du Dow Jones (-1,05% à 32 899 points) ou du Nasdaq Composite (-2,47% à 12 012 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeuw des gérants de fonds, a perdu 1,63% à 4 108 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0720$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 119,00$.

A l'agenda ce lundi, le PMI Caixin chinois pour les services, publié dans la nuit et ressorti nettement sous les attentes à 41.4.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le test majeur que nous évoquions en fin de semaine passée, à savoir la confrontation des cours avec une oblique baissière, n'est toujours pas terminé, dans le sens où nous n'avons encore confirmation, soit d'un pullback, soit d'une réintégration. La séance du jour sera à ce titre riche d'enseignements. La combinaison de bougies en étoile du soir invite toutefois à rester sur ses gardes. Elle ne s'est pas cumulée jeudi - c'était notre crainte - avec une combinaison en trois soldats noirs, laissant augurer une courte dérive, pendant laquelle la dynamique des volumes sera scrutée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6602.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6330.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6602.00 / 6755.00 / 7036.00 Support(s) : 6330.00 / 6086.00 / 5826.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime