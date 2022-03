CAC 40 : Une volatilité intense, à la mesure de nombreuses incertitudes

(BFM Bourse) - Nouvelle séance de volatilité intense à la Bourse de Paris mardi, où le CAC 40, après avoir inscrit des points hauts à 6 170 points, a finalement clôturé dans le rouge (-0,32% à 5 962 points), sous le poids des pertes importantes de dossiers de croissance et du luxe, à l'image de LVMH (-3,12% à 550,10 euros), Hermès (-5,55% à 1080,20 euros), Téléperformance (-7,40% à 298,90 euros) ou Dassault Systèmes (-7,44% à 40,16 euros). La décision par Joe Biden d'ordonner un embargo sur l'importation aux Etats-Unis de gaz naturel et de pétrole russe aura pesé sur Wall Street, le baril de brut léger texan dépassant de nouveau les 125$.

Les opérateurs se tournent progressivement vers l'issue demain d'un nouveau Conseil des Gouverneurs de la Banque Centrale Européenne (BCE). Si du côté de la Fed l'équation est probablement moins complexe, c'est la question de l'angle du virage monétaire à venir qui se pose. Alors qu'une hausse de 50 pdb des Fed Funds faisait quasiment consensus il y a peu, un relèvement de 25 pdb seulement est le scénario désormais clairement envisagé, par J. Powell lui-même en audition semestrielle devant les Parlementaires. Premiers éléments de réponse le 16 mars à l'issue du FOMC (Comité de politique monétaire).

"Pour la BCE, qui tient sa réunion de politique monétaire cette semaine, la situation est plus complexe", selon T. GIUDICI, "car la zone est plus directement impactée par la situation russo-ukrainienne. Si les insinuations (et les non-dits) de Christine Lagarde en février militaient pour une BCE plus hawkish, elle pourrait finalement se rattraper aux branches des décisions de décembre qui prévoyaient une augmentation de l'APP (pour compenser le PEPP) jusqu'à la fin de l'année avant un possible premier relèvement de taux en 2023." Premiers éléments de réponse ce jeudi à l'issue du Conseil des Gouverneurs.

Au chapitre macroéconomique, forcément relégué au second plan une nouvelle fois hier, citons tout de même les chiffres encourageants de la dynamique de la production industrielle allemande (+2,7% en janvier en rythme mensuel), très largement au-delà des attentes. Par ailleurs l'indice NFIB des petites entreprises américaines, publié à 12h00 (Heure de Paris) a déçu en se contractant à 95,7 points.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont clôturé en territoire rouge, à l'issue d'une séance volatile, à l'image du Dow Jones (-0,56% à 32 632 points) ou du Nasdaq Composite (-0,28% à 12 795 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 0,72% à 4 170 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0920$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 126,00$.

A suivre en priorité, à l'agenda ce mercredi, aux États-Unis les nouvelles offres d'emploi (JOLTS) à 16h00 et les stocks de brut à 16h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 6 760 points, que nous identifiions jusqu'ici comme un plancher progressivement fragilisé, ont cédé, sur gap ample jeudi 24/02, ouvrant la voie à une nouvelle phase de marché. Rappelons que l'indice a tracé du 16 au 18 février une combinaison de bougies en trois corbeaux. Cette combinaison a dans la foulée été suivie d'une structure d'englobante baissière très significative, accompagnée de volumes loin d'être timides pour une séance rappelons-le, sans repères américains en raison d'un jour férié. La dernière phase de fragilisation du support précité aura donc été agressive. Le pullback de vendredi 25/02 aura été d'une précision chirurgicale. Une phase de haute volatilité s'est ainsi ouvert. Le marubozu d'école tracé mardi 01er/03 en est une première étape. Deuxième étape vendredi 04/03 avec une bougie de même type (ouverture sur les points hauts, clôture sur les points bas) dans des volumes encore plus nourris. Une nouvelle jambe baissière s'ouvre sous les 6 000 points, rompus lundi 07/03, avant la formation d'un rebond de contestation. D'ici là, un court moment de capitulation tous secteurs et styles de valeurs confondus n'est pas exclu. Avant tout, un premier rebond technique est en cours de formation.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 5826.00 points.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 6000.00 / 6385.00 / 6760.00 Support(s) : 5826.00 / 5610.00 / 5295.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

