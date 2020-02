CAC 40 : Une résilience toujours aussi forte

(BFM Bourse) - Le CAC 40 (-0,19% à 6 093 points) a terminé la séance dans de bonnes dispositions jeudi, après avoir touché un point bas à 6 028 points. La brutale augmentation (près de 15 000 cas supplémentaires mercredi, soit sept fois plus que la veille) du nombre de cas de personnes affectées par le coronavirus recensées par les autorités chinoises, même justifiée par une modification des critères de diagnostic, a fait craindre le pire aux marchés jeudi matin. Avant que l'Organisation mondiale de la santé ne confirme, peu avant 17h00, que cette augmentation reflétait effectivement le changement des méthodes de dépistage et de calcul et non une aggravation de l'épidémie. "Cela ne représente pas un changement significatif de la trajectoire de l'épidémie", a assuré à la presse le chef du département des urgences sanitaires de l'OMS, Michael Ryan.

Au chapitre statistique en France, le taux de chômage au quatrième trimestre 2019 fond à 8.1% de la population active, contre 8.5% au trimestre précédent. Soit un reflux de 0,7 point sur un an. Outre Atlantique, les opérateurs ont pris connaissance d'une légère déception sur les chiffres de l'inflation: l'indice des prix à la consommation, attendu en progression mensuelle de 0.2%, n'a progressé que de 0.1% en janvier. Hors alimentation, énergie, tabac et alcool (éléments jugés volatils), la progression est toutefois conforme aux attentes. Par ailleurs, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage ont battu les attentes par leur faiblesse pour la semaine passée, en se rapprochant un peu plus du seuil plancher des 200 000 inscriptions.

Côté valeurs, au-delà des bonnes dispositions de certaines cycliques, comme Imerys (+2,85% à 42,56 euros), CGG (+3,04% à 3,016 euros), ou Legrand (+4,50%), on remarquera les deux plus fortes performances du compartiment A de la cote jeudi, à savoir:

Rexel (+9,84% à 12,72 euros), après présentation de ses résultats annuels 2019. Non seulement Rexel a significativement amélioré ses résultats l'an dernier, ce qui lui permet de relever son dividende de près de 10%, mais le groupe "préparé à affronter un environnement macro-économique plus difficile" vise une nouvelle progression en 2020.

La Française des Jeux (+11,29% à 26,575 euros), après la première publication depuis son introduction.

Toujours au rayon publications, après un début de séance dans le rouge, Pernod-Ricard (+3,80% à 166,75 euros), est parvenu à inverser la vapeur, en gagnant du terrain tout au long de la séance. Malgré un bon premier semestre, le n°2 mondial des spiritueux a abaissé sa prévision de croissance du résultat opérationnel courant pour l'exercice 2019-2020 en raison du coronavirus Covid-19. Néanmoins, le PDG du groupe se veut rassurant sur les perspectives de Pernod Ricard en Chine à moyen terme. Tous les détails ici.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont connu jeudi une séance de consolidation, à l'image du Dow Jones (-0,43% à 29 423 points) ou du Nasdaq Composite (-0,14% à 9 711 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté sans corriger, de 0,16% à 3 373 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.0840$. Le baril de WTI, un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 51.50$.

À l'agenda statistique ce vendredi, à suivre en priorité la balance commerciale et le PIB en Zone Euro à 11h00, et pour les Etats-Unis, les ventes au détail à 14h30, les prix à l'import à 14h30, le rapport fédéral sur l'industrie à 15h15, ainsi que l'indice de confiance du consommateur (Université du Michigan), en données préliminaires à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre de fond, qu'il convient de rappeler, car il sert de base de travail:

Sur le fond, l'appétit des acheteurs reste finalement, à ce stade, insatiable. Comme nous le précisions dans nos précédentes analyses, le décrochage très ponctuel des 02 et 03 décembre n'a aucunement remis en doute la qualité du biais de fond. Il a défini le cadre d'une respiration, qui au final aura été de très courte durée. Cet épisode, du point de vue de la psychologie de marché, a répondu point par point dans son déroulé à l'épisode qui a suivi le décrochage ponctuel lui aussi, des 1er et 02 octobre. Ce phénomène de court reflux, rapidement contré, s'est répété une nouvelle au coeur du mois de janvier.

La croissance formelle des principaux points bas (15/08/19, 03/10/19, 03/12/19, 31/01/20) milite froidement dans le sens d'une poursuite en tendance haussière clairement définie. Le mouvement de rally de fin d'année, est amené à se poursuivre sur le premier trimestre.

La bougie en long blanc (marubozu) d'école tracée mardi 04/02, qui montre une mobilisation en un temps réduit du camp acheteur en rappelle d'autres dans l'historique récent de l'indice (11/10 ou 04/12) pour ne citer qu'elles.

La récente phase de courte dérive à plat est précocement terminée: l'indice phare tricolore a fait voler en éclats ce niveau de résistance (6 065 points), et en clôturant exactement sur ces points hauts de séance mercredi 12/02.

L'avis haussier de moyen terme en est renforcé. Avis neutre toutefois à l'échelle de la seule séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6578.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6578.00 Support(s) : 6000.00 / 5800.00 / 5725.00

