Rexel : Paré à affronter une conjoncture plus difficile en 2020, le distributeur Rexel s'envole en Bourse

(BFM Bourse) - Le cours du distributeur de matériel électrique bondit à un plus haut depuis 2018 jeudi. Non seulement Rexel a significativement amélioré ses résultats l'an dernier, ce qui lui permet de relever son dividende de près de 10%, mais le groupe "préparé à affronter un environnement macro-économique plus difficile" vise une nouvelle progression en 2020.

La Bourse salue un très bon cru pour les comptes de Rexel en 2019, et la promesse d'une nouvelle amélioration cette année en dépit du durcissement attendu de la conjoncture. L'action bondit de +9,11% vers 09h40 à 12,63 euros, soit un plus haut depuis octobre 2018 qui traduit une capitalisation de 3,81 milliards d'euros.

Dans un communiqué publié avant Bourse, le groupe, qui distribue dans 26 pays des solutions destinées principalement aux détaillants et aux professionnels du monde de l'énergie (éclairage, infrastructures réseaux, équipements photovoltaïques, outils de recharge pour véhicules électriques etc.), a fait état d'une progression de 2,8% de son chiffre d'affaires l'an dernier à 3,52 milliards d'euros (+1,4% en données comparables), tiré par l'Amérique du Nord et le Pacifique.

L'Ebita ajusté (ou résultat opérationnel avant amortissements) a progressé de 5,1% à 685,1 millions d'euros, pour représenter 5% des ventes contre 4,8% en 2018. Quant au résultat net, il a progressé de 50% en données publiées, soit +7,5% sur base récurrente, excluant notamment l'effet non récurrent des variations du prix des câbles à base de cuivre (la vente de câbles représentant 14% du chiffre d'affaires, le métal rouge représentant la majeure partie de leur composition).

La performance globale de l'exercice marque la troisième année consécutive de progression des résultats pour le groupe. "Ces résultats démontrent que les changements de modèle économique initiés en 2017, pour l’axer davantage sur nos clients et notre développement organique, se sont traduits par de la création de valeur au travers de l’amélioration continue des ventes et des résultats", a souligné le directeur général Patrick Berard. "Confronté à un environnement plus volatil en 2019, nous avons pris les mesures nécessaires pour protéger notre profitabilité sans compromettre notre transformation digitale. Nos investissements en digital montrent des premiers résultats prometteurs tant en termes de ventes digitales qu’en matière d’adoption des outils analytiques", a-t-il souligné.

Cette progression des résultats a notamment permis à Rexel de réduire quelque peu son endettement net, à 1,946 milliard d'euros, contre 2,015 milliards fin 2018, soit un ratio d'endettement passant de 2,67 fois à 2,47 fois l'EBITDAaL, au sens des conventions avec ses créditeurs.

Fort de ses réalisations, le groupe entend proposer aux actionnaires un dividende de 48 centimes par action, payable début juillet, contre 44 centimes au titre de l'année précédente.

"Nous sommes préparés à affronter un environnement macro-économique plus difficile en 2020, grâce aux bénéfices attendus de nos mesures antérieures et à nos initiatives stratégiques, tout en poursuivant nos investissements dans notre transformation digitale afin d’améliorer notre rentabilité", a également souligné Patrick Berard. Rexel se donne pour priorité l'amélioration de sa marge d'exploitation et de son free cash-flow, tout en poursuivant ses investissements dans le digital. En termes chiffrés, l'entreprise anticipe cette année, dans un environnement de croissance faible des ventes et compte tenu d’un effet de base plus difficile sur la première moitié de l'année, une croissance de l'EBITA ajusté comprise entre 2% et 5% à périmètre et taux de change comparables, et une nouvelle amélioration du ratio d'endettement.

